Fostul rege Juan Carlos I al Spaniei va fi operat la genunchi

- Lupta cu mafia la varf este foarte rar in castig pentru carabinieri, si totusi, astazi, a fost arestat puternicul Vito care deja a suportat sechestre de sute de milioane de euro pentru legaturile sale suspecte cu bossul Messina.

- Amnesty International a acuzat legea spaniola ce pedepseste apologia terorismului de faptul ca aduce atingere libertatii de exprimare, informeaza marti AFP. In raportul sau, prezentat marti la Madrid si intitulat 'Posteaza pe Twitter... daca ai curaj', organizatia nonguvernamentala estimeaza ca articolul…

- Justitia spaniola a incalcat drepturile a doi catalani condamnati pentru incendierea unei fotografii cu regele si regina Spaniei, a decis Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO), potrivit unui comunicat emis marti, transmite dpa. Cei doi catalani au fost condamnati pentru insultarea Coroanei dupa…

- FC Barcelona a învins, miercuri, la Lleida, formatia Espanyol, dupa loviturile de departajare, si a câstigat Supercupa Cataloniei, competitie la care iau parte doar gruparea blaugrana si concitadina Espanyol.

- Letizia a facut o pasiune pentru o piesa din garderoba sa. De ceva vreme, regina Spaniei a achiziționat o superba pereche de cizme peste genunchi, din piele intoarsa, un model cu toc stiletto și varful ascuțit, intr-o culoare puternica, roșu. Și cum ea este o femeie care apeleaza la reciclarea ținutelor,…

- Fotbaliștii care au murit de inima, in timp ce erau in varful carierei. Decesul italianului Davide Astori (31 de ani), care a murit in somn in urma unui infarct, se inscrie intr-o lista lunga cu jucatori disparuți. Dar nu dupa ce au renunțat la fotbal, ci in plina cariera. In Romania au decedat Catalin…

- Vlad Gherman, unul dintre foștii componenți ai trupei „LaLa Band”, a ajuns in sala de operații, dupa ce inainte a trecut prin cabinetul unui medic, care i-a recomandat sa faca o intervenție chirurgicala. La cateva ore de la operație, tanarul actor a plecat acasa, de unde le-a impartașit fanilor ceea…

- Real Madrid, campioana en titre a Spaniei, a fost invinsa la limita, cu 1-0, pe terenul formatiei Espanyol Barcelona, intr-o partida din cadrul etapei a 26-a a campionatului de fotbal al Spaniei, disputata marti seara. Fara starul Cristiano Ronaldo, menajat de antrenorul Zinedine Zidane,…

- FC Barcelona s-a distrat cu Girona, una dintre rivalele sale din Catalonia, intr-o partida din etapa a XXV-a a campionatului Spaniei. Dupa ce s-a vazut condusa cu 1-0 la doar trei minute de la startul meciului, trupa lui Ernesto Valverde s-a razbunat apoi si s-a impus in final cu un categoric 6-1. Spectacolul…

- Cea mai stilata regina a mai marcat inca o apariție demna se podiumurile de la Saptamana Modei. In varsta de 45 de ani, Regina Spaniei a intors toate privirile la cel mai recent eveniment la care a participat alaturi de soțul sau, Regele Felipe al VI-lea al Spaniei. Mai puțin conservatoare decat Kate…

- Dumitru Dragomir povestește in cartea „Meciurile vieții mele” evenimente memorabile traite in lumea fotbalului. Bineințeles, printre personajele prezente in anturajul lui „Corleone” se afla și Ioan Becali, impresarul care a facut legea in perioada „Generației de Aur”. Iar acum a fost condamnat la 7…

- Presedintele FRR, Alin Petrache, spune ca in ciuda infrangerii suferita in fata Spaniei, nationala de rugby a Romaniei va continua sa lupte pentru a ajunge la CM 2019 din Japonia. ''Sansele de calificare directa la Cupa Mondiala din Japonia au scazut foarte mult, dar vom lupta…

- Formatia FC Barcelona a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Eibar, in etapa a XXIV-a a campionatului Spaniei.Golurile au fost marcate de Luis Suarez (16) si Jordi Alba (88), anunța News.ro. Partidele EAlaves - Deportivo La Coruna, Malaga - Valencia au loc tot sambata,…

- Antrenorul nationalei de rugby a Romaniei, Lynn Howells, spune ca partida de duminica, 18 februarie, contra Spaniei, din REIC 2018, va fi una dificila pentru tricolori, dar obiectivul este obtinerea celei de-a doua victorii din acest an in turneul care poate asigura calificarea primei reprezentative…

- „Impreuna cu primarul municipiului Reșița, domnul Ioan Popa, astazi, am primit vizita reprezentanților companiei germane Rheinmetall Group, la sediul Palatului Administrativ. Discuțiile purtate cu delegația condusa de domnul Martin Rill s-au axat pe oportunitațile de investiții la S.C. Arsenal…

- Din cauza problemelor de sanatate Marcel Pavel a fost nevoit sa se retraga o perioada de timp din lumina reflectoarelor și sa efectueze o pauza vocala. Artistul a mers recent la o clinica stomatologica și a fost supus unor intervenții chirurgicale, potrivit wowbiz.ro. „Sunt in pauza. Am fost supus la…

- Nadia Comaneci i-a transmis un mesaj lui Gica Hagi printr-un videoclip postat pe pagina sa oficiala de Facebook, in care apare sutand la poarta. La Multi Ani, Gica Hagi. "Regele" implineste azi 53 de ani, ce mesaje a primit de ziua sa VIDEO "Draga Gica, esti iubit, admirat, si respectat…

- Este vremea extremelor in lume. Sute de mii de oameni sint sub amenintarea ninsorilor sau a inundatiilor. In Spania, drumurile sint blocate de nameti, in timp ce in Noua Zeelanda a fost decretata stare de urgenta. O furtuna puternica a avariat drumuri, a smuls copaci din radacina si a doborit stilpi…

- Ea este mostenitoarea tronului Spaniei! Are doar 12 ani! In Spania a avut loc recent o ceremonie foarte importanta pentru viitorul monarhiei din peninsula. Leonor de Borbon y Ortiz, fiica cea mare a regelui Spaniei, Felipe al VI-lea, si a reginei Letizia, a fost decorata cu Toison d’Or, cel mai inalt…

- Uniunea Europeana nu poate fi folosita pentru rezolvarea agendelor nationale, a declarat miercuri prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, raspunzand astfel acuzatiilor ca, desi in cazul altor tari europene institutiile comunitare insista asupra statului de drept, in cel al Spaniei…

- Curtea Constitutionala a Spaniei a anuntat sambata ca a blocat investirea ca sef al executivului catalan a lui Carles Puigdemont, exilat in Belgia in timp ce face obiectul unei proceduri judiciare in Spania. “Curtea Constitutionala a decis in unanimitate sa suspende preventiv investirea lui Puigdemont,…

- Venezuela a anuntat joi ca il declara pe ambasadorul Spaniei "persona non grata", la cateva zile dupa ce Uniunea Europeana a impus sanctiuni asupra unor inalti oficiali ai guvernului socialist de la Caracas, informeaza Reuters.Masura de expulzare a ambasadorului Isus Silva Fernandez vine ca…

- Verestoy Attila, decedat miercuri la 63 de ani, era politicianul cu cele mai mare investitii la bursa romaneasca: doar din "foamea de bani a statului" a incasat dividende de 1 mil. lei. Senatorul UDMR avea in portofoliu actiuni la companii care au fost luate in vizor de stat pentru plata unor dividende…

- Chef Joseph Hadad este proprietarul restaurantelor Joseph si Caju din Bucuresti. A fost chef bucatar timp de mai multi ani in Israel si a gatit, de-a lungul timpului, pentru Madonna, Michael Jackson, regele Juan Carlos al Spaniei sau George W. Bush.

- Eurodeputatul Daniel Buda cere interventia sefului Comisiei Europene in cazul incidentului de la Ambasada Romaniei din Budapesta Gestul extremiștilor maghiari trebuie sa genereze reacții urgente de la nivel european. Ii solicit președintelui Comisiei Europene, domnului Jean-Claude Juncker, sa ia o poziție…

- Grupul RIFF incepe anul 2018 cu un show sustinut marti, 30 ianuarie, de la ora 19, in sala Casei de Cultura Fagaras. Evenimentul face parte din seria de concerte organizate pentru promovare album muzical „RIFF – Pe drum... ”, cel de al 11 –lea al grupului. Concertul va dura 2 ore si va cuprinde piese…

- Vizita medicala a lui Donald Trump, prevazuta la sfarsitul saptamanii, nu va cuprinde vreun examen psihiatric, a anuntat marti Casa Alba, in contextul in care unii dintre criticii presedintelui se intreaba in mod deschis cu privire la sanatatea mentala a acestuia, relateaza AFP. ”Nu”, a raspuns pur…

- Ultima oara cand a aparut in public a fost cu ocazia participarii la inmormantarea Regelui Mihai I in Romania, pe 16 decembrie, iar acum fostul rege al Spaniei, Juan Carlos I, a participat alaturi de familie la Ziua Epifaniei. Pe 6 ianuarie familia regala a Spaniei s-a reunit pentru o sarbatoare importanta,…

- Sara Montiel Sara Montiel a fost considerata una dintre cele mai frumoase actrite de origine spaniola si a jucat in peste 55 de productii cinematografice. A fost marea dragoste a starului Ion Dichiseanu. Actrița spaniola a incetat din viața in aprilie 2013 . Numele sau real a fost Maria Antonia Alejandra…

- Timp de peste 24 de ore, vanturi violente si vijelii puternice s-au abatut asupra Angliei, Irlandei, Elvetiei, Germaniei, Belgiei, Olandei, Frantei si Spaniei, ranind zeci de persoane, perturband traficul aerian si privand de electricitate cateva mii de locuinte.In Franta, o femeie de 93…

- Ce avere are Gica Hagi. ”Regele” spune ca investitiile facute la Viitorul i-au subtiat serios conturile, dar spune ca nu banii il fac sa se simta bogat. Campion cu Viitorul in 2017, Hagi a investit in jur de 15.000.000 de euro in academia sa de fotbal in circa 10 ani. ”Cati bani avea Hagi… Avea… N-am…

- Caixabank, Gas Natural and Banco Sabadell au fost printre primii jucatori mari din piata spaniola care au anuntat in timpul crizei politice din octombrie, care au anuntat ca isi vor muta birourile din regiunea de nord-est a Spaniei, potrivit Business Insider. Acesti trei mari jucatori nu…

- O petitie satirica care propune ca o parte a Cataloniei, ramasa fidela Spaniei, sa faca secesiune fata de aceasta regiune separatista, sub numele de Tabarnia, facea furori marti pe retelele de socializare. Petitia, care a adunat peste 20.000 de semnaturi in trei zile, era marti unul din subiectele cele…

- Rolul și importanța familiei dar și curajul celor care au infruntat acțiuni criminale au fost punctele centrale ale mesajului de Craciun al Reginei Elisabeta a II-a. Un alt monarh, Felipe al VI-lea al Spaniei, a vorbit despre pericolele separatismului.

- Carles Puigdemont, liderul separatistilor catalani destituit, aflat in autoexil la Bruxelles, sugereaza ca ar putea reveni la Barcelona zilele urmatoare si ii cere prim-ministrului Mariano Rajoy sa retraga aplicarea articolului 155, dupa „victoria rasunatoare” a formatiunii pro-independenta. Rezultatele…

- Separatistii catalani, care aproape si-au egalat scorul din ultimele alegeri regionale, reprezinta o provocare majora la adresa unitatii Spaniei si Guvernului lui Mariano Rajoy, care miza pe acest scrutin pentru a-i slabi, releva AFP.

- O stranie campanie electorala - cu o adunare in fata unei inchisori si o videoconferinta a separatistului Carles Puigdemont transmisa simultan la 100 de mitinguri - se incheie in Catalonia, unde alegatorii vor decide joi daca vor sa-i tina pe separatisti la putere, relateaza AFP. Scrutinul in aceasta…

- Gica Hagi a facut un anunț cu totul surprinzator. Fostul mare fotbalist a cerut sa nu i se mai adreseze apelativul „Rege”. Gica Hagi, care a fost casatorit prima oara cu Leni , este considerat unul dintre cei mai mari fotbaliști pe care i-a avut Romania. De-a lungul anilor, Gica Hagi, care are o academie…

- Funeraliile organizate pentru Regele Mihai, in presa internaționala Foto: Agerpres Presa internationala a relatat pe larg funeraliile nationale organizate pentru Regele Mihai I, publicând articole pe prima pagina. De asemenea, posturile de televiziune din întreaga lume au difuzat…

- Sute de oameni s-au adunat deja la Catedrala Arhiepiscopala de la Curtea de Argeș, unde urmeaza sa ajunga catafalcul cu sicriul regelui Mihai I și, ulterior, sa fie ingropat. Au ajuns aici deja și participanți de rang inalt la funeraliile regale, printre cei mai notabili fiind nepotul regelui, Nicholas…

- Psihologul Cezar Laurențiu Cioc, specialistul Libertatea a urmarit funeraliile Regelui Mihai I al Romaniei și a analizat atitudinea celor prezenți, fie ca sunt membri ai Casei Regale, prinți ai marilor țari europene sau politicieni Romani. Libertatea va prezinta concluziile sale. Ce au spus astazi atitudinile…

- BBC, care a transmis imagini de la ceremonie, noteaza ca au fost prezenti la Bucuresti mai multi reprezentanti ai caselor regale din Europa, intre care Printul Charles, dar si fostul rege al Spaniei, Juan Carlos.Regele Mihai este tinut minte ca fiind cel care a decis in august 1944 sa treaca…

- Familia regala a Spaniei este una dintre cele mai apropiate de Casa Regala a României, datorita legaturii de sânge dintre Regele Mihai și Regina Sofia, prezenta, sâmbata, la funeraliile Regelui Mihai alaturi de soțul sau, regele Juan Carlos.

- Este ziua in care ne despartim de ultimul suveran al Romaniei. Spunem adio unui model de decenta, demnitate, modestie si intelepciune. Figura calda a Regelui Mihai ne va mai zambi de azi doar din lumina Cerului. Majestatea Sa se duce alaturi de inaintasi. Se aseaza alaturi de Carol I Intemeietorul si…

- Partidele separatiste ar putea obtine o majoritate fragila la viitoarele alegeri regionale din Catalonia, prevazute sa aiba loc pe 21 decembrie, o situatie ce le-ar putea impiedica sa revina la putere in aceasta regiune, indica sondajele cele mai recente sondaje, publicate vineri, transmite AFP.Cu…

- Ana Manea (72 ani), o monarhista convinsa, a trait ocrotind in sifonier o poza mica si moneda cu efigia regelui Mihai I. Este revoltata, astazi, ca atatia ani romanilor li s-a ascuns adevarul despre „regele nostru“.

- Mii de oameni au mers, in ultimele trei zile, la Palatul Regal din Bucuresti pentru a se inchina la catafalcul Regelui Mihai. In cursul noptii de joi spre vineri, randul format din oamenii care au mers sa ii aduca un ultim omagiu Majestatii Sale era impresionant.

- Conform informatiilor transmise joi de Casa Regala, vor lua parte la funeraliile regelui Mihai: Majestatea Sa Regele Carl XIV Gustaf al Suediei, Majestatea Sa Regina Silvia a Suediei, Alteta Sa Regala Marele Duce de Luxemburg, Majestatea Sa Regele Juan Carlos I al Spaniei, Majestatea Sa Regina Sofia…

- Regele Carl al XVI-lea Gustaf si Regina Silvia ai Suediei, Marele Duce de Luxemburg, regele Juan Carlos I si regina Sofia ai Spaniei si Principele de Wales se numara printre Familiile Regale care vor participa la fu...