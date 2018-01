Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Stan, fost șef al ANAF, pozat in timp de joaca poker in cadrul unui turneu. Imaginea a fost publicata pe Facebook de Gelu Ștefan Diaconu, care a fost, la randul sau, șef al ANAF. Diaconu a afirmat ca Bogdan Stan este „omul de casa al lui Dragnea” și ca „atunci cand ai gambling-ul in sange e clar…

- Declarația 600 este subiectul fierbinte al lunii ianuarie, dupa ce ”revoluția fiscala” a Guvernului Tudose impinge la ghișee toți avocații, notarii, contabilii, ziariștii, scriitorii și toate persoanele fizice autorizate. Aceștia, dar și cei care au venituri din chirii, dobanzi sau investiții, trebuie…

- Basescu, despre razboiul Carmen Dan-Mihai Tudose. ”Romania e sfașiata de hienele PSD, țara e aruncata in criza”, a scris fostul președinte pe pagina de Facebook, el aratand ca, raspunsul ministrului de Interne, potrivit caruia a fost pusa in Guvern de partid, este ridicol, ”pentru ca institutional a…

- "Romania sfasiata de hienele din PSD. PSD este incapabil de guvernare institutionala si a devenit un risc, inclusiv de securitate, pentru Romania. Tara este azi aruncata in criza politica si totala decredibilizare. Premierul Mihai Tudose ii cere public ministrului internelor sa demisioneze,…

- "Cea mai buna gluma de ieri este declarația lui Ludovic Orban cum ca PNL este pregatit de guvernare și vrea alegeri anticipate. Cu cine sa guvernați, domnule Orban? Cu de-alde matale? Cu Blaga? Și cine crezi ca va voteaza? In afara de Cițu, niciun PNL-ist nu este vizibil in spațiul public…

- La finele anului trecut, ANAF a emis aproximativ 300.000 de decizii de impunere pentru contribuția la fondul de sanatate datorata de persoane fizice pe anul 2012 și care s-ar fi prescris incepand cu 1 ianuarie 2018. De ce nu s-au emis aceste decizii vreme de aproape cinci ani este o intrebare care…

- Ivan: CEx PSD ar fi trebuit sa-i ceara demisia lui Liviu Dragnea Europarlamentarul social-democrat Catalin Ivan apreciaza ca membrii Comitetului Executiv National al PSD ar trebui sa ceara, in sedinta de luni, demisia lui Liviu Dragnea si sa organizeze de urgenta congres. "Comitetul Executiv National…

- "Tudose, ca Basescu: cu cat tipa mai tare cu atat sa fim atenti ce face pe la spate! 22 decembrie. Ora 16.35. La SGG e trimis, pt publicare in Monitorul Oficial, Ordinul nr 525 al ANRM prin care pretul de referinta la gaze naturale urma sa fie adus la nivelul la care se vand astazi pe piata…

- Primaria Carei nu se dezminte nici la final de an, in Ajun de Craciun si de an Centenar al Marii Uniri. Ultima sedinta a Consiliului Local Carei a fost convocata de primarul Kovacs in sala festiva din Primaria Carei unde sunt reprezentati doar maghiarii din oras nu si romanii. Am scris si vom mai scrie…

- Autoritațile judiciare, forțele de ordine și serviciile de informații din Romania au realizat 54 de cereri care au vizat 78 de conturi de Facebook, dintre 4 in regim de urgența, in perioada ianuarie – iunie a acestui an, potrivit raportului privind transparența publicat de catre gigantul american .…

- Dupa primul val de numiri la Curtea de Conturi care a avut loc pe 10 octombrie, mai ramasesera vacante doua locuri de consilier de conturi. Urmatoarea runda de audieri a fost programata la Parlament in data de 23 octombrie. Cu aceasta ocazie și-au depus candidatura șapte persoane iar pana la ora la…

- Regele Mihai a fost si va ramane un model de demnitate, devotament si dragoste pentru tara, in ciuda tuturor vicisitudinilor istoriei pe care le-a depasit cu gandul numai la Romania, apreciaza presedintele Curtii de Conturi, Mihai Busuioc, potrivit unui comunicat de presa postat marti pe site-ul…

- Actiunea “Free Hugs: Imbratisari gratuite” a fost organizata pentru cel de-al saptelea an consecutiv de catre o asociatie. Aproximativ 30 de voluntari, printre care si copii de cinci sau noua ani, au participat la campania desfasurata, duminica, in centrul Timisoarei, dupa ce au aflat de…

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, a reacționat la declarația prezentata de președinții celor doua Camere ale Parlamentului cu privire la avertizarile venite din SUA. Fostul oficial i-a catalogat tonul și conținutul declarației drept de “o gravitate extrema” și “parca venite din alte timpuri”.…

- Purtatorul de cuvant al IPJ Dolj, Catalin Dochia, a declarat, marti, corespondenntului MEDIAFAX, ca la sediul Postului de Politie Negoi s-a prezentat o pensionara in varsta de 71 de ani, Elisabeta Curucu, din localitate, care le-a spus politistilor ca in urma cu putin timp, in timp ce se deplasa…

- Potrivit sefului Salvamont Busteni, Gheorge Haiduc, zeci de turistii au ramas blocati in zona Sfinxului, din Muntii Bucegi, din cauza viscolului, unii dintre ei fiind neechipati. “Este viscol puternic, ceata, zapada este mare. Unii sunt in adidasi, imbracati subtire. Sunt multi. Au venit…

- „Din actele de urmarire penala efectuate pana in prezent, a rezultat faptul ca, in perioada 27 octombrie - 10 noiembrie, inculpatul a incercat sa determine mai multe persoane prin corupere (oferirea sumei de 5.000 de euro) sa comita infractiunea de omor impotriva unui barbat in varsta de 48 de ani”,…

- Utilizatorii ale caror conturi au fost blocate de Facebook au spus ca explicatiile care le-au fost oferite automat de reteaua sociala sunt din seriile: „suspecte de spam", „incalca standardele comunitatii" sau „folosesc incorect" instrumentele Facebook. Cele mai multe comentarii au fost adunate la o…

- Liberalului Daniel Zamfir a depus doua amendamente, unul care prevede ca firmele cu o cifra de afaceri mai mica de un milion de euro vor avea de ales intre a plati impozit de 16% pe profit sau a plati un impozit de 1% pe cifra de afaceri. Cel de-al doilea amendament prevede ca modificarile la Codul…

- ANAF a trimis catre 200.000 de romani instiintari de plata, prin care sunt somati sa isi achite contributia la sanatate pentru anul 2012. Graba Fiscului se justifica prin faptul ca de la 1 ianuarie 2018 aceste datorii se prescriu. Totusi, multi dintre cei care au primit astfel de…

- Un control al Curtii de Conturi scoate la iveala ca o mare primarie din Romania a platit peste 200.000 de lei pentru cazarea functionarilor trimisi la cursuri in hoteluri de patru stele, desi legea permite cazarea in hoteluri de maximum trei stele. Cazarea se poate face si la patru stele, dar in acest…

- Presedintele Comisiei speciale pentru sistematizarea, unificarea si asigurarea stabilitatii legislative in justitie, Florin Iordache, a trimis, luni, o scrisoare Birourilor Permanente prin care solicita ca acest for sa poata modifica si completa toate actele normative cu incidenta asupra justitiei.…

- Un nou protest este anuntat duminica in Capitala si in alte orase din tara, dar si in diaspora. Evenimentul a fost deja anuntat pe Facebook, intalnirea protestatarilor urmand sa aiba loc de la ora 18.00.

- Inaintea participarii la acest Summit, seful statului va sustine o declaratie de presa. In cadrul reuniunii vor fi discutate politicile si initiativele in domeniu la nivel european, pentru a identifica modalitatile prin care Uniunea Europeana, statele membre si partenerii sociali pot asigura…

- „Un om de stat pune, mai presus de orice, interesul național. Este de datoria oricarui om politic sa evalueze propria situație in care se afla si sa acționeze mereu in interes public. Sigur ca, pana la o decizie definitiva, orice persoana este nevinovata, insa un om politic responsabil ține cont de…

- Fostul șef ANAF Gelu Diaconu spune ca Ionuț Mișa minte in legatura cu cele 2 milioane de angajați cu contribuții neplatite. „Va asigur ca orice șef de serviciu știe ca restanțierii fie platesc lunile urmatoare, fie intra in procedura executarii silite”. „Povestea minciunii cu cele 157.798 de firme care…

- Bogdan Stan a fost eliberat din functia de vicepresedinte al ANAF dupa ce ieri, a fost numit prin vot secret de Parlament, in functia de consilier de conturi, pentru un mandat de noua ani.In urma numararii voturilor, Bogdan Stan a obtinut 250 "pentru" si 107 "impotriva". Bogdan Stan a fost numit consilier…

- In ultimii 8 ani s-au reorganizat doar trei, dintre cele 53 de institute de cercetare aflate in subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti” (ASAS). Restul sunt pline de datorii si duc mare lipsa de specialisti in cercetare. Curtea de Conturi avertiza inca din primavara…

- Plenul reunit al Parlamentului i a desemnat drept consilieri la Curtea de Conturi, pentru un mandat de 9 ani, pe Vasile Gherasim si Bogdan Stan. Primul a fost primar PDL si de anul trecut este consilier al primarului general Gabriela Firea, al doilea a condus ANAF, pana a fost demis de premierul Mihai…

- Votul a fost secret, exprimat pe buletine. Parlamentarii au trebuit sa aleaga doi dintre cei trei candidati acceptati de comisiile parlamentare: Vasile Gherasim, Bogdan Stan si Claudia Boghicevici. In urma numararii voturilor, Vasile Gherasim a obtinut 245 de voturi ”pentru” si 112…

- Plenul reunit al Parlamentului va avea loc marti, la ora 13:00, cand alesii vor vota pentru numirea fostului premier Sorin Grindeanu in functia de presedinte al Autoritatii Nationale in domeniul Comunicatiilor (ANCOM). "Maine (marti - n.red.) la sedinta comuna, pe baza raportului (comisiilor…

- „Doamna Maria Vasii a facut afirmatii recent la o televiziune mentionand ca in urma alegerilor din 2009 inteleg ca un domn judecator a murit in conditii suspecte pentru ca ar fi detinut niste informatii legate de desfasurarea alegerilor. Nu stim exact ce a vrut sa spuna, de aceea cred ca este bine…

- Tuncay Ozturk se relaxeaza in Miami Beach. Fostul soț al Andreei Marin a postat pe contul de socializare o imagine, in care le arata fanilor cum petrece timpul departe de Romania. Tuncay Ozturk a postat pe contul de socializare o fotografie in care apare cocoțat intre copaci. Imaginea a creat isterie…

- Intrebat cum vede consecintele recursului compensatoriu, in conditiile in care, saptamana aceasta, un violator eliberat mai devreme ca urmare a legii, a recidivat, Dragnea a raspuns: „Da, sunt de acord cu dumneavoastra. Cred ca trebuie sa explice cei care au initiat legea si au gandit legea si au…

- Solicitat sa comenteze faptul ca seful statului a criticat joi masurile fiscale pe care Guvernul intentioneaza sa le adopte vineri, Dragnea a raspuns: „ Eu nu am vazut-o ca pe o critica, am vazut-o ca pe o incercare de a prezenta o analiza, ulterior spunand ca de fapt nu este o analiza proprie”.…

- Ion Gisca a fost condamnat de catre Curtea de Apel Bucuresti, la inceputul lunii septembrie, la trei ani si sase luni de inchisoare pentru furt calificat, decizie definitiva. Totodata, instanta a dispus aplicarea si unei pedepse complementare ce presupune dreptul de a ocupa functii publice, de a…

- ”In prezent, MAI se confrunta cu un deficit major de personal din cauza iesirilor din sistem ca urmare a accesarii dreptului la pensie de catre politistii si cadrele militare in activitate, dar si din alte cauze, cum ar fi demisii, transfer etc.”, motiveaza Guvernul decizia adoptata. Deficitul…

- In ședința ordinara a Consiliului Local Piatra Neamț va ajunge spre dezbatere un proiect de hotarare privind rectificare bugetului de la Salubritas. Dincolo de tonul triumfalist, scad cheltuielile in timp ce scad și veniturile,un lucru atrage atenția in aceste vremuri de boom economic. Este vorba despre…

- Proiecția bugetara pe anul viitor este o nebuloasa. Ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, a facut “un adevarat regal de balbe” incercant sa explice masurile de politica fiscal-bugetara utilizate in construcția bugetului pe 2018, afirma fostul șef ANAF Gelu Diaconu. Fostul șef al Fiscului se arata ingrijorat…