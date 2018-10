Fostul comandant al fortelor americane in Europa, generalul Ben Hodges, a avertizat miercuri impotriva unui "extrem de posibil" conflict armat intre Statele Unite si China in Oceanul Pacific, relateaza AFP.



"Cred ca peste 15 ani, nu este inevitabil, dar extrem de posibil, sa fim in razboi contra Chinei", a declarat generalul american, recent trecut in rezerva, cu prilejul unui Forum privind securitatea, organizat la Varsovia.



In aceasta perspectiva, "Statele Unite au nevoie de un stalp european foarte puternic", a subliniat Ben Hodges care a ocupat functia de comandant…