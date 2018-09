Fostul preşedintele american Barack Obama se declară preocupat de soarta democraţiilor americane şi occidentale Fostul presedinte american Barack Obama, preocupat de soarta democratiilor occidentale, aflate sub asaltul "fake news" si al nationalismului, a creionat un tablou sumbru al vietii politice din SUA, cu prilejul unei vizite in Danemarca, relateaza AFP. "Sunt suficient de preocupat de tendintele internationale si americane ca sa ma exprim", a spus Obama, invitat sa ia cuvantul la Kolding (centrul Danemarcei) in fata unui public format din lideri de companii si studenti. "Cand incepi sa vezi ca politica nu se mai bazeaza pe fapte, cand incepi sa vezi o dezbatere care nu este motivata decat de presiuni… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

