Fostul sef al Consiliului Fiscal avertizeaza ca ne apropiem de situatia de dinainte de criza din 2009-2010. Pericolul major din a doua parte a anului

Riscul ca deficitul bugetar sa treaca semnificativ de 3% din PIB in acest an este major, in ciuda asigurarilor date de Ministerul de Finante in rectificarea bugetara, atrage atentia Ionut Dumitru, economistul sef al Raiffeisen Bank si fost sef al Consiliului Fiscal.



In momentul in care a fost construit bugetul pe 2019, veniturile au fost supraevaluate, in timp ce cheltuielile au fost subevaluate. Iar daca se dorea mentinerea deficitului sub 3% din PIB era nevoie la aceasta rectificare de corectii mult mai mari, considera Ionut Dumitru.



Masurile prin care guvernul vrea sa aduca…