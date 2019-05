Fostul rege Juan Carlos al Spaniei se retrage din viața publică Fostul rege Juan Carlos I al Spaniei a anunțat ca se va retrage complet din viața publica incepand cu data de 2 iunie, la cinci ani dupa ce a abdicat in favoarea fiului sau. „Cred ca a venit momentul sa deschid o noua pagina in viața mea și sa ma retrag complet din viața publica”, a declarat Juan Carlos in varsta de 81 de ani, intr-o scrisoare adresata fiului sau, regele Felipe al VI-lea, potrivit El Pais . Din momentul abdicarii sale, in iunie 2014, fostul monarh a participat la ceremonii oficiale precum și la diverse evenimente publice. Cea mai recenta apariție a sa a fost pe 15 mai, la o corida… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

