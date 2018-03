Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte sud-african Jacob Zuma ar putea fi chemat in fata instantei inca din luna aprilie pentru a raspunde la acuzatiile de coruptie, frauda si spalare de bani intr-o veche afacere de vanzare de arme, a informat duminica presa locala, relateaza AFP. Site-urile de informatii News24 si TimeLive,…

- Edilul-șef spune ca a reușit sa vorbeasca pentru prima data cu proiectantul și a ales sa mearga mai departe cu o varianta din studiul de fezabilitate intocmit de Rheinbrucke SRL. Este exact cea prezentata de edil in urma cu trei zile, insa atunci mai marii din primarie nu știau sa spuna cat…

- Un tribunal sud-coreean a emis joi un mandat de arestare impotriva fostului presedinte Lee Myung-bak, la cateva zile dupa un interogatoriu maraton condus de procurori pentru acuzatii de coruptie, transmite AFP, citand agentia Yonhap. Lee Myung-bak, in varsta de 76 de ani, presedinte intre 2008 si 2013,…

- Agentia de stiri Yonhap, din Coreea de Sud, transmite ca un tribunal a emis un mandat de arestare pentru fostul presedinte, Lee Myung-bak, sub acuzațiile de luare mita si alte acuzatii. Judecata pentru corupție și deturnare de fonduri Park Geun-Hye, presedinta sud-coreeana destituita, judecata in prezent…

- Prim-vicepresedintele PNL Maramures, Marinel Kovacs, afirma ca PNL va contesta din nou legile justitiei la CCR si ca PSD-ALDE a incalcat procedurile parlamentare. “PNL va contesta din nou legile justitiei la Curtea Constitutionala pentru ca din nou PSD si ALDE au depasit limitele legii fundamentale…

- Romania trebuie sa fie realista in legatura cu inzestrarea armatei, pentru ca nu o sa poata fi fabricate elicoptere de atac Viper ale companiei americane Bell Helicopter, precum si cele ale Airbus Helicopter, a adeclarat marti seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu.

- Parchetul din Seul a anuntat luni ca a cerut emiterea unui mandat de arestare impotriva fostului presedinte sud-coreean Lee Myung-bak, care este banuit de coruptie. Acesta devine al patrulea fost presedinte sud-coreean inca in viata care are de-a face cu justitia tarii, fiind urmarit, inculpat sau…

- Fostul presedintele sud-african Jacob Zuma va fi urmarit pentru coruptie in legatura cu un contract de achizitie de arme, in valoare de 30 miliarde de ranzi (2, 5 miliarde de dolari), la sfarsitul anilor 90, a spus procurorul-sef al statului, Shaun Abrahams, relateaza Reuters.

- Echinoctiul de primavara 2018. Primavara din punct de vedere astronomic incepe odata cu echinocțiul de primavara și dureaza aproximativ 92 de zile. Echinoctiul este momentul cand ziua si noaptea sunt egale in orice loc de pe Pamant, datorita faptului ca Soarele, in miscarea sa aparenta pe…

- Activitatea ambasadorilor Romaniei in strainatate, "evaluata de coaliție" Liderul ALDE Calin Popescu Taricean. Foto: Agerpres. Activitatea ambasadorilor României în strainatate va fi evaluata într-o viitoare sedinta a coalitiei. Propunerea a venit din partea liderului…

- Fotbalul portughez ajunge mereu in fața instanței de judecata in ultima vreme. Mai ales Benfica. Ultimul oficial acuzat este directorul juridic al "vulturilor", Paulo Goncalves, arestat preventiv intr-o afacere de corupție. ...

- Romania este pe punctul de a rata sansa oferita de anul 2018 pentru a vorbi la nivel european despre istoria si patrimoniul sau cultural. Departamentul Centenar nu a realizat niciun proiect si nu are nicio strategie, dupa cum a constatat Ministerul Culturii care a schimbat recent conducerea acestei…

- Cristina Tarcea, presedinte al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a declarat, la prezentarea bilantului Inspectiei Judiciare, ca anul 2017 a fost unul interesant, in care "nicio institutie din sistemul de justitie nu a fost scutita de scandaluri, dezvaluiri, bombe, breaking news-uri".

- Complexul Energetic Hunedoara nu poate atrage fonduri europene prin noua platforma pusa la dispoziția zonelor care se decarbonifica, insa poate participa la consultarile care vor avea loc. Specialiștii de la INSEMEX și Universitatea Petroșani iși pot oferi expertiza și experiența in privința intocmirii…

- Sectia pentru judecatori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a respins, joi, candidatura judecatoarei Mirela Sorina Popescu pentru functia de presedinte al Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ). "Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat…

- Timp de doi ani de zile de cand a inceput unul dintre cele mai notorii procese de corupție de la Botoșani au umblat pe drumuri zeci de oameni, de la unii cu funcții la alții simpli, cu puține clase.

- Odata cu softul lor insa au progresat și metodele prin care se poate interveni de la distanța asupra acestor dispozitive, pentru spionarea interlocutorilor sau pentru obținerea de informații secrete. Astfel, in cazul in care telefonul va este ascultat, acesta poate deveni un izvor de informații…

- Park, in varsta de 66 de ani, a fost destituita de Curtea Constitutionala in martie 2017, iar printre cele 18 capete de acuzare se regasesc fapte de coruptie, luare de mita, abuz de putere si divulgarea unor secrete de stat.Potrivit procurorilor, fostul presedinte si-a depasit atributiile…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dica, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca isi asuma greseala din partida cu Lazio Roma, pierduta cu scorul de 1-5 in mansa secunda a saisprezecimilor de finala ale Europa League, precizand ca a crezut ca jucatorii sai puteau sa puna probleme…

- Dupa aproape un an si jumatate de la pronuntarea sentintei pe fond, dosarul „Maternitatea“ revine pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Intre timp au fost inregistrate toate apelurile in cauza, inclusiv cel al DNA, depus initial fara motivare, iar dosarul a fost inregistrat, marti, la Completul…

- Curtea de Conturi a sustinut, in raportul pe anul 2016 care a fost publicat recent, ca Primaria Cluj-Napoca a avut prejudicii de 56 de milioane de lei. Una dintre problemele sesizate a fost cea privind finantarea evenimentelor culturale. Institutia de control sustine ca este nelegal ca municipalitatea…

- Un tribunal peruan a dispus ca fostul presedinte Alberto Fujimori (1990-2000), in varsta de 79 de ani, gratiat recent, sa fie judecat din nou in legatura cu uciderea a sase tarani in 1992, au anuntat autoritatile judiciare, scrie AFP, conform news.ro.In acest dosar, ”dreptul la gratiere din…

- Completul de cinci judecatori al Inaltei Curți de Casatie si Justitie a stabilit pentru luni ultimul termen in dosarul de corupție al fostului deputat PSD, Vlad Cosma, și al tatalui sau, Mircea Cosma, judecați pentru fapte de corupție. In prima ...

- Mandatul fostului presedinte sud-african Jacob Zuma s-a suprapus cu o serie lunga de acuzatii de coruptie, in care personajele principale erau fratii Gupta. Acestia au fost acuzati ca au controlat numeroase companii de stat, iar presedintele tarii era cel mai bun instrument de aparare impotriva oamenilor…

- Aproximativ 30 de persoane protesteaza, duminica seara, in fata sediului DNA, cerand demisia procurorului-sef, Laura Codruta Kovesi. Unii dintre cei prezenti in fata sediului DNA au portocale. Manifestantii au fluiere, steaguri tricolore si vuvuzele. Ei striga ”Demisia! Demisia!”.Codrin Ștefanescu,…

- Cyril Ramaphosa, in varsta de 65 de ani, a fost investit joi in functia de presedinte al Africii de Sud, dupa ce predecesorul sau, Jacob Zuma, a demisionat pe fondul acuzatiilor de coruptie. Citeste si Africa de Sud are un nou presedinte. Cyril Ramaphosa are o avere de peste 450 de milioane…

- Cyril Ramaphosa a fost ales, joi, in functia de presedinte al Africii de Sud, dupa ce Jacob Zuma a demisionat in contextul in care a pierdut sustinerea propriului partid, Congresul National African (ANC), relateaza site-ul BBC News.

- Jacob Zuma si-a anuntat, miercuri seara, demisia din functia de presedinte al Africii de Sud, amenintat cu destituirea pe cale parlamentara in contextul unui scandal de coruptie. Intr-un discurs televizat catre natiune, acesta a precizat ca decizia sa va avea ...

- Fostul presedinte al Guatemalei (2008-201), Alvaro Colom, a fost arestat, marti, alaturi de alti noua fosti ministri ai guvernului sau, in contextul unui scandal de coruptie care afecteaza reteaua de transport public a capitalei, a anuntat Parchetul, relateaza AFP.

- Si daca la inceputul acestui an lucrurile ar fi putut parea imbucuratoare, numarul magistratilor de la judet crescand, numai in luna februarie 2018 s-au mai pensionat doi si au plecat patru. „Colectivul nostru este unul in care schema de procurori este incompleta. In prezent, colectivul este…

- Comitetul Olimpic International (CIO) a decis sa nu ii invinte la Jocurile Olimpice de iarna la Pyeonchang pe sportivii rusi achitati de TAS. Dintre cei 28 de sportivi acuzati de dopaj la JO de la Soci din 2014 si achitati de TAS, 13 sunt inca in activitate si ar fi putut participa la competitia care…

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis, joi, delegarea in functia de presedinte al Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie a judecatoarei Mirela Sorina Popescu, care ocupa aceeasi pozitie din 24 ianuarie 2015, ...

- Fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a fost condamnat, miercuri, la 12 ani si o luna de inchisoare pentru coruptie si spalare de bani, sentinta fiind pronuntata de cei trei judecatori ai Curtii de Apel din Porto Alegre.

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat miercuri ca PSD va modifica "mult" Codurile penale, iar intrebat de ce ministrii cu probleme penale vor face parte din Cabinetul Dancila, acesta a raspuns "pentru ca putem". De asemenea, el spune ca protestatarii care nu sunt de acord…

- Muzicianul sud-african Hugh Masekela, o legenda a jazzului mondial si reprezentant de seama al luptei anti-apartheid, numit cu simpatie de prieteni si de admiratori "Bra Hugh", a murit la Johannesburg din cauza unui cancer de prostata la vârsta de 78 de ani, au anuntat joi membrii familiei…

- Lee Sang-Deuk, 82 de ani, care a avut o influenta foarte mare in timpul presedintiei (2008-2013) fratelui sau, este suspectat ca a primit sute de milioane de woni din partea Serviciului national de informatii (NIS), a informat agentia sud-coreeana Yonhap. Fost avocat, Lee Sang-Deuk a fost condamnat…

- Procuratura sud-coreeana a efectuat luni perchezitii la domiciliul si biroul fratelui fostului presedinte Lee Myung-Bak, in cadrul unei anchete asupra unor posibile sume de bani primite de fostul sef al statului, relateaza AFP. Lee Sang-Deuk, 82 de ani, care a avut o influenta foarte mare…

- Judecatoarea Mirela Sorina Popescu urmeaza sa sustina, joi, in fata Sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), interviul pentru un nou mandat in functia de presedinte al Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, conform Agerpres.Potrivit unui anunt…

- „Toți cei care l-am intalnit și l-am cunoscut am fost extrem de șocați. Am pierdut un prieten adevarat care a dat dovada de multa empatie și altruism. Implicarea sa in proiectul «Nu suntem invizibili» ne-a oferit multe speranțe. Cu 10 ani in urma, in 2008 a venit la Arad cu un microbuz Mercedes pentru…

- Judecatoarea Simona Camelia Marcu, membru CSM din partea Inaltei Curti de Casatie si Justitie, si-a anuntat vineri candidatura pentru functia de presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii. Ea isi va prezenta in sedinta CSM proiectul de management. AGERPRES/(AS - autor: Madalina…

- Dodon a avut marti inca o intrevedere avuta cu Vladimir Putin, care candideaza pentru un nou mandat de presedinte. Campania electorala a inceput deja in Rusia. "Anul 2018 este unul de importanta cruciala pentru tarile noastre. In Federatia Rusa urmeaza sa aiba loc alegeri pentru functia de presedinte…