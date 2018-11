Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis s-a declarat convins, miercuri, ca programul "Sibiu, regiune gastronomica europeana 2019" va fi un mare succes, el afirmand ca mancarea din aceasta zona este cea mai buna."Pe scurt, dragi prieteni, 'Sibiu, regiune gastronomica' - un eveniment pe gustul meu! (...)…

- Florin Busuioc se afla internat la Spitalul Fundeni, dupa ce a suferit un infarct in urma cu o saptamana, in timpul unui spectacol pe care-l susținea la Craiova. A ajuns de urgența la spital, apoi a fost transferat in Capitala, la Fundeni. A fost supus unor intervenții chirurgicale, dar starea lui nu…

- Fostul sef al Asociatiei Obstesti "Lastaras" va ramâne dupa gratii. Curtea de Apel a respins recursul avocatului, care a cerut cercetarea în libertate a clientului sau. Barbatul a fost retinut de ofiterii Centrului Anticoruptie în data de 25 septembrie,…

- Situație disperata pentru barbatul ranit in explozia care a avut loc ieri intr-un apartament din Piatra Neamț. Medicii au vrut sa il trimita la una dintre cele trei clinici pentru arși din Capitala, dar nu au gasit loc. Acum, incearca sa il transferare la un spital din Belgia.

- In mai putin de o luna, la Institutul de Neurologie si Neuro-chirurgie va fi deschis un cabinet modern, unde pacientii care sufera de maladii grave ale sistemului nervos, vor fi tratati cu aparate de ultima generatie.

- Astazi, 34 de voluntari, care au ajutat sinistrații in urma exploziei de pe bulevardul Moscovei, 11/5, au primit mențiuni in incinsta Inspectoratului General pentru Situații de Urgența al MAI.

- Cetateanul olandez trimis in judecata de procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Aiud, pentru comiterea infractiunii de viol in forma continuata, ramane inca 30 de zile in arest preventiv.

- Azi e bucurie mare in inima Conchitei de Romania! Vedeta implinește frumoasa varsta de 25 de ani și va petrece alaturi de cele mai tari nume din showbiz, intr-un club de mare fița din Capitala.