- Magistrații Curții de Apel București l-au condamnat, marți, pe fostul sef ANAF, Sorin Blejnar, la 5 ani de inchisoare cu executare, in dosarul in care era condamnat pentru trafic de influența. Decizia este definitiva. In prima instanța, Blejnar a primit o pedeapsa de 6 ani de inchisoare, conform…

- Sorin Blejnar, fostul șef al ANAF, a fost achitat, luni, de Inalta Curte de Casatie si Justitie in dosarul Motorina, dupa ce in prima instanta el fusese condamnat la cinci ani de inchisoare cu executare. In schimb, Radu Nemeș a fost condamnat pentru comiterea a doua infracțiuni, iar pedeapsa lui este…

- Fostul secretar de stat din Ministerul Sanatații, Alin Țucmeanu, a fost condamnat miercuri de catre magistrații Curții de Apel București la 2 ani și 6 luni inchisoare cu suspendare pentru complicitate la luare de mita. Decizia instanței este definitiva.Magistrații Curții de Apel București au mai ...

- Pedeapsa cu executare pentru un tanar de 31 de ani, in Timiș. El va petrece trei ani in spatele gratiilor dupa ce a fost prins ca a condus fara permis. Tanarul a fost introdus in penitenciar.

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Arges Constantin Nicolescu a fost condamnat definitiv, marti, de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 7 ani si 8 luni inchisoare pentru luare de mita, insa instanta a mentinut o decizie anterioara privind eliberarea conditionata din penitenciar, informeaza…

- Trimis in judecata de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, pentru loviri sau alte violente si amenintare, un barbat, din municipiu, a fost condamnat ieri la inchisoare cu executare. Pentru savarsirea violenta in familie, inculpatul a luat un an de inchisoare, iar pentru…

- Magistratii Instantei Supreme l-au condamnat definitiv, joi noapte, pe Radu Mazare la 9 ani de inchisoare cu executare in dosarul privind retrocedarea plajelor, iar Cristian Borcea a fost condamnat la 5 ani de inchisoare. In prima instanta, Mazare a primit 4 ani, iar Borcea a fost achitat, scriu jurnalistii…

