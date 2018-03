Stiri pe aceeasi tema

- Fostul sef al ANAF Sorin Blejnar, trimis in judecata alaturi de alte persoane pentru constituire sau sprijinire de grup infractional organizat, evaziune fiscala si spalare de bani in dosarul "Motorina", a fost achitat de Tribunalul Brasov. Sentinta nu este definitiva.

- Fostul șef al ANAF, Sorin Blejnar, a fost achitat in prima instanta in dosarul „Motorina”, in care era acuzat de complicitate la evaziune fiscala si sprijinire a unui grup infractional organizat. Decizia luata de magistratii Tribunalului Brasov nu este definitiva. Potrivit procurorilor, prejudiciul…

- Se poate spune ca Sorin Blejnar a obtinut o prima veste buna din instanta, avand in vedere decizia dispusa – pe fond – de instanta, in dosarul “Motorina”, cum este cunoscut opiniei publice. Concret, fostul sef al Fiscului a fost achitat, in prima instanta, anunta Antena3. Cum decizia nu este, insa,…

- Decizie neasteptata a magistratilor de la Tribunalul Brasov! Fostul sef al ANAF, Sorin Blejnar a fost achitat de judecatori intr-un dosar de evaziune cu produse petroliere.Citeste si: Tariceanu, remarci ACIDE la adresa PNL: Ce HOTARARE s-a luat pe solicitarea avizului Comisiei de la Venetia…

- Politistii brasoveni anunta ca au un suspect, in cazul agresiunii sangeroase de sambata seara, din Piata Unirii, pe care insa nu l-au prins deocamdata. „Dosarul a fost inaintat Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov. Se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de tentativa de omor.…

- Decizie a magistratilor in dosarul "Orizont” (2556/120/2014), unde fostul primar al municipiului Buzau – Constantin Boscodeala este acuzat de abuz in serviciu - ACHITAT dar CU PLATA PREJUDICIULUI!

- Un inculpat condamnat la 6 ani de inchisoare in dosarul lui Sorin Blejnar, care n-a fost audiat niciodata la urmarirea penala, si-a varsat of-ul in fata judecatorilor. Dosarul „Motorina” se apropie de final

- Un inculpat condamnat la 6 ani de inchisoare in dosarul lui Sorin Blejnar, care n-a fost audiat niciodata la urmarirea penala, si-a varsat of-ul in fata judecatorilor. Dosarul „Motorina” se apropie de final

- Un inculpat condamnat la 6 ani de inchisoare in dosarul lui Sorin Blejnar, care n-a fost audiat niciodata la urmarirea penala, si-a varsat of-ul in fata judecatorilor. Dosarul „Motorina” se apropie de final

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a fost achitat de ICCJ in dosarul in care a fost judecat pentru savarsirea infractiunii de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite. Acesta este verdictul definitiv in dosarul sau. Inalta Curte de Casatie si Justitie s-a pronunțat in dosarul…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a fost achitat de judecatorii ICCJ, in dosarul in care era acuzat ca ar fi cerut bani unui om de afaceri, in campania electorala.Citește și: ALERTA - Ludovic Orban, achitat in dosarul in care era acuzat de fapte de corupție Surse din conducerea PNL ne-au…

- Liderul liberal Ludovic Orban a fost achitat luni de acuzația ca ar fi cerut bani unui om de afaceri pentru campania electorala. Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a confirmat verdictul primei instanțe, astfel ca președintele PNL beneficiaza de o decizie definitiva a justiției. Ludovic Orban…

- Decizia pronuntata luni de instanta suprema este definitiva, fiind mentinuta astfel decizia luata in 31 ianuarie 2017 de un complet de trei judecatori al instantei supreme. "Ma consider nevinovat. Nu am abuzat de influenta politica. Nu am facut nici cea mai mica aluzie la aceasta functie. Nu am avut…

- Ludovic Orban, achitat definitiv in dosarul de corupție. Decizia instanței supreme este definitiva. Completul de cinci judecatori al ICCJ a decis, in unanimitate, achitarea definitiva a președintelui PNL Ludovic Orban in dosarul in care acesta este judecat pentru fapte de corupție, legat de pretinderea…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a obținut o achitare in dosarul in care era judecat pentru fapte de corupție și trafic de influența, pentru ca ar fi cerut finanțare de la doi oameni de afaceri, in campania pentru alegerile locale din 2016.Decizia judecatorilor ICCJ este definitiva.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) va pronunta luni decizia definitiva in dosarul in care presedintele PNL, Ludovic Orban, este acuzat de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite pentru ca i-ar fi cerut omului de afaceri Tiberiu Urdareanu 50.000 de euro pentru finantarea…

- Surpriza procesului intentat pentru mita data judecatoarei din dosarul transferurilor este Cristian Borcea. Condamnat in prima instanta la trei ani si jumatate de inchisoare, pentru ca i-ar fi dat si el bani judecatoarei, fostul actionar al clubului Dinamo a fost acum achitat.

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au programat pentru miercuri dezbaterile finale in dosarul retrocedarilor ilegale de paduri, in care sunt judecati Viorel Hrebenciuc, fiul acestuia, Andrei Hrebenciuc, Tudor Chiuariu si Ioan Adam. Dosarul a fost trimis in instanta in ianuarie…

- Curtea Suprema i-a condamnat, marți, pe Ioan și Victor Becali la inchisoare cu executare pentru dare de mita in dosarul Transferurilor, in timp ce Cristi Borcea a fost achitat. Tot marți a fost pronunțata și sentința de condamnare la inchisoare pentru fosta judecatoare Geanina Terceanu, cea care i-a…

- Geanina Terceanu a fost condamnata la 7 ani de inchisoare in dosarul in care e acuzata ca a luat mita pentru a-i achita pe fratii Becali si Cristian Borcea in dosarul Transferurilor. Victor Becali a primit 5 ani si 8 luni de inchisoare, Cristian Borcea fiind achitat. Decizia ICCJ e definitiva. …

- Magistrații s-au pronunțat in dosarul transferurilor. hotararea fiind definitiva. Condamnarile sunt dupa cum urmeaza: Victor Becali a fost condamnat șa 5 ani și 4 luni, Ioan Becali a...

- Suma alocata pentru campania 2018 este de peste 320 de milioane de lei si va fi asigurata de la bugetul de stat, in limita prevederilor bugetare aprobate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pentru anul curent. Cantitatile de motorina care vor beneficia de ajutor de stat sub forma de…

- S-a decis ca si anul acesta agricultorii vor beneficia de sprijin financiar pentru reducerea accizei la motorina. Suma alocata pentru campania 2018 este de peste 320 de milioane de lei si va fi asigurata de la bugetul de stat, in limita prevederilor bugetare aprobate de Ministerul…

- Interlopul Marian Tiuga, condamnat ieri la noua ani de inchisoare cu executare pentru trafic de persoane nu a fost gasit pentru a fi depus in puscarie, au transmis surse din Politie pentru „Adevarul”.

- Fostul premier, Victor Ponta, a avut o reacție dura in urma dezvaluirilor unui fost ofițer SPP, conform carora dosarul Turceni-Rovinar ar fi fost livrat de catre Sorin Blejnar prin intermediului SPP-ului. Reamintim ca zilele trecute premierul Viorica Dancila și miniștrii sai au renunțat la serviciile…

- Fostul premier Victor Ponta a avut o reacție dura in urma dezvaluirilor unui ofițer SPP, conform carora dosarul Turceni-Rovinar ar fi fost livrat de catre Sorin Blejnar prin intermediului SPP-ului. „Știu ca Sorin Blejnar mi-a facut dosarul și i l-a dat lui Traian Basescu. In ce mod, nu știu.…

- Doi brașoveni și-au primit pedeapsa definitiva pentru tentativa de omor, dupa ce unul din ei și-a injunghiat soția, iar celalalt si-a injunghiat amicul de pahar. In primul caz, brașoveanul care in luna august a anului trecut și-a injunghiat soția cu un cuțit de bucatarie, a fost condamnat definitiv…

- Dumitru Dragomir, la interviurile Libertatea Live. Fostul șef al Ligii spune tot. Ajuns la 71 de ani, cel supranumit ”Corleone” comenteaza realitațile din fotbalul romanesc. Pe parcursul a trei sferturi de ceas, Mitica, fost președinte al LPF timp de 17 ani, fost conducator de club, la Rm. Valcea, Scornicești,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis luni citarea fostului premier Victor Ponta pentru a da declaratii in calitate de martor, pe 26 februarie, in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghita este acuzat de coruptie si santaj, alaturi de fosti sefi din politie si parchete din Prahova.Presa…

- Judecatorii Tribunalului Militar Iasi l-au achitat pe col. Ioan Nitica, fostul inspector sef al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Petrodava” al Judetului Neamt. Acesta a fost judecat pentru omisiunea sesizarii in cazul unui incident in timpul actiunii de stingere a unui incendiu la Tirgu Neamt.…

- Primarul din Baia Mare, Catalin Chereches, a scapat definitiv de controlul judiciar impus intr-un dosar instrumentat de DNA. Controlul judiciar a fost revocat, vineri, de Curtea de Apel Cluj, fața de Catalin Cherecheș, reales la scrutinul local din iunie 2016 in functia de primar al municipiului Baia…

- Fostul vicepresedinte al ANAF Romeo Florin Nicolae, trimis in judecata dupa ce ar fi primit bani de la un om de afaceri pentru diminuarea obligatiilor de plata catre buget ale firmei sale de la 13 milioane de lei la 1 milion de lei, a fost achitat definitiv.

- Fostul vicepresedinte al ANAF, Romeo-Florin Nicolae, a fost achitat definitiv, joi, in dosarul in care acesta a fost trimis in judecata pentru trafic de influenta. Potrivit portalului instantelor de judecata, Curtea de Apel Ploiesti a mentinut decizia Tribunalului Prahova, achitandu-l…

- Tribunalul Militar Iași a pronunțat astazi, 25 ianuarie, prima sentința in dosarul in care șeful suspendat al ISU Neamț, colonelul Ioan Nitica a fost judecat pentru omisiunea sesizarii: achitare. Dosarul penal, in care a fost cercetat și judecat colonelul Nițica a pornit de la o sesizare pe care cineva,…

- Dosarul lui Ionel Arsene devoaleaza, inca o data, mecanismele sensibile ale faptelor de corupție, cat de greu se probeaza acest gen de fapte și cum persoane cu funcții lucreaza pentru cercuri restranse deși sunt numite de cetațeni pentru a le servi interesele. Fostul deputat de Neamț, Ionel Arsene,…

- Petru Mircea este de profesie inginer de sunet, el fiind administratorul propriei firme, pe care a infiintat-o in 2004, scrie wowbiz.ro. In 2011, la un an dupa sinuciderea Madalinei Manole, Petru Mircea si-a achizitionat in leasing, prin intermediul firmei, o masina Ford Mondeo care a costat aproximativ…

- Un greu din politica va da in judecata statul dupa ce a fost achitat la tribunal. Jurnalista Sorina Matei anunta ca Dan Radu Rusanu cere daune de 1,4 milioane de euro dupa ce a fost achitat definitiv in Dosarul celor de la DNA...

- Probleme mari pentru Directia Nationala Anticoruptie (DNA). Un greu din politica va da in judecata statul dupa ce a fost achitat la tribunal. Jurnalista Sorina Matei anunta ca Dan Radu Rusanu cere daune de 1,4 milioane de euro dupa ce a fost achitat definitiv in Dosarul celor de la DNA 'Carpatica'.Citeste…

- Un preot a fost trimis in judecata de procurorii DNA dupa ce a dat declaratii false pentru a obtine fonduri europene Florin Butum este acuzat de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri…

- Surpriza in dosarul in care executorul judecatoresc Cristinel Dominte este acuzat de DNA de abuz in serviciu. Achitat de prima instanta, executorul astepta solutia definitiva in dosar in urma cu doua zile. Magistratii de la Curtea de Apel Iasi au decis insa sa repuna cauza pe rol si sa fie reluate dezbaterea…

- Verdict favorabil obținut de fiul unui padurar din Urdari acuzat de procurori de comiterea infracțiunii de marturie mincinoasa. Daniel Radu Manolache a fost trimis in judecata in decembrie 2016 pe considerentul ca nu le-ar fi spus ancheta...

- Fostul sef al ANAF, Sorin Blejnar, a fost pus sub acuzare de procurorii DNA intr-un nou dosar de coruptie. Conform Antena 3, procurorii il acuza pe Blejnar de luare de mita. Dosarul este instrumentat de procurorul Carmen Damian. Blejnar a ajuns deja la al patrulea dosar penal, acesta din urma…

- Fostul sef al ANAF, Sorin Blejnar, primeste o noua lovitura din partea procurorilor anticoruptie! In mare secret, DNA l-a pus sub acuzare intr-un nou dosar de coruptie. Potrivit Antena 3, procurorii il acuza pe Blejnar de luare de mita. Dosarul este instrumentat de procurorul Carmen Damian. Pentru…

- La mai bine de trei ani de cand dosarul fusese trimis instantei, magistratii au pronuntat decizia pe fond. Astfel s-a aflat ca omul de afaceri Nelu Iordache a fost achitat de acuzatiile pe care i le-au adus procurorii anticoruptie, una fiind cea de instigare la abuz in serviciu, in forma continuata,…

- DNA primește o lovitura neașteptata la finalul anului 2017. Nelu Iordache, omul de afaceri acuzat de acuzat de instigare la abuz in serviciu in forma continuata si instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata, a fost achitat.

- Nelu Iordache a fost achitat vineri de catre magistratii Tribunalului Bucuresti, in dosarul Transalpina, in care acesta este acuzat de instigare la abuz in serviciu si la fals in inscrisuri. Acesta a fost trimis in judecata in acest dosar in anul 2014. Decizia poate fi contestata de catre procurori.

- Hotararea favorabila omului de afaceri vine dupa ce, saptamana trecuta, aceeasi instanta l-a condamnat pe Nelu Iordache la 6 ani si 3 luni de inchisoare, in dosarul fraudarii fondurilor europene pentru autostrada Arad-Nadlac.

- Magistrații Curții de Apel Ploiești au decis, miercuri, achitarea primarului din Sinaia, Vlad Oprea, trimis în judecata de procurorii DNA Ploiești pentru abuz în serviciu. În același dosar a fost achitat și fostul secretar al instituției.

- Adrian Duicu, fost presedinte al Consiliului Judetean Mehedinti, a fost condamnat miercuri de Curtea de Apel Bucuresti la un an si sase luni inchisoare cu suspendare, intr-un dosar in care a fost trimis in judecata de DNA pentru ca l-au fi sustinut in functie pe seful Politiei. Judecatoarea Viorica…