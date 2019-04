Fostul secretar de stat Alin Ţucmeanu, condamnat definitiv pentru corupţie Fostul secretar de stat din Ministerul Sanatatii Alin Tucmeanu a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Bucuresti la 2 ani si 6 luni inchisoare cu suspendare pentru savarsirea infractiunii de complicitate la dare de mita intr-un dosar legat de incheierea unui contract privind achizitia de aparatura medicala.



Potrivit deciziei instantei, Tucmeanu va sta 4 ani sub supraveghere, perioada in care trebuie sa frecventeze un program de reintegrare sociala si sa efectueze 100 de zile munca in folosul comunitatii in cadrul Administratiei Domeniului Public Sector 2 sau al Fundatiei pentru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul secretar de stat din Ministerul Sanatatii Alin Tucmeanu a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Bucuresti la 2 ani si 6 luni inchisoare cu suspendare pentru savarsirea infractiunii de complicitate la dare de mita intr-un dosar legat de incheierea unui contract privind achizitia de aparatura…

- Barbatul care in 2016 a șantajat un membru al Consiliului de Supraveghere al Complexului Energetic Oltenia a fost condamnat definitiv. Curtea de Apel Craiova a menținut pedeapsa de trei ani de inchisoare cu suspendare pentru Ilie Banicioi...

- Magdalena Serban, femeia acuzata ca a omorat o tanara dupa ce a impins-o pe sinele de metrou, in 2017, in statia Dristor 1, si a incercat sa ucida o alta in acelasi mod, a fost condamnata definitiv marti de Curtea de Apel Bucuresti la inchisoare pe viata. Curtea de Apel Bucuresti a mentinut decizia…

- Ramas fara alternativa, primarul general al Capitalei le cere consilierilor sa salveze cele 22 de companii municipale, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti a confirmat, printr-o decizie luata miercuri, ca ele au fost infiintate ilegal.

- O pedeapsa mult mai mare a primit insa fostul edil Radu Mazare, aflat si astazi in Madagascar. Fostul edil al Constanței spune ca nu vrea sa comenteze condamnarea pe care a primit-o. El a fost gasit vinovat de abuz in serviciu in acest scandal al plajelor retrocedate ilegal si condamnat la 9 ani…

- Magistratii Instantei Supreme l-au condamnat definitiv, joi noapte, pe Radu Mazare la 9 ani de inchisoare cu executare in dosarul privind retrocedarea plajelor, iar Cristian Borcea a fost condamnat la 5 ani de inchisoare. In prima instanta, Mazare a primit 4 ani, iar Borcea a fost achitat.…

- Fostul senator Marius Isaila a fost condamnat marti, 5 februarie, de Curtea de Apel Bucuresti pentru instigare la fals sub semnatura privata si conducere fara permis. Isaila a primit doi ani de inchisoare pentru cele doua fapte, insa acesta se afla deja in penitenciar, in urma unei condamnari pentru…

- Fostul primar din comuna Bordești, județul Vrancea, Gheorghe Tataru, condamnat de instanța pentru trei fapte de corupție, va fi rejudecat deși, intre timp, a murit. Decizia aparține judecatorilor de la Curtea de Apel Galați, care au trimis dosarul pentru rejudecare la Judecatoria Focșani, informeaza…