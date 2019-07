Stiri pe aceeasi tema

- ''Da, plec maine'', a declarat luni seara fostul comandant al gherilei din Kosovo din timpul conflictului din 1998-1999, intervievat de postul de televiziune privat T7.Presa kosovara apreciaza ca Ramush Haradinaj, care a demisionat vineri din functia de sef al guvernului, ar putea comparea…

- Premierul Kosovo Ramush Haradinaj a demisionat vineri dupa ce a fost convocat de justiția internaționala in calitate de suspect. "Am primit o convocare de la tribunalul special in calitate de suspect și aveam posibilitatea sa ma prezint ca premier sau ca simplu cetațean. Am ales a doua opțiune", a declarat…

- Premierul Kosovo Ramush Haradinaj, fost luptator în gherila kosovara (UCK) în timpul conflictului (1998-99), a demisionat vineri dupa ce a fost convocat de justiția internaționala în calitate de suspect, scrie AFP."Am primit o convocare de la tribunalul special în…

- "Am primit o citatie de la tribunalul special in calitate de suspect si aveam posibilitatea de a merge acolo in calitatea mea de prim-ministru sau in calitate de simplu cetatean. Am ales a doua optiune", a declarat Ramush Haradinaj, in varsta de 51 de ani, presei.Tribunalul special international,…

- "Voi organiza peste cateva saptamani (la Paris) o reuniune cu liderii kosovari, cancelarul german (Angela Merkel) si cu dumneavoastra' pentru a gasi 'o solutie globala si permanenta", a declarat presedintele francez intr-o conferinta de presa organizata in comun cu omologul sau sarb, Aleksandar Vucic.…

