Rudolph Giuliani, avocatul personal al președintelui SUA Donald Trump, l-a aparat pe liderul de la Casa Alba intr-un interviu acordat postului Fox News, criticand atitudinea presei și avertizand cu dezvaluiri despre afacerile familiei lui Joseph Biden in Romania. „Presa de la Washington a acoperit aceste lucruri in ultimii trei ani. Incerc sa investighez un scandal […] Articolul Fostul primar al New York-ului, Rudy Giuliani, il apara pe Trump și avertizeaza cu dezvaluiri despre afacerile familiei Biden in Romania a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .