- Fostul șef al ANAF, Sorin Blejnar, a fost achitat in prima instanta in dosarul „Motorina”, in care era acuzat de complicitate la evaziune fiscala si sprijinire a unui grup infractional organizat. Decizia luata de magistratii Tribunalului Brasov nu este definitiva. Potrivit procurorilor, prejudiciul…

- Se poate spune ca Sorin Blejnar a obtinut o prima veste buna din instanta, avand in vedere decizia dispusa – pe fond – de instanta, in dosarul “Motorina”, cum este cunoscut opiniei publice. Concret, fostul sef al Fiscului a fost achitat, in prima instanta, anunta Antena3. Cum decizia nu este, insa,…

- Decizie neasteptata a magistratilor de la Tribunalul Brasov! Fostul sef al ANAF, Sorin Blejnar a fost achitat de judecatori intr-un dosar de evaziune cu produse petroliere.Citeste si: Tariceanu, remarci ACIDE la adresa PNL: Ce HOTARARE s-a luat pe solicitarea avizului Comisiei de la Venetia…

- Curtea de Apel Brasov a respins cererea de faliment a Condmag depusa de Directia Finantelor Publice Brasov–Administratia pentru Contribuabili Mijlocii (DGRFP ), a anuntat luni pe BVB constructorul de conducte petroliere si de gaze. ”La data de 09.03.2018, Curtea de Apel Brasov, a admis…

- Sentinta nu este definitiva, putand fi apelata in termen de 10 zile. Instanta 'admite in parte actiunea civila formulata de catre Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Legumicultura Buzau, si, in consecinta obliga, in solidar, pe inculpatii Boscodeala Constantin Octavian, Stana Viorica si Nicolae…

- Decizie a magistratilor in dosarul "Orizont” (2556/120/2014), unde fostul primar al municipiului Buzau – Constantin Boscodeala este acuzat de abuz in serviciu - ACHITAT dar CU PLATA PREJUDICIULUI!

- Hotararea instanței a venit astazi, 7 martie. Astfel, potrivit soluției Tribunalului Arad, polițistul Boby Nicu Babota a fost condamnat la doi ani de inchisoare pentru trafic ilicit de droguri de risc, in timp ce colegul sau Flavius Cosmin Cosma și Sergiu Meruța au primit cate doi ani și șase luni…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a fost achitat definitiv luni de Inalta Curte de Casatie si Justitie in dosarul in care a fost judecat pentru savarsirea infractiunii de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite. Un complet de 5 judecatori a respins apelul DNA si a mentinut decizia…

- Curtea de Apel Constanta a condamnat-o, astazi, pe Diana Lilia Bandrabur, medic psihiatru la Spitalul Județean de Urgența la pedeapsa de 1 an inchisoare, cu executare, pentru savarsirea infractiunii de fals intelectual. Psihiatra ar fi emis 115 rețete pe numele unor persoane care nu sufereau de boli…

- Magistratii de la Tribunalul Timis au decis marti sa ii achite pe toti inculpatii din dosarul in care fostul primar Nicusor Vasilescu era acuzat de abuz in serviciu. Vasilescu, dar si secretara primariei au fost arestati la mijlocul anului 2015. In solutia pe scurt facuta publica, magistratii au subliniat…

- Codrut Marta este in viata, a sustinut Elan Schwartzenberg, intr-un interviu acordat postului de televiziune B1 TV. Omul de afaceri a relatat si cum a decurs ultima zi in care l-a vazut pe Codrut Marta. „Codrut a fost, este si va fi prietenul meu. Sper ca este foarte bine unde este el acum. Nu am avut…

- Un barbat turc a primit vineri 53 de pedepse cu inchisoarea pe viata pentru un atac cu bomba din 2013 in apropierea granitei cu Siria, soldat cu moartea a 53 de persoane, a relatat vineri agentia nationala de presa Anadolu, preluata de dpa si AFP. La 11 mai 2013, o explozie extrem de violenta…

- Inalta Curte a pronuntat, marti dupa-amiaza, decizia definitiva in cauza cunoscuta opiniei publice drept “mita pentru judecatoare”. Ioan Becali a fost condamnat definitiv la 7 ani si 4 luni de inchisoare, in timp ce Victor Becali 5 ani si 8 luni. In schimb, Cristian Borcea, fostul boss de la Dinamo,…

- Fosta judecatoare Geanina Terceanu a a fost condamnata definitiv, de Inalta Curte, la sapte ani de inchisoare cu executare, potrivit Digi 24. Ioan Becali a primit 7 ani si 4 luni de inchisoare, Victor Becali 5 ani si 8 luni, iar Borcea, care primise si el o sentinta cu executare in prima instanta, a…

- Tribunalul Maramures s-a pronuntat cu privire la cauza nr. 1416/100/2017, avand ca obiect infractiunea de omor calificat comisa la data de 4 ianuarie 2017, la sediul Postului de Politie Viseu de Jos, asupra victimei Nistor Gheorghe, sef de post. Astfel, prin sentinta penala nr. 28/20.02.2018, ambilor…

- Tribunalul Cluj obligase formatiunea maghiara, in decembrie, printr-o hotarare in prima instanta, sa comunice o serie de informatii publice. UDMR a fost data in judecata de Asociatia Atlatszo Erdely Egyesulet, dupa ce Uniunea a refuzat sa comunice informatii detaliate despre gestionarea banilor…

- Tribunalul Timis a emis o prima sentinta intr-un dosar in care Prefectura Timis cere anularea unei hotarari de Consiliu Local al carei singur beneficiar este o firma detinuta de Ramona Olteanu, fost consilier PSD si candidat la ultimele alegeri parlamentare pentru Senat.

- In prima instanța, Petronel Corduneanu primise 14 ani de inchisoare cu executare. "Salutam decizia magistratilor de la Curtea de Apel Iasi. Oricat de radicala ar parea in ochii opiniei publice, este o solutie fireasca, perfect legala, si care vine sa puna capat calvarului prin care a trecut…

- Verdicit final in cazul lui Costin Gabriel Socarici, din Buzau, trimis in judecata de Directia Nationala Anticoruptie Constanta.Azi, Curtea de Apel Bucuresti a dispus achitarea celui mai sus precizat. Decizia este definitiva. In prima instanta, Costin Gabriel Socarici a fost condamnat de Tribunalul…

- Un barbat gasit vinovat de acuzatia de viol a fost condamnat de Judecatoria Brasov la 3 ani de inchisoare, cu suspendare, cu un termen de 4 ani de supraveghere. Mai mult, pentru ca victima sa nu s-a constituit parte civila, barbatul nu va avea de platit nici macar un leu daune morale. Decizia instantei…

- Un tribunal din Germania a decis ca nucilor le este permis sa cada din pom. Magistrații au dat aceasta sentința neobișnuita in cazul unei femei care și-a dat in judecata vecinul pentru ca nucile care au cazut din copacul acestuia i-au distrus mașina. Instanța a stabilit, insa, ca incidentul a fost cauza…

- Fostul vicepreședinte al ANAF, Romeo Nicolae, a fost achitat definitiv intr-un dosar instrumentat de procurorii DNA Ploiești, fara probe, ci doar pe baza unui denunț. Curtea de Apel Ploiesti a desființat dosarul facut de DNA Ploiesti, structura condusa de procurorul Lucian Onea, fostul șef al celebrului…

- Judecatoria Chișinau, sediul Centru a pronuntat sentinta prin care ex- Directorul Adjunct al Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane, a fost recunoscut culpabil în comiterea infracțiunii de trafic de influența, fiind condamnat la 4 ani închisoare, cu executarea pedepsei în…

- Sentința importanta pentru toți cei care protesteaza impotriva unor instituții publice. Instanța a anulat amenda de 2.000 lei aplicata unui cunoscut protestatar #REZIST de catre Jandarmerie. Judecatorul a constatat ca protestatarului i-a fost incalcata libertatea de exprimare și ca ”nu trebuie declarate…

- Instanța din Finlanda i-a achitat pe membrii grupului muzical suedez Far & Son („Tatal și Fiul“) Simon Gardenfors și Frej Larsson, care au fost acuzați ca au construit ilegal un club de gay improvizat pe teritoriul Insulelor Aland, aparținand administrației prezidențiale ruse. In decizia instanței se…

- Un tulcean a scapat de pușcarie in urma apelului, dupa ce a omorat cu o sabie cainele unei rude. Prima instanța il condamnase la o pedeapsa cu executare, decizia ultimei instanțe fiind definitiva. Fapta a fost comisa pe 1 iunie 2014, cand condamnatul, Ali Gener Memet, a luat o sabie artizanala și a…

- Curtea de Apel a respins apelul facut de Andrei Bud, student la Facultatea de Medicina din Brasov. „Respinge ca nefondat apelul declarat de revizuentul Bud Andrei, impotriva sentintei penale pronuntate, pe care o mentine. In baza art. 275 alin. 2 Cod procedura penala, obliga revizuentul Bud Andrei la…

- La mai bine de trei ani de cand dosarul fusese trimis instantei, magistratii au pronuntat decizia pe fond. Astfel s-a aflat ca omul de afaceri Nelu Iordache a fost achitat de acuzatiile pe care i le-au adus procurorii anticoruptie, una fiind cea de instigare la abuz in serviciu, in forma continuata,…

- Tarifele la energia electrica pentru consumatorii casnici vor scadea cu 0,34% la nivel national, in primul semestru din 2018, comparativ cu trimestrul IV 2017, desi furnizorii au solicitat o crestere medie cu 10,87%, informeaza un comunicat al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei…

- Judecatorii Curtii de Apel Ploiesti, instanta la care s-a judecat procesul in care judecatoarea Ruxandra Popescu a fost trimisa in judecata alaturi de primarul orasului Sinaia, Vlad Oprea si de secretara orasului, Beatrice Radulescu, au dispus, miercuri, condamnarea magistratului si achitarea celorlalti…

- De asemenea, instanta a decis sa admita apelul lui Andone Ichim, desfiintand in parte prima sentinta, hotarand achitarea acestuia. Totusi, fostul primar a fost obligat de instanta la plata unor despagubiri in valoare de aproximativ 157.000 de lei. Decizia Curtii de Apel Constanta este definitiva. In…

- Vlad Oprea, primarul statiunii Sinaia, a fost achitat, miercuri, de Curtea de Apel Ploiesti in dosarul in care a fost trimis in judecata de procurorii DNA din Ploiesti pentru abuz in serviciu. Sentinta nu este definitiva.

- Pe rolul Curtii de Apel Constanta se judeca, in apel, dosarul primului roman condamnat de o instanta la inchisoare cu executare pentru ca a omorat un caine. Memet Ali Gener a primit, in prima instanta, o sentinta de 6 luni cu executare.

- Un barbat din Codlea a fost condamnat de Tribunalul Brașov la 3 ani de inchisoare cu suspendare pentru tentativa de omor. Nicolae G. si-a injunghiat propriul fiu cu un briceag. Scandalul a avut loc in seara de 30 august, inculpatul si-a injunghiat fiul, in timp ce se aflau in locuinta comuna din Codlea.…

- Curtea de Apel Constanta a stabilit cel de al doilea termen de judecata in apelul dosarului "Micul Regatldquo;, cauza in care mai multi copii ar fi fost abuzati la gradinita mai sus precizata. Noul termen a fost stabilit pentru data de 1 februarie 2018. Amintim ca, in prezenta cauza, procurorii au dispus…

- Un tinar de 28 de ani din Raionul Criuleni, care și-a ucis propria mama cu cruzime, a fost condamnat la 25 de ani de inchisoare. Sentința a fost pronunțata acum cinci zile de catre prima instanța - Judecatoria Chișinau (sediul Ciocana). Totodata, complicele acestuia a fost condamnat la 15 ani de inchisoare.…

- Datorita linsajului mediatic la care au fost supusi Daniela Ciuta si Ilie Ciuta am decis deschiderea unui proces la Tribunalul Satu Mare impotriva autorului Szasz Lorand. Acesta a facut ulterior cerere reconventionala si a cerut despagubiri de 150 mii euro de la familia Ciuta. Sentinta sentinta…