Stiri pe aceeasi tema

- 'Am decis de comun acord sa intensificam colaborarea atat in domeniul politico-diplomatic, cat si in noi domenii de cooperare sectoriala care sa substantieze serios relatiile noastre bilaterale. Ca o expresie a acestui angajament al nostru am semnat astazi (n.r. - miercuri) un memorandum de cooperare…

- Barbatul in varsta de 32 de ani a primit interdictie pe viata in Franta, dar si doi ani de inchisoare, dupa ce a fost prins in flagrant de politisti, in timp ce transporta imigranti in remorca. Acesta a declarat in fața judecatorilor, ca patronul sau l-a obligat sa faca asta. Totul s-a intamplat miercuri,…

- "Ieri, 28 Aprilie, in Sfanta Zi de Paste, postacii platiti de conducerea PSD au urcat pe YouTube aceasta mizerie/ si azi apare pe toate conturile PSD / au zeci de milioane de euro primiti de la Buget pentru aceste "filmulete" / au zeci de jurnalisti pe statul de plata, au milioane de reclame, mii de…

- Dupa ani si ani in care barladenii au folosit domeniul public, in special Bulevardul Republicii, drept targ pantru vanzarea masinilor la mana a doua, iata ca, de-acum incolo, proprietarii autoturismelor scoase la vanzare pe strazi au la dispozitie o alta varianta. Isi pot expune masinile de vanzare…

- Un cutremur de cinci grade pe scara Richter a avut loc miercuri, la aprocimativ 50 de kilometri de Bordeaux, potrivit Centrului seismologic euro-mediteraneean, dupa ce un seism de 3,7 grade pe scara Richter a avut loc in apropeiere de Brest, potrivit Retelei nationale franceze de

- Liderul PSD Liviu Dragnea vrea ca ministrul Justitiei, amenintat deja cu remanierea, sa dea cat mai repede Ordonantele asteptate si cerute de conducerea PSD, privind Codurile Penale si protocoalele din justitie. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a scapat saptamana aceasta de votul pe motiunea simpla…

- Luni, 11 martie 2019, Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative (SNSPA) va acorda inalta distinctie de Doctor Honoris Causa prim-vicepreședintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans. Evenimentul se va desfasura in Aula Bibliotecii Centrale Universitare "Carol I", incepand cu ora…

- Dintr-un set de circumstanțe greu de ințeles intr-o țara democratica, o jurnalista TVR a fost retrasa de la tratarea subiectelor legate de Parlament și PSD. Motivul este unul ciudat. In urma cu aproximativ o zi, redactorii Pagina de Media au publicat o informație legata schimbarea funcției unei jurnaliste…