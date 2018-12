Danut Barzan a preluat, marti, 11 decembrie 2018, functia de primar dupa ce a obtinut la Tribunalul Alba suspendarea ordinului emis de prefect prin care s-a constatat incetarea mandatului de primar. Decizia Tribunalului a fost pronuntata in 7 decembrie 2018. ”Admite cererea formulata de partea reclamanta Barzan Danut-Vasile, in contradictoriu cu parata Institutia Prefectului – prin Prefectul Judetului Alba si in consecinta: In temeiul prevederilor art. 14 din Legea nr. 554/2004, suspenda pana la data solutionarii actiunii de fond, ce face obiectul dosarului nr. 2661/107/2018, executarea Ordinului…