- Fostul primar al sectorului 2 Neculai Ontanu cere magistraților sa aprobe crearea unui nou partid numit „Ader la Democratie, Educatie si Reconstructie”. Cererea a fost depusa pe 1 martie. Partidul ii are ca membri fondatori pe Neculai Ontanu (presedinte), medicul Ioan Gherghina si Marius Cosmescu, fost…

- Romania este campioana Uniunii Europene la economia gri. Aproape o treime din ce produce tara noastra nu apare in acte sau este declarata cu valori mai mici. Statul pierde, astfel, incasari din taxe si impozite, iar firmele corecte sunt amenintate de cele care nu respecta legile. Informatizarea ANAF…

- Dezvaluirile lui Marian Vanghelie, invitatul de duminica in emisiunea Danei Ghera, nu au ramas fara reacții. Mai exact, Claudiu Manda, șeful Comisiei SRI, a devoalat, tot in aceasta seara, la Antena3, faptul ca urmare informațiilor aparute, ar putea fi audiat in Comisia SRI și fostul primar al Sectorului…

- Marian Vanghelie, fostul primar PSD al Sectorului 5, iese din nou la rampa si lanseaza acuzatii la adresa unor fosti colegi de partid. Referindu-se la alegerile prezidentiale din 2014, Vanghelie a prezentat, in direct la Antena 3, un scenariu spectaculos.Potrivit lui Vanghelie, Sebastian Ghita…

- Marian Vanghelie ramane in libertate, dupa ce judecatorii au respins cererea DNA de inlocuire a controlului judiciar cu arestarea preventiva. Insa noi informatii ies la iveala, din dosarul care i-a dat mari emotii fostului primar al Sectorului 5.Citeste si: Ponta SE DEZLANTUIE: 'Dragnea o…

- Un procuror de la DNA a cerut vineri, la Tribunalul Bucuresti, inlocuirea masurii controlului judiciar cu arestul preventiv in cazul lui Marian Vanghelie, pentru savarsirea infractiunii de instigare la marturie mincinoasa, dupa ce acesta ar fi luat legatura cu un martor in dosarul in care fostul…

- Presedintele PNL Constanta, deputatul Bogdan Hutuca, a participat, alaturi de presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, si de parlamentarii liberali din Comisia pentru Buget, Finante din Camera Deputatilor, la o dezbatere cu reprezentanti ai mai multor organizatii neguvernamentale reprezentative…

- Fostul primar al Sectorului 5 al Capitalei, Marian Vanghelie, a venit luni la Direcția Naționala Anticorupție, fiind citat de procurori pentru a fi audiat. Deocamdata nu se știe in ce dosar și in ce calitate a fost citat fostul edil. Știre in curs de actualizare. Post-ul Fostul primar Marian Vanghelie…

- Deputat PNL de Alba, Florin Roman: ”PSD a ramas reptent la educație!” – declarație politica • In anul Centenarului Marii Uniri, PSD se pregatește sa inchida total sau parțial, sa comaseze, circa 1000 de școli și gradinițe in Romania. La Alba, in Capitala Marii Uniri, PSD inchide 44 de școli. • PSD se…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat joi referitor la discutia cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, ca social-democratii mai degraba ar discuta despre locuri de munca, sanatate si invatamant, si mai putin despre reforma judiciara.

- Inginer, industrias, proprietar si om politic liberal (PNL) deputat de Muscel, ajutor de primar, iar mai tarziu, in timpul ocupatiei germane din Primul Razboi Mondial, primar al Bucurestiului, Ioan A. Dobrovitz (1853-1926) a avut o cariera tumultuoasa si o viata pe masura. O teribila tentativa de crima…

- Purtatorul de cuvant al presedintiei filipineze, Harry Roque, a afirmat ca estimarea serviciilor de informatii americane ''este obtuza si in cel mai bun caz speculativa''. Roque a spus ca Duterte ''nu este un autocrat si nici nu are tendinte autocratice'', adaugand ca presedintele filipinez…

- Fostul primar al Iasului, Gheorghe Nichita, crede ca Mihai Chirica nu si-a asumat niciodata statutul de membru PSD, a ajuns sa se confunde cu partidul, iar aceasta „autosuficienta” l-a „ingropat” politic, fiind exclus din partid, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Curtea de Apel București a admis cererea fostului primar al Sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, de a sesiza CCR in privința unui articol din Codul Penal. Fostul primar a fost condamnat, cu suspendare, la un an de inchisoare in dosarul in care e acuzat ca a dat personal avizele și autorizațiile…

- Peste 300 de invațatori au participat la activitațile programului in primii 2 ani de activitate Cel de-al treilea an CinEd in Romania continua formarile dedicate dascalilor, fiind anunțate și primele training-uri intensive pentru invațatorii și profesorii din ciclul primar, organizate de Asociația Culturala…

- Barbatul acuzat ca a injunghiat o femeie in Sectorului 2 din Capitala, care ulterior a murit, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Tribunalul Bucuresti.Decizia nu este definitiva, anunța Agerpres. Politia Capitalei a fost sesizata vineri, prin apel la 112, in jurul orei 12,20,…

- Fostul primar al municipiului Constanta Radu Mazare ramâne cu mandatul de arestare, astfel ca el va fi dat în urmarire internaționala. DNA a cerut emiterea unui mandat de arestare în lipsa pe numele lui Radu Mazare, în cadrul unui proces în care fostul edil este…

- Pretorul sectorului Centru din Chisinau, Oleg Poiata, a semnat vineri, 19 ianuarie, cererea de demisie din functie. Functionarul public afirma ca nu vrea sa reprezinte „un primar nelegitim”, fiind vorba de Silvia Radu.

- Un politician de top din Kosovo, Oliver Ivanovic, a murit dupa ce a fost impușcat de un necunoscut, chiar inafara oficiului sau. Atacatorul a impușcat de cinci ori, scrie aljazeera.com. Oliver Ivanovic era liderul inițiativei civice Liberate, Democrație și Justiție. Acesta a murit in spital, din cauza…

- Tribunalul Bucuresti a admis luni ca dosarul in care sunt judecati pompierii Antonina Radu si George Petrica Matei sa fie reunit cu dosarul Colectiv in care sunt inculpati patronii clubului si fostul primar Cristian Popescu-Piedone. Initial, procurorii de la DNA si Parchetul General au trimis in…

- Instanța a decis: Dosarul Colectiv, reunit cu cel al angajatilor ISU La termenul de luni din dosarul Colectiv, judecatorii Tribunalului Bucuresti au decis reunirea cauzei aflate pe rolul acestei instante cu cea a dosarului de la Tribunalul Militar, in care sunt cercetati doi angajati ai ISU, Antonina…

- Procesul a inceput pe fond in mai 2017, insa a fost amanat de mai multe ori din motive procedurale, in principal pentru ca nu au fost citate corect partile vatamate din dosar, fapt ce i-a nemultumit pe parintii tinerilor decedati in urma incendiului de la Colectiv. Patronii clubului Colectiv…

- Fostul edil al Constanței, radu Mazare a primit o veste proasta din partea oficialilor din Madagascar. Consulul General Onorific al Republicii Madagascar in Romania, Serge Rameau, a declarat ca in țarape care o reprezinta nu exista noțiunea de azil politic.

- Din pacate, ancheta este ingreunata si de faptul ca in zona respectiva nu exista camere de supraveghere care sa fi surprins imaginile cu atacul. In prezent, politistii fac audieri pentru a afla mai multe detalii despre atacator. Singurul lucru pe care tanarul injunghiat l-a declarat despre…

- Fostul primar al Constanței, Radu Mazare, a plecat din Romania. El l-a informat pe polițistul in fața caruia trebuia sa se prezinte pentru controlul judiciar ca se afla in Madagascar și face demersuri pentru a obține azil politic. De altfel, Poliția Romana a precizat, sambata, intr-un comunicat de presa,…