Fostul Principe Nicolae, reconciliere cu Principesa Margareta? FOTO&VIDEO

- Familia Regala a laut parte astazi, sambata, 13 ianuarie 2018, la parastasul de 40 de zile de la trecerea la cele vesnice a Regelui Mihai I al Romaniei. Publicul a participat doar la slujba, in interiorul si in curtea catedralei vechi; la rugaciunea de la mormantul Majestatii Sale are acces doar Familia…

- Principesa Margareta și Nicolae au lasat deoparte conflictul care i-a macinat in ultima vreme, in ziua in care la Curtea de Argeș a avut loc parastasul de 40 de zile al Regelui Mihai . Fostul principe Nicolae a fost prezent la parastasul Regelui Mihai, fiind insoțit de soția sa, Alina Maria Binder.…

- Fostul principe Nicolae a ajuns la parastasul de 40 de zile al Regelui Mihai de la Curtea de Argeș. Principesa Margareta i-a salutat pe toți cei prezenți și pe fostul principe Nicolae, pe care l-a sarutat pe obraz. Sute de oameni s-au strans, sambata, in incinta manastirii Curtea de Arges,…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat ca a primit solicitare de chirie. Familia Regala a transmis catre Antena 3 ca va parasi Palatul Elisabeta din 5 februarie. Familia Regala infirma ca a facut o oferta catre RA-APPS pentru luarea in chirie a Palatului Elisabeta. Premierul Mihai Tudose…

- In doliu dupa moartea Regelui Mihai, membrii Familiei regale au petrecut Craciunul la Castelul Regal din Savarsin, reinnodand o traditie foarte draga ultimului monarh al Romaniei. Principesa Margareta a participat marti la slujba de Craciun de la biserica ortodoxa din comuna. Principesa Margareta, trei…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta imagini in exclusivitate nationala cu Principele Nicolae si logodnica lui, Alina Maria Binder, cea supranumita "Lady Di" a Romaniei. Vizibil afectati de trecerea la cele vesnice a Regelui Mihai, bunicul printului, cei doi au mers sa se plimbe in Parcul…

- Nepotul Regelui Mihai a publicat un prim mesaj dupa funeraliile Majestatii Sale. Iata ce spune. A fost in prim-plan atat la Aubonne, cand s-a declansat scandalul in sanul Familiei Regale, cat si la funeraliile din tara, cand a fost inconjurat de simpatia populara, in ciuda racelii cu care a fost tratat…

- Exclus din Casa Regala a Romaniei și oprit sa urce in Trenul Regal pentru a il conduce pe Regele Mihai pe ultimul drum, fostul principe Nicolae a fost alungat și de la parastasul bunicului sau, potrivit unei cunoscute bloggerite. Fostul principe Nicolae a fost avut acordul familiei regale pentru a-si…

- Exclus din Casa Regala a Romaniei și oprit sa urce in Trenul Regal pentru a il conduce pe Regele Mihai pe ultimul drum, fostul principe Nicolae a fost alungat și de la parastasul bunicului sau, potrivit unei cunoscute bloggerite.

- Nicolae a participat, însa, la înmormântarea bunicului sau, Regele Mihai, de la Catedrala din Curtea de Arges. Printul Nicolae nu a fost primit în Trenul Regal cu toate ca ajunsese cu o ora înaintea familiei care însotea sicriul cu trupul neînsufletit…

- Printul Nicolae nu a fost primit in trenul regal. Nicolae a participat, insa, la inmormantarea bunicului sau, regele Mihai, de la Catedrala din Curtea de Arges. In jurul orei 20, dupa cele 21 de salve tun, care au marcat intrarea sicriului Majestatii Sale defuncte in Catedrala de la Curtea…

- Potrivit celor de la „Adevarul”, nepotul Regelui Mihai s-ar fi cununat in secret cu Alina-Maria Binder. Ceea ce le-a confirmat jurnalistilor ca cei doi au devenit sot si sotie este titulatura sub care acestia apar pe pe lista oficiala de participanti la funeraliile Regelui, „domnul si doamna Nicolae…

- Regele emerit al Spaniei Juan Carlos si sotia sa, regina emerita Sofia, au sosit vineri seara la Palatul Regal din Bucuresti si i-au adus un omagiu Regelui Mihai.Monarhii spanioli au fost intampinati de Principesa Margareta si de Principele Duda.

- Momente emoționante la Palatul Regal. Fostul Principe Nicoalae, nepotul Regelui Mihai, a venit sa le mulțumesca celor care au așteptat chiar și ore in șir pentru a-i aduce un ultim omagiu Majestații Sale. Nicolae nu a intrat in Sala Tronului.

- Vadit indurerat, nepotul Regelui Mihai a mers pentru a doua zi consecutiv la catafalcul Majestatii Sale. Nicholas Medforth-Mills si logodnica sa, Alina-Maria Binder, au mers sa se reculeaga din nou la Palatul Regal, dar nu inainte de-a vedea mesajele lasate de romani pe gardul Palatului, laolalta cu…

- Nepotul Regelui Mihai a ajuns la funeraliile bunicului sau, fiind insotit de logodnica sa, Alina-Maria Binder. Intr-un astfel de moment, durerea a reunit familia dezbinata a Regelui Mihai. Astfel ca atat nepotul renegat, Nicholas Medforth-Mills, cat si fiica indepartata a Regelui, Irina Walker, au fost…

- Sicriul cu corpul neinsufletit al regelui Mihai a fost adus, miercuri, la ora 11,00, pe Aeroportul International “Henri Coanda” cu o aeronava a Fortelor Aeriene Romane. Continuarea pe www.stirileprotv.ro.

- Sedinta va avea loc incepand cu ora 15.00. La sedinta si-au confirmat prezenta si presedintele Klaus Iohannis si Principesa Margareta, care ar urma sa sustina un discurs, informeaza News.ro. De asemenea, la sedinta solemna comuna vor participa, pe langa membrii Parlamentului, premierul,…

- Casa Regala a Romaniei se reconciliaza cu membrii sai cazuti in dizgratie, care vor putea participa la funeraliile Regelui Mihai. Dupa Principele Nicolae, caruia i-au fost retrase titlurile, iata ca si ex-principesa Irina va putea asista la ultimul drum al Majestatii Sale!

- Sicriul cu trupul neinsufletit al regelui Mihai va fi transportat cu Trenul Regal de la Bucuresti la Curtea de Arges, unde va avea loc inmormantarea, a anuntat, sambata, Casa Regala, care a actualizat programul funeraliilor regelui Mihai. De asemenea, Casa Regala a anuntat ca in ziua inmormantarii,…

- Casa Regala a Romaniei a modificat programul funeraliilor Regelui Mihai. Trupul neinsufletit al Majestatii Sale va fi transportat cu Trenul Regal de la Bucuresti la Curtea de Arges, a anuntat Casa Regala.

- Casa Regala a modificat programul funeraliilor Regelui Mihai I al Romaniei. Sicriul cu corpul neinsuflețit al Majestații Sale va fi transportat, sambata, 16 decembrie, cu Trenul Regal, de la Bucuresti la Curtea de Arges. Din pacate, toate garile de pe asa numitul “Traseu regal Pitesti – Curtea de Arges”…

- Fostul principe Nicolae a primit acordul Casei Regale de a participa la funeraliile Regelui Mihai, potrivit avocatului acestuia, Radu Enache. Avocatul Radu Enache a confirmat ca fostul principe a primit o adresa din partea Casei Regale, prin care a fost anuntat ca poate participa la funeraliile Regelui…

- Relatia dintre nepotul Regelui Mihai si rudele sale continua sa fie una tensionata, dar trecerea in nefiinta a Regelui ar putea aduce reconcilierea mult dorita. Principele Nicolae a trimis o adresa catre Familia Regala, prin care cerea sa i se comunice detalii privind prezenta sa la inmormantarea Regelui…

- Fostul ministru al Educatiei, Daniel Funeriu, o critica pe Principesa Margareta, reprosandu-i ca nu a facut nimic pentru Savarsin „in afara de a-i exploata frumusetile” si ii recomanda ca,inainte sa aiba grija romanilor,sa-i plateasca in mod corect pe oamenii care lucreaza acolo pentru Casa Regala.…

- Sefa Casei Regale, Principesa Margareta, a ajuns marti, la Aubonne, in Elvetia, la resedinta privata a Majestatii Sale, unde in zilele urmatoare sunt asteptati si ceilalti membri ai Familiei Regale pentru a participa la ceremoniile care vor fi organizate pentru comemorarea Regelui Mihai. De asemenea,…

- Principesa Margareta, a ajuns marți, la Aubonne, in Elveția, la reședința privata a Majestații Sale, unde in zilele urmatoare sunt așteptați și ceilalți membri ai Familiei Regale pentru a participa la ceremoniile care vor fi organizate pentru comemorarea Regelui Mihai. La ceremoniile din Romania este…

- Cel mai asteptat mesaj a fost astazi cel transmis de nepotul Majestatii Sale. Iata ce a transmis acesta in urma cu putin timp. Ca o coincidenta infioratoare, Nicholas Medforth-Mills a aflat de decesul bunicului sau in ajun de Sfantul Nicolae, nu doar ziua onomasticii sale, ci si o importanta sarbatoare…

- Nicoleta Carjan, mama copilului lui Nicholas Medforth-Mills, si-a exprimat regretul trecerii in nefiinta a Majestatii Sale. Daca nepotul Regelui Mihai a aflat de la un prieten de moartea bunicului sau, Nicoleta Carjan, mama stranepoatei sale inca nerecunoscute, a aflat din presa de trecerea in nefiinta…

- Conflictul dintre fostul Principe Nicolae și rudele sale nu s-a stins nici dupa moartea Regelui Mihai, dovada ca acestea au luat o decizie radicala, ar putea considera unii, in privința nepotului renegat al ultimului monarh al Romaniei. Fostul principe Nicolae, nepotul Regelui Mihai I, nu a fost anunțat…

- Regele Mihai I a incetat din viața, iat in ultimele clipe de viața nu a avut alaturi de principesa margareta, moștenitoarea tronului. Romania este in doliu dupa ce Regele Mihai a murit marți, 5 decembrie, la varsta de 96 de ani . Acesta s-a stins din viața la reședința sa din Elveția. In ultimele clipe…

- Principesa Margareta a anulat plimbarea anuala pe drumul de fier de Ziua Nationala, din cauza starii de sanatate a Regelui Mihai. Devenita o traditie a Familiei Regale, calatoria cu Trenul Regala a fost suspendata de acest 1 decembrie, din motive ce tin de starea in care se afla Majestatea Sa Regele…

- Custodele Coroanei, principesa Margareta, a decis anularea în acest an a calatoriei simbolice cu Trenul Regal, programata de 1 Decembrie, din cauza starii precare de sanatate a tatalui ei, fostul suveran al României, regele Mihai. ''Datorita starii de sanatate a Majestații…

- Principesa Margareta a decis anularea calatoriei cu Trenul Regal de 1 Decembrie, din cauza starii de sanatate a Regelui Mihai, anunta, vineri, Casa Regala. Casa Regala a Romaniei a mai precizat ca joi seara principesa Maria a ajuns la resedinta din Elvetia a regelui si ca aceasta va ramane alaturi de…

- Dupa doua saptamani de emotii, starea Majestatii Sale continua sa fie ingrijoratoare, dar constanta, ceea ce ii permite fiicei sale celei mari sa se reintoarca la activitatile sale publice. De doua saptamani incoace, de cand Casa Regala a anuntat agravarea starii de sanatate a Regelui, o echipa de medici…

- Casa Regala a Romaniei anunta ca starea Regelui Mihai nu s-a agravat, insa este in continuare ingrijoratoare. Majestatii Sale i se administreaza medicamentatie pentru usurarea somnului si a respiratiei. „In zilele care au trecut de la comunicatul din 6 noiembrie, starea generala a Regelui Mihai nu s-a…

- Vizita surpriza primita de Majestatea Sa, Regele Mihai. Acesta a fost vizitat de Inalt Preasfintitul Iosif, Arhiepiscopul si Mitropolitul Ortodox al Europei Occidentale, la reședința din Aubonne, Elveția, anunta Antena 3.Citește și: Mutare neașteptata a lui George Soros: In ce giganți a investit…

- Detalii incendiare ies la iveala despre Familia Regala! Saptamana trecuta, Familia Regala a prezentat succesorul Regelui Mihai. Astfel, persoana care va prelua fraiele Casei Regale, dupa decesul Majestații Sale, este Principesa Margareta și, implicit, soțul acesteia, Principele Radu Duda.De…

- Politia elvetiana va audia mai multe persoane, potrivit avocatului fostului Principe Nicolae. In primul rand, va fi audiata Principesa Margareta, deoarece ea este cea care a semnat plangerea penala impotriva lui Nicolae. Audierile vor continua si cu martori si putine persoane vatamate care…

- Dupa ce a creat un adevarat scandal la usa resedintei Regelui din Aubonne, nepotul acestuia se apara spunand ca nu si-a dorit decat sa-si vada in ultimul ceas bunicul. Imediat cum a aflat ca starea de sanatate a Regelui Mihai s-a deteriorat grav si ca Principesa Mostenitoare Margareta si Principele…

- Astfel, potrivit comunicatului, fostul suveran al României a primit Sfânta Împartasanie. "Incidentul (încercarea principelui Bicolae de a-si vedea bunicul - n.r.) a survenit la doar o ora dupa ce Regele Mihai primise Sfânta Împartasanie de la trimisul…

- Starea de sanatate a Regelui Mihai s-a agravat. Principesa Margareta a plecat de urgența in Elveția, transmite Casa Regala a Romaniei. „Altețele Lor Regale Principesa Moștenitoare Margareta și Principele Radu au revenit in Elveția aseara, la reședința privata a Majestații Sale. Starea generala a Regelui…

- Chiar daca nu mai are titlu regal, nepotul Regelui Mihai I continua sa aiba o viata sociala demna de un print. Agenda lui Nicholas Medforth Mills, fostul Principe Nicolae, este parca si mai incarcata de cand si-a anuntat logodna cu Alina-Maria Binder. Zilele acestea, cei doi s-au aflat la Sibiu si la…