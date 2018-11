Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu, s-a prezentat, vineri dimineata, la sediul DNA, acesta declarand ca a fost citat de procurori in calitate de martor, dar ca nu stie cauza in care a fost chemat.

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, s-a prezentat, vineri dimineața, la sediul DNA, acesta declarand ca a fost citat de procurori in calitate de martor, dar ca nu știe cauza in care a fost chemat."Am fost chemat in calitate de martor, citația este in mașina, dar nu știu in ce dosar",…

- Fostul presedinte Traian Basescu a ajuns, vineri dimineata, la DNA.Traian Basescu a mentionat ca este audiat in calitate de martor."In calitate de martor. Citația este in mașina, nu știu in ce dosar (...) Sa credeți la biserica, nu la DNA", a declarat fostul sef de stat.

- Fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu, s-a prezentat, vineri dimineata, la sediul DNA, acesta declarand ca a fost citat de procurori in calitate de martor, dar ca nu stie cauza in care a fost chemat.

- Fostul președinte al României, Traian Basescu, critica în 11 puncte masurile luate de actuala guvernare a PSD din domeniul economic și al justiției. El cere plecarea actualului guvern și 'venirea' marelui pamfletar I. L. Caragiale.

- Fostul presedinte Traian Basescu a votat la o sectie organizata in Liceul Jean Monnet. Dupa vot, fostul sef de stat a mers sa dea mana cu cei din comisie, dar unul dintre membri a refuzat sa intinda mana, acesta fiind catalogat „PSD-ist inrait“.

- In motivarea instantei se precizeaza ca Pasaniuc a fost audiat prima data, in calitate de martor, pe 24 iunie 2014, atunci cana a povestit ca un satean i-ar fi cerut sa il ierte pentru ca o violase pe mama sa. „Fiind audiat in calitate de martor, inculpatul Pasaniuc Ioan nu a mai recunoscut nimic in…

- Liviu Dragnea s-a prezentat vineri seara la Parchetul General pentru a fi audiat de catre procurori. La intrarea in institutie, acesta a spus ca a fost chemat in calitate de martor. Liviu Dragnea, a declarat, dupa audierea de la Parchetul General, ca a fost chemat in calitate de martor in dosarul violentelor…