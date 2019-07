Ovidiu Puțura, fost secretar de stat in Ministerul Justiției, condamnat in iunie 2017 la cinci ani de inchisoare pentru infracțiuni de corupție, a fost eliberat condiționat, in urma cu doua saptamani, din Penitenciarul Baia Mare, unde a fost incarcerat in ultima perioada. Practic, Ovidiu Puțura a executat doi ani de inchisoare, la care se adauga cele 6 luni de arest preventiv, din perioada 21 ianuarie 2015 – 10 iulie 2015. Cazul Ovidiu Puțura a fost unul dintre cele mai mediatizate, atat in presa naționala, dar și in cea locala, mai ales prin prisma funcției sale, cea de secretar de stat in Ministerul…