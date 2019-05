Fostul şef al "Doi şi-un sfert", Virgil Ardelean lămureşte relaţia cu Dacian Cioloş: Nu am avut şansa să relaţionăm Apariția in mass-media a numeroase aserțiuni despre numele meu in asociere cu dl Dacian Cioloș ma obliga sa ofer public unele explicații.



Fac precizarea de la inceput ca nu acuz, nu laud pe nimeni și nici nu ma lamentez, doar constat și menționez cateva adevaruri:



- Ma gandesc sa nu-mi las numele singur printre actorii și suporterii luptei politice atat de inverșunate in acest timp, chiar daca el apare doar așa in plan secundar, alaturi de dl Dacian Cioloș, a carui singura vina pare a fi ca, pana acum, nu este dovedit ca a furat, nu a ucis, nu este corupt, nu este bolnav sau… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

