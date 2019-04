Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Radu Pricop, ginerele fostului presedinte Traian Basescu, a fost achitat definitiv joi de magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie intr-un dosar in care a fost trimis in judecata de DNA pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la santaj si instigare la fals in declaratii. Instanta…

- Constantin Mutescu, fostul primar al comunei Vicovu de Jos, a fost achitat zilele trecute intr-un dosar vechi de aproape 7 ani in care era acuzat de comiterea mai multor infractiuni, printre care ca a contribuit la sechestrarea unei persoane, dar si pentru fapte de violenta. Solutia a fost data de ...

- O decizie a unei curti de apel a generat valuri de revolta in Italia. Doi barbati au fost achitati pentru infractiunea de viol, dupa ce in prima instanta au fost condamnati. Achitarea a fost decisa de un complet de judecata format doar din femei, in 2017, insa motivarea a devenit publica abia pe…

- Motivarea CCR contine date devastatoare legate de modul in care s-a infaptuit Justitia prin aplicarea protocoalelor secrete din 2009 si 2016 intre SRI si Ministerul Public si cum a ajuns Serviciul sa exercite atributii de cercetare penala in orice domeniu. Urmeaza 19 dintre cele mai grave abateri. 1.Inalta…

- Vicepresedintele AEP, Marian Muhulet, a declarat, marți, ca a fost suspendat controlul privind modul in care PSD a cheltuit bani pe care i-a primit din subvențiile acordate partidelor politice in 2017 ca urmare a unei adrese a Curții de Conturi pentru exercitarea controlului din august 2019.„Raportul…

- Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin procurorul general al Romaniei, este dat in judecata de doua asociatii profesionale ale magistratilor. Scopul: blocarea functionarii Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie si sesizarea Curtii de Justitie a UE, pe tema obligativitatii…

- Tribunalul Olt a luat, marți, o decizie in premiera si a admis cererea Asociației Forumul Judecatorilor din Romanie de a sesiza Curtea de Justiție a UE pentru a spune daca cerințele MCV sunt obligatorii pentru Romania.Cererea a fost formulata in cadrul procesului in care asociația contesta…