Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar al sectorului 2 Neculai Ontanu vrea sa-si faca partid politic, el depunand la Tribunalul Bucuresti, alaturi de doi membri fondatori, medicul Ioan Gherghina si fostul consilier local Marius Cosmescu, actele pentru inregistrarea partidului Ader la Democratie, Educatie si Reconstructie.…

- Documentele necesare inregistrarii noului partid politic au fost depuse la 1 martie, cu Neculai Ontanu presedinte, iar Cosmescu si Gherghina membri fondatori.Marius Cosmescu a fost membru UNPR sector 2 si consilier local. In noiembrie 2016, Ontanu a infiintat, tot in calitate de presedinte,…

- (update 11:20) Briefingul anunțat pentru ora 11:00 intirzie. Deocamdata nu sunt cunoscute motivele. In aceste clipe in cadrul unui brifing, Partidul Șor, va anunța candidatul pentru funcția de primar general al municipiului Chișinau.

- Liviu Dragnea a anuntat, luni, ca va fi infiintata Comisia Nationala pentru moneda Euro, din care vor face parte reprezentanti din Academia Romana, Presedintie, Guvern, parti interesate din societatea civila, alte institutii, structurile asociative ale autoritatilor locale, potrivit Hotnews.…

- Tribunalul Bucuresti a respins vineri solicitarea procurorilor DNA de a inlocui masura controlului judiciar cu arestul preventiv in cazul lui Marian Vanghelie. Un procuror de la DNA a cerut vineri...

- Magistrații de la Tribunalul București au respins cererea DNA de arest preventiv in cazul lui Marian Vanghelie. DNA a cerut arestarea fostului primar al Sectorului 5, motivand ca acesta ar fi incercat sa influenzete martorii din dosarul in care este judecat. Laura Codruta Kovesi o sa aiba probleme mari…

- Magistrații de la Tribunalul București au respins cererea DNA de arest preventiv in cazul lui Marian Vanghelie. Astfel, fostul primar va ramane in libertate, informeaza Antena3.Un procuror de la DNA a cerut vineri, la Tribunalul Bucuresti, inlocuirea masurii controlului judiciar cu arestul…

- Tribunalul Bucuresti decide, vineri, daca inlocuieste controlul judiciar in cazul lui Marian Vanghelie cu arestarea preventiv. DNA a cerut arestarea fostului primar al Sectorului 5, motivand ca acesta ar fi incercat sa influenzete martorii din dosarul in care este judecat. Laura Codruta Kovesi o sa…

- Tribunalul Bucuresti decide, vineri, daca inlocuieste controlul judiciar in cazul lui Marian Vanghelie cu arestarea preventiv. DNA a cerut arestarea fostului primar al Sectorului 5, motivand ca acesta ar fi incercat sa influenzete martorii din dosarul in care este judecat. Laura Codruta Kovesi o sa…

- Presedinte a fost intrebat, la dezbaterea despre Centenarul Unirii organizata la Cotroceni, care ar fi obiectivele Romaniei in educatie, in situatia in care cineva cu foarte multi bani ar oferi finantare. "Nu ar putea sa plateasca lucrul pe care mi-am dorit si imi doresc eu foarte mult sa-l schimb:…

- Tribunalul Bucuresti decide, vineri, daca inlocuieste controlul judiciar in cazul lui Marian Vanghelie cu arestarea preventiv. DNA a cerut arestarea fostului primar al Sectorului 5, motivand ca acesta ar fi incercat sa influenzete martorii din dosarul in care este judecat, informeaza Mediafax.Cererea…

- Tribunalul Bucuresti decide, vineri, daca inlocuieste controlul judiciar in cazul lui Marian Vanghelie cu arestarea preventiv. DNA a cerut arestarea fostului primar al Sectorului 5, motivand ca acesta ar fi incercat sa influenzete martorii din dosarul in care este judecat.

- Tribunalul Bucuresti decide, vineri, daca inlocuieste controlul judiciar in cazul lui Marian Vanghelie cu arestarea preventiv. DNA a cerut arestarea fostului primar al Sectorului 5, motivand ca acesta ar fi incercat sa influenzete martorii din dosarul in care este judecat.

- Fostul primar al Sectorului 5 al Capitalei, Marian Vanghelie, a venit luni la Direcția Naționala Anticorupție, fiind citat de procurori pentru a fi audiat. Deocamdata nu se știe in ce dosar și in ce calitate a fost citat fostul edil. Știre in curs de actualizare. Post-ul Fostul primar Marian Vanghelie…

- Cei mai buni elevi ai Romaniei se confrunta cu o situație tragica pentru viitorul lor, dar și al Romaniei: subiecte greșite in manuale, grile greșite la olimpiade, contestații fara raspuns...

- Ministerul Sanatatii a pus in dezbatere publica un proiect de ordin pentru aprobarea normelor metodologice privind infiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor si unitatilor medicale mobile, unitati care sa contribuie la cresterea accesului populatiei adulte si copiilor din zonele defavorizate…

- Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) va continua sa sprijine Moldova și sa implementeze noi proiecte in țara, inclusiv in domeniul mediului și al dezvoltarii regionale. Acest fapt a fost menționat in cadrul intilnirii dintre ministrul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale și Mediului,…

- Vicepresedintele PSD Nicolae Banicioiu a declarat, luni, legat de propunerile de modificare a Statutului PSD, prin care vicepreședinții sa fie aleși la nivel regional, ca spera sa se mentina obiceiul de a avea democratie in partid. El a precizat ca va candida pentru un nou mandat atat timp cat colegii…

- Primaria Oradea a accesat fonduri europene de peste 7 mil. euro pentru proiecte de investitii ce presupun dezvoltarea invatamantului profesional si tehnic, reabilitarea scolilor generale, construirea unor gradinite noi, precum si extinderea unora deja existente. In ceea ce priveste dezvoltarea…

- Conducerea Consiliului Judetean (CJ) Arad a anuntat, joi, ca va infiinta o asociatie din care sa faca parte toate institutiile subordonate, astfel incat sa poata cumpara energie electrica mai ieftina de pe piata, pentru consumul propriu, direct prin Bursa de Marfuri, estimandu-se ca se vor economisi…

- Vineri, 23 februarie 2018, ora 09.00, in Sala Senatului a Universitații din Pitești va avea loc Simpozionul Științific Internațional romano-japonez organizat de catre Universitatea din Pitești impreuna cu Asociația Romano-Japoneza de Educație și Știința A.R.J.E.S., Consiliul Judetean Argeș si Inspectoratul…

- 50 de ani de la infiintarea centrelor militare in Romania În urma cu 50 de ani, prin ordin al ministrului Fortelor Armate, se înfiintau în România centrele militare judetene si municipale. Desi cea mai veche lege de recrutare a Armatei dateaza din 1876, noua transformare administrativa…

- Institutul londonez Legatum a facut public indexul global al prosperitatii, un sondaj amplu in urma caruia rezulta un top al celor mai bogate, sanatoase si fericite tari ale lumii din anul precedent.

- Reconstructia Irakului dupa trei ani de razboi cu organizatia jihadista Stat Islamic va necesita fonduri de 88,2 miliarde de dolari (71,9 miliarde de euro), a declarat luni ministrul irakian al planificarii, Salman al-Jumeili, in deschiderea conferintei internationale care a inceput luni in Kuweit,…

- Infiintarea unui astfel de batalion este 'inca un pas pe calea suprimarii statutului de neutralitate permanenta a Republicii Moldova si a securitatii noastre nationale', sustine Dodon intr-o postare pe pagina sa de Facebook. 'Am convingerea ca orice tentativa de a crea careva subdiviziuni militare comune…

- Senatul, in calitate de for decizional, a adoptat miercuri, cu 71 voturi „pentru”, 20 voturi „impotriva” si o abtinere proiectul legislativ al UDMR pentru infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures, cu predare exclusiv in limba maghiara. Proiectul a fost aprobat de Camera Deputatilor…

- „Angajații nu au de unde sa știe pana nu le vine fluturașul. Angajatorii nu au treaba cu statul. Se face confuzie intre legea salarizarii, trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat...Este o confuzie generala, foarte puțini au citit legea. In urma cu șapte luni cand se dezbatea legea salarizarii,…

- Peste 300 de invațatori au participat la activitațile programului in primii 2 ani de activitate Cel de-al treilea an CinEd in Romania continua formarile dedicate dascalilor, fiind anunțate și primele training-uri intensive pentru invațatorii și profesorii din ciclul primar, organizate de Asociația Culturala…

- Vicepresedintele PNL, deputatul Adrian Oros, prorector al USAMV Cluj-Napoca, sustine ca numirea lui Ioan Stefan Groza ca secretar de stat la Educatie este ”o rusine si o palma data invatamantului romanesc” in conditiile in care acesta a adus, in 2015, dansatoare la un eveniment pe fonduri europene.

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat miercuri ca, in urmatoarele doua saptamani, parlamentarii ALDE vor definitiva proiectul de lege privind functionarea comisiilor parlamentare de ancheta si cel privind infiintarea Autoritatii Nationale Unice de Interceptari, acte normative care vor…

- Un investitor gorjean va deschide o fabrica de brichetare a carbunelui in Dragotesti. Zeci de locuri de munca se vor infiinta intr-o comuna afectata serios dupa inchiderea mineritului de subteran. Investitiile in fabric...

- Parlamentarii au fost convocati, luni, in sesiune extraordinara, pentru a da votul de investitura Guvernului Viorica Dancila, UDMR fiind singura formatiune politica parlamentara care nu a decis cum va vota. Pana la sedinta care e programata sa inceapa la ora 15:00, ministrii propusi sa faca…

- Prima reacție a Simonei Halep dupa finala pierduta la Australian Open, 6-7 (2), 6-3, 4-6 in fața Carolinei Wozniacki. Nu e ușor sa vorbesc acum. O felicit pe Caroline, a jucat bine tot turneul. Iți urez succes. A fost un turneu excelent pentru mine. A inceput prost cu acea accidentare. Sunt trista,…

- Cateva zeci de persoane s-au adunat, vineri dimineata, la Cimitirul Ghencea din Bucuresti, la mormantul lui Nicolae Ceausescu, pentru a il comemora. Fostul dictator ar fi implinit 100 de ani, ocazie cu care nostalgicii au aprins lumanari si au adus flori.

- Romania are cei mai multi elevi din ciclul primar raportati la un cadru didactic din UE, fiind la egalitate cu Cehia, potrivit unui raport realizat recent de Monitorul Social. Din acest motiv la noi s-a dezvoltat fenomenul claselor supraaglomerate cu peste 30 de elevi, despre care specialistii in Educatie…

- Marin Ion, fostul primar al comunei Baneasa, judetul Constanta, s a stins din viata. Colegii liberali au transmis condoleante familiei."Filiala Constanta a Partidului National Liberal a primit cu tristete vestea trecerii in nefiinta a colegului nostru, fostul primar al comunei Baneasa, Marin Ion. Cu…

- Herbert Kickl, noul ministru de Interne al Austriei (FPOe, extrema dreapta), a anuntat joi infiintarea unei „unitati de aparare a frontierelor” pentru a face fata unui aflux de migranti similar celui din 2015, scrie Agerpres. „Nu se pune problema ca 2015 sa se repete. Prin urmare, am dat instructiuni…

- Banca Transilvania (BT) a devenit acționar al Victoriabank, având o participație de peste 66% împreuna cu Banca Europeana pentru Reconstrucție si Dezvoltare (BERD). Astfel, BT si BERD devin acționari majoritari ai Victoriabank. Banca Transilvania a anunțat în noiembrie…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI), organizatie la care sunt afiliati peste 8.000 de angajati din invatamantul sucevean prin Alianta Sindicatelor din Invatamant Suceava, atrage atentia ca angajatii din sistem au printre cele mai mici salarii din sistemul bugetar, in ciuda ...

- Tribunalul Bucuresti a admis luni ca dosarul in care sunt judecati pompierii Antonina Radu si George Petrica Matei sa fie reunit cu dosarul Colectiv in care sunt inculpati patronii clubului si fostul primar Cristian Popescu-Piedone. Initial, procurorii de la DNA si Parchetul General au trimis in…

- Elevii s-au intors la scoala dupa vacanța de iarna. Unii se gandesc, deja, la urmatoarea vacanta, programata in mai putin de o luna, in timp ce altii au emotii pentru Bac. Asta pentru ca din 2018, bacalaureatul incepe in ...februarie! Si nu este singura modificare pe care mai marii din educatie au…

- Fostul primar al municipiului Constanta, Radu Mazare, a fost arestat in lipsa pe o perioada de 30 de zile.ICCJ a admis astazi cererea DNA de emitere a mandatului dupa ce Mazare a plecat in Madagascar. Decizia nu este definitiva. Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, care, in prezent,…

- Victor Ciutacu a luat legatura cu Radu Mazare, dupa ce acesta a plecat in Madagascar. ”E bine, e ok, e liniștit. Așteapta indeplinirea tuturor formalitaților. Sta legal in Madagascar. (...) Are permis de rezidența pe termen lung. Are și o investiție acolo. Petrece sarbatorile acolo, impreuna…

- Prioritatile de infrastructura in perioada 2021-2027. La ce costuri ajung Guvernul discuta, in sedinta de miercuri, un memorandum pentru demararea pregatirii unui portofoliu de proiecte de transport, printre care autostrazile Brasov-Sibiu si Brasov-Iasi-Ungheni, ce urmeaza a fi implementate in viitorul…

- Un barbat de 31 de ani a fost impuscat accidental, in piept, duminica, in localitatea damboviteana Ludesti, in timp ce se afla la o partida de vanatoare, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Dambovita. Potrivit unui comunicat al IPJ Dambovita transmis Agerpres, barbatul impuscat a decedat…

- Camera Deputatilor a adoptat joi, in calitate de for decizional, cu 172 de voturi "pentru", 62 de voturi "impotriva" si 8 abtineri proiectul UDMR de infiintare a unui liceu teologic la Targu Mures cu predare exclusiv in limba maghiara. Noua unitate de invatamant va functiona intr-un corp al…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, joi, proiectul de lege depus de UDMR care prevede infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targul Mures, urmand ca acesta sa fie transmis Senatului pentru dezbatere si vot final.

- Laureatul Premiului Ion Ratiu pentru Democratie in 2017 este artistul chinez Ai Weiwei. Aceasta distinctie se acorda din 2005 si rasplateste eforturile celor care lupta pentru principii si valori democratice in regiuni unde acestea sunt amenintate. Premiul se va acorda in ianuarie 2018, la Berlin.