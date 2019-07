Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor Onea Lucian Gabriel, sub aspectul savarsirii infractiunilor de participatie improprie la inducerea in eroare a organelor…

- Procurorii Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție au dispus trimiterea in judecata a inculpaților Onea Lucian Gabriel, sub aspectul savarșirii infracțiunilor de participatie improprie la inducerea in eroare a…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus, vineri, achitarea lui Eugen Stoina, procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Sibiu, trimis in judecata de Sectia de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ) pentru savarsirea infractiunii sustragere de la prelevarea de mostre biologice, dupa…

- Sectia pentru investigarea infractiunilor din Justitie (SIIJ) a cerut Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) redeschiderea unui dosar penal care l-a vizat pe judecatorul CSM Bogdan Mateescu, cauza clasata anul trecut de structura centrala DNA. La termenul de astazi, din partea SIIJ a intrat…

- Ginerele fostului senator Cezar Magureanu, Sorin Adrian Gazdac, a fost trimis in judecata de DNA, alaturi de alte patru persoane din Bulgaria, pentru obtinerea pe nedrept de fonduri europene. Sorin Adrian Gazdac a fost condamnat la 16 ani de inchisoare, in octombrie 2018, de Tribunalul Bucuresti, intr-un…

- Fostul procuror Mircea Negulescu si fostul sef DNA Ploiesti Lucian Onea au depus plangeri penale la Secția speciala pentru magistrati impotriva Adinei Florea si a lui Gheorghe Stan, scrie G4Media.ro.Adina Florea și Gheorghe Stan sunt acuzati de constituire de grup infractional organizat si…

- Un procuror, o femeie in varsta de aproximativ 50 de ani, a murit dupa ce s-a aruncat, vineri, din cladirea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, de la o inalțime de aproximativ 20 de metri, anunța Poliția Capitalei și Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) ...

- Reacție de ultima ora a liderului ALDE, Calin Popescu Tariceanu, cu privire la pensionarea șefului Parchetului General, Augustin Lazar.”Președintele Romaniei, dl Klaus Iohannis, a semnat vineri, 19 aprilie a.c., decretul privind eliberarea din funcția de procuror a domnului Augustin Lazar,…