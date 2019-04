Fostul purtatorul de cuvant al PSD, Adrian Marius Dobre, a anuntat, sambata seara, ca s-a inscris in Pro Romania, spunand despre PSD ca "a intrat din pacate pe un drum fara intoarcere". Dobre a precizat ca este increzator in dreptatea sociala si in egalitatea de sanse. "Cred in dreptate sociala, in egalitate de sanse dar cred in acelasi timp si in valoarea adaugata a economiei libere, a initiativei si a creativitatii. Si mai cred cu tarie ca locul Romaniei este cu capul sus in Europa. Vreau ca atunci cand baietii mei ma vor intreba (in scurt timp) care au fost valorile in care am crezut si pe…