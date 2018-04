Stiri pe aceeasi tema

- Fostul prim adjunct al SRI, Florian Coldea, a explicat, joi, dupa audierea de peste 7 ore in comisia SRI, ca la nivelul Uniunii Europene și la nivelul NATO se lucreaza instituțional pe baza de protocoale intre instituții ale statutului și serviciile secrete și ca nu exista o altfel de practica in lume.…

- Sebastian Ghita pare decis sa nu renunte la demersul sau impotriva Laurei Codruta Kovesi si impotriva lui Florian Coldea. Dupa o serie de dezvaluiri si acuzatii lansate la Romania TV in ultima perioada, Ghita a sesizat si Comisia SRI din Parlament."Am avut ieri dupa-amiaza o discuție cu domnul…

- Liderul catalan in exil Carles Puigdemont, arestat duminica in Germania, nu se va preda niciodata si este hotarat sa continue lupta, a asigurat avocatul sau Gonzalo Boye, care l-a vizitat la inchisoarea din Neumunster, relateaza AFP. Puigdemont si-a exprimat de asemenea increderea deplina in justitia…

- Fostul parlamentar Sebastian Ghita a declarat, intr-un interviu pentru Evenimentul Zilei, ca a stiut, la ultima intalnire cu reprezentantii SRI si cei din Comisia de Control ce urmeaza sa i se intample, dar a vrut sa il priveasca pe prim adjunctul SRI, Florian Coldea, in ochi.

- Directorul SRI, Eduard Hellvig, Laura Codruta Kovesi, sef DNA si fostul prim adjunct al SRI, Florian Coldea, au fost audiati, ca martori, in dosarul Black Cube in care este inculpat fostul șef din SRI, Daniel Dragomir, spun surse judiciare pentru Libertatea.ro Potrivit surselor citate cei trei au dat…

- Lucian Stanciu-Viziteu, deputat al USR in Comisia de control a SRI, a povestit ce s-a discutat la audierea lui Florian Coldea, fost director-adjunct al SRI. Potrivit deputatului USR, Coldea le-a spus ca erau politicieni care se ofereau sa dea infromatii serviciului, iar intrebat daca printre ei a fost…

- Florian Coldea a afirmat, marți, în timpul audierii din Comisia SRI, ca "erau politicieni voluntari care solicitau întâlniri pentru a oferi informații conducerii SRI", deputatul Lucian Stanciu-Viziteu, membru al Comisiei, se

- Fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, a fost audiat peste opt ore de Comisia de control a SRI, acesta luand decizia de a reveni si in alte zile pentru noi audieri. Coldea a precizat ca nu stie ce inseamna „statul paralel“ si ca el a servit doar „statul vertical“, pe care l-a protejat.…

- Fostul ofițer SRI, Daniel Dragomir, susține ca, deși Florian Coldea a fost audiat peste 8 ore in Comisia de Control a SRI, acesta a refuzat sa ofere detalii. Dragomir considera ca audierea a fost ”o bataie de joc” la adresa romanilor. Citește și: Florian Coldea AVERTIZEAZA, dupa audierea maraton:…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a cerut in mai multe randuri, in mod public, sa fie audiat in Comisia de Control a SRI.In cadrul Comisiei SRI s-a supus la vot audierea lui Liviu Dragnea pentru data de 20 martie, insa aceasta propunere a fost respinsa de coaliția PSD-ALDE. Pentru ca…

- Florian Coldea va fi audiat marti, 6 martie, de catre Comisia de Control al Serviciului Roman de Informatii, numele sau fiind pomenit de cei audiati pana acum ca fiind cel care coordona implicarea Serviciului in toate domeniile importante din stat, implicit Justitia.

- Analistul politic Cozmin Gușa susține ca saptamana viitoare va fi una extrem de importanta pentru Liviu Dragnea și viitorul sau politic. Gușa arata ca un element cheie va fi audierea fostului prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, in Comisia de Control a SRI, iar daca acesta va confirma prezența lui…

- Horia Georgescu, fost presedinte al A.N.I., a vorbit miercuri seara, la Antena 3 despre cum intervenea George Maior in dosarele de integritate și cine erau invitații pe spranceana de la chermezele fostului șef al SRI. Reamintim ca, in Comisia parlamentara de control a activitații SRI a fost prezent,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a sustinut, miercuri, ca fostul sef al SRI George Maior "a ascuns foarte multe lucruri la audierea in Comisia SRI", sustinand ca si el va spune multe lucruri cand va fi invitat la audieri. Dragnea a spus ca tot ii da semnale presedintelui Comisiei de control al SRI,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a fost audiat, marți, in Comisia de Control al SRI, dupa ce a acuzat, in mai multe iesiri publice, existenta unui stat paralel, al unui sistem care incearca sa acapareze toate institutiile statului. La finalul audierilor, Tariceanu…

- Presedintele comisiei, Claudiu Manda, anunta saptamana trecuta ca marti va fi invitat la audieri Calin Popescu-Tariceanu. ”De adus in atenția comisiei”"Sunt aspecte care vizeaza activitatea domnului Tariceanu discutate in comisie - atunci cand era prim ministru al Romaniei si era…

- "Sigur va fi invitat", a raspuns Claudiu Manda la intrebarea jurnalistilor legata de posibila audiere a liderului PSD Liviu Dragnea in Comisia de Control a SRI. Manda a confirmat ca data va fi stabilita cel mai probabil in sedinta care are loc saptamana viitoare, potrivit Mediafax. La…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a declarat luni seara ca, daca va fi chemat la Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI, va denunta lucruri pe care le-a calificat ca fiind parte a unei "istorii negre" a Romaniei. Dragnea a negat in context ca…

- Fostul ministru Elena Udrea vrea schimbarea judecatorului ICCJ Ionuț Matei din componența completului de judecata care dezbate in faza de apel dosarul Gala Bute. Mai precis, magistratul Ionuț Matei a intrat in componența completului de cinci judecatori dupa ce unul dintre primii cinci judecatori a fost…

- O femeie din Cernavoda care a scapat de cancerul care incepea sa o macine a ajuns bataia de joc a statului roman. Din cauza bolii, femeia a ramas fara un picior. Iar drama ei de abia acum incepe: este imobilizata la pat si depinde de ajutorul sotului in fiecare clipa a vietii ei. Din pacate, Comisia…

- "Cand am devenit presedinte, am promis ca voi incerca sa introduc alt fel de a face politica, cu mai putine artificii, mai putin scandal si cu mai multe rezultate. Mi-am imaginat ca dupa un timp rezonabil de scurt anumite lucruri sunt evidente si nu mai trebuie spuse in fiecare an. (...) Imi face recunosc…