- Edilul comunei Grindu, din judetul Ialomita, ar putea fi vazut maturand curtea bisericii din comuna, scrie independentonline.ro. Costel Vieriu, cercetat de procurorii DNA pentru trafic de influenta, a fost condamnat la 3 ani inchisoare cu suspendare si obligat sa presteze si 120 de zile de munca in…

- Condamnare pentru barbatul care facea trafic de influența din izolatorul CNA.Procuratura Anticorupție anunța despre condamnarea unui barbat din Ialoveni pentru corupere pasiva și trafic de influența.

- Fostul europarlamentar Adrian Severin, condamnat pentru luare de mita si trafic de influenta, a stat joi seara, la ceremonia preluarii presedintiei Consiliului UE desfasurata la Ateneu, in spatele premierului Viorica Dancila si al presedintelui Consiliului European Donald Tusk.In aceeasi loja se mai…

- Costin Robert Valceleanu, primarul comunei oltene Perieți, a aflat joi, 13 decembrie, pedeapsa in dosarul in care este judecat pentru delapidare. Judecatoria Slatina a dat prima sentința in dosarul in care Costin Robert Valceleanu, primarul comunei Perieți, este acuzat de ...

- Un edil al unei comune din judetul aflat la doar cateva zeci de kilometri de Capitala a intrat in vizorul procurorilor anticoruptie, care au anuntat prinderea acestuia in flagrant. Reprezentantii institutiei conduse interimar de catre Anca Jurma au anuntat, in aceasta prima zi a saptamanii, retinerea,…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție anunța ca primarul comunei Grindu, județul Ialomița, Costel Vieriu, a fost arestat la domiciliu dupa ce a fost prins in flagrant in timp ce primea 30.000 de lei in schimbul acordarii unui contract. Edilul este acuzat de trafic de influența."In…