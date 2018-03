Stiri pe aceeasi tema

- Documentele necesare inregistrarii noului partid politic au fost depuse la 1 martie, cu Neculai Ontanu presedinte, iar Cosmescu si Gherghina membri fondatori.Marius Cosmescu a fost membru UNPR sector 2 si consilier local. In noiembrie 2016, Ontanu a infiintat, tot in calitate de presedinte,…

- Asociatia pentru Reforma Civica si Democratie solicita anularea Hotararii Nr. 72/19.02.2018 a Consiliului Local Municipal Arad, privind ridicarea si transportarea unor autovehicule parcate necorespunzator. „Intelegem si apreciem eforturile Primariei Arad de a degaja traficul de masini abandonate pe…

- Pana in 2030, generatia Baby Boomers va depasi 65 de ani, ceea ce va insemna ca unul din cinci rezidenti ai Statelor Unite va atinge varsta pensionarii, potrivit Fiscal Times. Pana in 2035, raportul dintre varstnici si tineri se va schimba pentru prima data in istoria Statelor Unite, ajungandu-se…

- Tribunalul Bucuresti a respins vineri solicitarea procurorilor DNA de a inlocui masura controlului judiciar cu arestul preventiv in cazul lui Marian Vanghelie. Un procuror de la DNA a cerut vineri...

- Anual, 30 de tineri din toata țara sunt selectați de catre Parlamentul European prin Biroul de Informare in Romania pentru a participa la proiectul “Promotori pentru democrație europeana”. Aflat la cea de-a patra ediție, acesta urmarește sa selecteze cei mai capabil tineri pentru a implementa local…

- Ajutorul financiar nu este doar un imperativ moral care creste standardul vietii, ci reprezinta o investitie in sanatate si in viitorul carierelor copiilor cu venituri reduse. Mai multe studii din ultimii ani au descoperit ca programele prin care se acorda bani categoriilor sociale defavorizate ii…

- Asociatia “Forumul Judecatorilor din Romania”, i-a solicitat președintelui Klaus Iohannis consultarea Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Veneția) asupra unor aspecte curente vizand modificarea in Romania a ”legilor justitiei”, precum si unele reglementari…

- Autostrada A10 Sebes - Turda traverseaza judetele Alba si Cluj având lungimea totala de 70 km, si leaga autostrazile A1 si A3. ONG-ul atrage atentia ca tronsonul de 30 de km din DN1, dintre Turda si Aiud, pe care au loc multe accidente, poate fi înlocuit imediat cu o autostrada moderna…

- In cadrul știrii este redactata o declarație falsa a Olguței Vasilescu. Textul este distribuit, dupa cum informeaza ministrul Muncii chiar de reprezentanții unui un sindicat care ar reprezenta mii de oameni. Iata mesajul Olguței Vasilescu: "Un SINDICAT care reprezinta cateva mii de…

- Asociatia “Forumul Judecatorilor din Romania”, persoana juridica de drept privat, independenta, nonprofit, neguvernamentala si apolitica, asociatie profesionala a judecatorilor din Romania, a adresat o solicitare motivata Președintelui Romaniei și Parlamentului Romaniei privind consultarea Comisiei…

- De maine vor creste salariile medicilor si asistentelor medicale Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat ca, începând de mâine, salariile tuturor medicilor si asistentelor vor urca pe grila din 2022, iar un medic primar va ajunge cu salariul de la…

- Inginer, industrias, proprietar si om politic liberal (PNL) deputat de Muscel, ajutor de primar, iar mai tarziu, in timpul ocupatiei germane din Primul Razboi Mondial, primar al Bucurestiului, Ioan A. Dobrovitz (1853-1926) a avut o cariera tumultuoasa si o viata pe masura. O teribila tentativa de crima…

- Serghei considera ca personalitatea fostului primar al capitalei este prea controversata si odioasa. Usile liftului s-au deschis si aproape ca am leșinat. Mi-a parut ca fostul primar Dorin Chirtoaca a vizitat redacția noastra. In semiintunericul cabinei au sclipit amenintator ochelarii, așezati pe…

- La sondajul realizat de DCNews, au raspuns 28.733 de persoane. 11.669 de persoane, adica un procent de 40,63% susțin ca salariile au scazut, 8.287 (28,85%) susțin ca salariile au crescut și 8.766 (30,52%) afirma ca salariile au ramas la fel. Posibil vot politic ”Segmentul celor care…

- Vicepresedintele PUN, Ana Gutu, a criticat activitatea lui Dorin Chirtoaca la sefia Capitalei. Aceasta i-a reprosat fostului primar de Chisinau ca s-ar fi inconjura la Primarie „cu oameni de nimic, tineri corupti, neprofesionisti, care in final v-au vandut pe mana justitiei politic angajate”.

- 1. JURNAL ARADEAN. Domnule președinte, asistati si dumneavoastra, alaturi de ceilalti aradeni, la adevarate „tiruri” verbale ale reprezentantilor PSD si PNL Arad pe seama bugetului Aradului. Cum vede, ca parte neutra, Asociatia pentru Reforma Civica si Democratie situatia? Samuel Caba. Ce se vede: administratia…

- Fostul primar al Iasului, Gheorghe Nichita, crede ca Mihai Chirica nu si-a asumat niciodata statutul de membru PSD, a ajuns sa se confunde cu partidul, iar aceasta „autosuficienta” l-a „ingropat” politic, fiind exclus din partid, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Municipalitatea ii invita pe toți cei interesați sa participe la concursul pentru realizarea logo-ului care „va fi varful de lance al brand-ului. Startul competitiei s-a dat vineri, 09 februarie, iar doritorii vor putea trimite schite pana pe 11 martie. In concurs incepe de azi 09 februarie 2018…

- Platforma Romania 100 sustine ca zeci de mii de oameni din sectorul public si cel privat "vor fi afectati negativ de experimentul PSD - ALDE cu salarizarea publica" si cere demisia ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, pentru "degringolada" creata. "PSD si ALDE au pus la cale o inselatorie: au…

- Reforma in sistemul de salarizare a ministrului Muncii a adus numeroase critici din partea sindicatelor care au avertizat ca multi angajati vor pierde sume importante la salariu. Documentele publicate de...

- Asociația ”Justiția Pro Cetațean” propune Curții de Apel Alba Iulia implementarea unui sistem care sa asigure tuturor celor implicați in procese acces online la documentele din dosare. Din 2013, sistemul funcționeaza cu succes la Curtea de Apel Cluj Napoca, unde numarul celor care solicita acces la…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, vineri, ca nu stia ca Radu Oprea, propus ministru pentru Mediul de Afaceri, este trimis in judecata, dar ca aproape nu exista om politic fara un dosar pe cap si trebuie sa functioneze prezumtia de nevinovatie

- Asociația pentru Reforma Civica și Democrație a organizat o dezbatere pe problemele de sanatate, la care au participat medici prestigiosi din Arad. Printre acestia, s-au numarat dr. Daniela Carnatu, Mihai Seran, președintele Consiliului de Administrație a Spitalului Clinic de Urgența Județean Arad,…

- Proiectul initiat de catre Clubul de jurnalism si implicare civica Tineret in (re)actiune, Asociatia “Eu, tu si ei” si blogul VranceaAltfel.ro, Focsaniul Unirii - civic walking tour urmareste sa implice focsanenii intr-un proces de redescoperire si punere in valoare a monumentelor si obiectivelor…

- Fostul primar al municipiului Constanta Radu Mazare ramâne cu mandatul de arestare, astfel ca el va fi dat în urmarire internaționala. DNA a cerut emiterea unui mandat de arestare în lipsa pe numele lui Radu Mazare, în cadrul unui proces în care fostul edil este…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a spus, referitor la ramanerea sa in noul Guvern, ca va pleca daca asa va decide Comitetul Executiv National al PSD, insa important este ca programul de guvernare pe partea de educatie sa continue. Liviu Pop a afirmat ca nu este in Guvern "pe persoana fizica", ci a fost…

- Mihai Tudose și-a anunțat, luni seara, in ședința CEx al PSD, demisia din functia de premier, potrivit unor surse citate de Antena 3. Tudose a facut acest gest dupa ce Comitetul Executiv Național a votat in favoarea retragerii sprijinului politic pentru actualul premier. Au fost 59 de voturi pentru…

- Tribunalul Bucuresti a admis luni ca dosarul in care sunt judecati pompierii Antonina Radu si George Petrica Matei sa fie reunit cu dosarul Colectiv in care sunt inculpati patronii clubului si fostul primar Cristian Popescu-Piedone. Initial, procurorii de la DNA si Parchetul General au trimis in…

- Unui primar spaniol i se cere demisia dupa declaratiile despre romanii implicati in scandalul din Pedrera: "Si mie mi-ar placea sa vad niste oameni impuscati" Saptamana trecuta, a avut loc un accident rutier in localitatea Pedrera, situata in provincia Sevilla, in care au fost implicati mai multi romani.…

- Unul dintre marile mistere ale istoriei este epidemia de...dans aparuta in 1518, in Strasbourg. In mijlocul verii, peste 400 de oameni au ieșit pe ulițe spre a danțui non-stop. Pentru ca au crezut ca prin muzica le vor potoli setea de dans, autoritațile au adus orchestre, astfel ca francezii - printre…

- Fostul edil al Constanței, radu Mazare a primit o veste proasta din partea oficialilor din Madagascar. Consulul General Onorific al Republicii Madagascar in Romania, Serge Rameau, a declarat ca in țarape care o reprezinta nu exista noțiunea de azil politic.

- Secretarul general de stat al Ministerului Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale, Boris Gilca, a declarat ca institutia pe care o reprezinta a initiat o ancheta pe cazul tinerei care a fost nevoita sa nasca in toaleta Institutului Mamei si Copilulului. Potrivit oficialului, rezultatele preliminare…

- Jurnalistul Victor Ciutacu a declarat, la Romania TV, ca a vorbit astazi cu Radu Mazare, fostul primar al Constantei, care a plecat in Madagascar si a transmis ca a cerut azil politic in acel stat. Am schimbat amabilitati de sarbatori. Daca tot mi am facut datoria sa va anunt ca a cerut azil politic…

- Radu Mazare, fostul primar al Constantei, a plecat in Madagascar, unde a cerut azil politic. Aflat sub control judiciar, fostul edil nu s-a mai prezentat pentru a semna in graficul de prezenta.

- Pentru al doilea an la rand, Andreea Marin vine la Brasov, la Gala „Aici pentru Tine”, pe care o va prezenta pe 23 februarie. Oameni de afaceri din Brasov si din tara, autoritati locale si vedete sunt invitate la acest eveniment organizat de Asociatia „Aici pentru Tine”. In 2018 gala este organizata…