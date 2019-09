Fostul prim-ministru francez Francois Fillon va fi judecat pentru angajări fictive Din cauza scandalului legat de angajari, Fillon a fost eliminat inca din primul tur al alegerilor prezidentiale din 2017, dupa ce fusese cotat ca favorit in sondajele de opinie.



Fillon, in varsta de 65 de ani, a fost inculpat pentru deturnare de fonduri publice in mai multe perioade, intre 1998 si 2013, pentru complicitate si pentru tainuirea acestei infractiuni, pentru complicitate si tainuirea abuzului de bunuri sociale, precum si de neindeplinirea obligatiilor inaltelor autoritati de a face declaratii pentru transparenta vietii publice.



Penelope Fillon, care a fost platita…

Sursa articol: dcnews.ro

