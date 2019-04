Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Autoritatii Electorale Permanente Fostul presedinte al Autoritatii Electorale Permanente Daniel Barbu a fost pus sub acuzare de procurorii DNA in dosarul trezorierului PSD Mircea Draghici.

- In cauza mediatizata prin comunicatele nr.294 VIII 3 din 2 aprilie 2019 si nr. 372 VIII 3 din 22 aprilie 2019, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a coruptiei au dispus efectuarea urmaririi penale fata de o persoana care, la data faptelor, detinea functia…

- Fostul presedinte al Autoritatii Electorale Permanente (AEP), Daniel Barbu, s-a prezentat, miercuri dimineata, la sediul DNA. El ar urma sa fie audiat in dosarul trezorierului PSD Mircea Draghici, acuzat de procurorii DNA de mai multe fapte de delapidare, transmite Mediafax. ...

- Daniel Barbu, fostul președinte al Autoritații Electorale Permanente, a declarat, dupa ce a parasit sediul DNA, ca nu era in atribuțiile lui sa faca un control privind modalitatea in care partidele iși cheltuiesc banii, menționand ca la nivelul AEP exista un departament care are aceasta atribuție.…

- Daniel Barbu, fost președinte al Autoritații Electorale Permanente, a ajuns, miercuri, la DNA, fiind citat in dosarul in care este cercetat trezorierul PSD, Mircea Draghici.Recent, DNA a anunțat ca a extins cercetarile in ceea ce il privește pe Draghici, fiind cercetat pentru doua fapte de…

- Daniel Barbu, fost presedinte al Autoritatii Electorale Permanente, in prezent candidat ALDE pentru Parlamentul European, a fost citat la DNA in dosarul in care este urmarit penal Mircea Draghici, trezorierul PSD, anunta jurnalistul Radu Tudor, la Antena 3.Potrivit sursei citate, Barbu urmeaza…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus efectuarea urmaririi penale fața o persoana, trezorier al unui partid, pentru savarșirea infracțiunilor de- utilizare a subvențiilor in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate și…

- Sebastian Ghita a anuntat, joi seara, intr-o interventie telefonica la Antena 3, ca urmeaza sa fie audiat de procurorii de la Sectia de investigare a infractiunilor din justitie, in dosarul care o vizeaza pe Laura Codruta Kovesi.Patronul Romania TV nu a precizat cand si cum va fi audiat, avand…