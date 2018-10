Stiri pe aceeasi tema

- Fostul sef de cancelarie al lui Calin Popescu Tariceanu, Dorin Marian, a fost achitat in dosarul in care era cercetat de DNA pentru marturie mincinoasa in legatura cu retrocedarea unei suprafete din padurea Snagov si a Fermei Regale Baneasa, informeaza Romania Tv. Procurorii DNA Brasov incepusera in…

- Parchetul General ar fi inceput urmarirea penala in rem in cazul familei Iohannis pentru cei 320.000 de euro incasați din chirie, prin administrarea casei din Sibiu, pierduta definitiv in instanța, anunta Antena 3. Sesizarea penala a fost facuta, in 9 mai 2018, de jurnalistul Razvan Savaliuc, de la…

- Ministrul de interne Carmen Dan i-a dat, luni, o lecție aspra de legislație procurorului general al Romaniei referitoare la documentele pe care procurorii le pot accesa in ancheta privind mitingul din 10 august, dupa ce Augustin Lazar s-a plans public ca acestea trebuie desecretizate pentru ca procurorii…

- Organizațiile locale ale PSD transmit in spațiul public mesaje de unitate, in urma reuniunii Comitetului Executiv Național al partidului, de la sfarșitul saptamanii, desfașurate la Neptun. PSD Brașov transmite ca, „dincolo de discuțiile, opiniile și evaluarile diferite care mai apar intre membri ai…

- Dupa ani de zile de la inceperea urmaririi penale impotriva brokerului Cristian Sima pentru noua infracțiuni de spalare de bani in celebrul scandal in care Sima a fost acuzat ca a pierdut pe bursa toți banii unor personaje celebre de la noi, bani care fusesera jucați fara acceptul total al clienților,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a transmis, sambata, un mesaj de suport pentru Jandarmerie si Politie si a criticat declaratiile presedintelui Klaus Iohannis si pe cele ale liderilor Opozitiei, afirmand ca acestea nu au facut decat sa creasca tensiunea din spatiul public. ”Am urmarit…

- Procurorul-sef adjunct al DNA, Calin Nistor, a declarat, vineri, ca a constituit un grup de lucru, in urma cu aproximativ o luna, pentru a analiza achitarile din ultima perioada si pentru a se stabili daca au existat erori, precizand ca procurorii care au gresit „vor plati”. „Pentru procurori, cel mai…