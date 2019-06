Stiri pe aceeasi tema

- Suedezul Lennart Johansson, fost presedinte al UEFA intre 1990 si 2007, a decedat la varsta de 89 de ani, a anuntat, miercuri, federatia suedeza de fotbal, citata de AFP. ''Fotbalul suedez este in doliu. Lennart Johansson a murit. El s-a stins in seara zilei de 4 iunie, din cauza…

- Florian Walter a murit duminica seara, la Spitalul Floreasca din Bucuresti. Omul de afaceri de 56 de ani era internat de joi seara, in urma unui atac cerebral, scria antena 3.ro.Potrivit gsp.ro, Florian Walter a fost operat vineri noapte si era in coma, mentinut doar de aparate. La doua zile de la interventia…

- In accidentul cumplit ce a avut loc pe autostrada A3 din Germania, noaptea trecuta, Larisa, o romanca de 40 de ani si-a pierdut viata. In urma ei a ramas durere si lacrimile celor care au iubit-o.

- In perioada sarbatorii Invierii Domnului s-a stins din viața cea care a fost Gabriela Huzdup, fost notar public. In varsta de aproape 80 de ani, ea s-a stins din viața dupa o lunga suferința, lasand in urma o cariera indelungata de notar public in municipiul Suceava. Cei care au cunoscut-o ii pot ...

- Șeful Secției Anestezie-Terapie Intensiva a Spitalului de Obstetrica-Ginecologie din Ploiești, dr. Dumitru Ilie, unul dintre cei mai apreciați medici ai Maternitații Ploiești, s-a stins din viața, ieri, la numai 58 de ani.

- Sambata dupa-amiaza, fostul proprietar al Restaurantului Valahia din Targoviște, Nelu Badea s-a stins din viața. Se pare ca avea mai multe probleme de sanatate insa l-a rapus un infarct. Nelu Badea avea 63 de ani iar tragicul eveniment a avut loc la una din proprietațile sale din Targoviște.…

- Fostul primar al municipiului Galati, Dumitru Nicolae, s a stins din viata. Dumitru Nicolae s a nascut in localitatea Harsova din judetul Constanta.Fostul primar a fost ales de trei ori de catre galateni ca edil al municipiului.Sursa foto: Facebook ...

- A murit criticul si istoricul de film Tudor Caranfil. Acesta s-a stins din viata sambata dimineata in casa lui din Bucuresti. Tudor Caranfil este tatal cunoscutului regizorul si scenaristul Nae Caranfil. Vestea tragic a fost confirmata de Irina-Margareta Nistor....