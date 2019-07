Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte peruan Alejandro Toledo (2001-2006), acuzat de coruptie in scandalul Odebrecht, a fost arestat marti in SUA, in urma cererii de extradare formulate de autoritatile de la Lima, a anuntat procuratura peruana, transmit AFP si dpa potrivit Agerpres. 'Ministerul Public, prin Unitatea…

- Fostul presedinte peruan, Alejandro Toledo, a fost arestat in Statele Unite. Autoritatile din Peru il acuza de coruptie. Alejandro Toledo, care a fost presedinte al statului Peru din 2001 pana in 2006, se mutase de cativa ani in California.

- Alejandro Toledo, care a fost presedinte intre 2001 si 2006, a fugit din Peru si este cautat de autoritati pentru ca ar fi primit 20 de milioane de dolari de firma braziliana de constructii Odebrecht ca mita pentru oferirea unui contract public.

- Fostul presedinte al UEFA, Michel Platini, a fost reținut la Paris, in cadrul anchetei privind presupusele acte de corupție in modul in care Qatar a caștigat dreptul de a gazdui Cupa Mondiala din 2022.

- Fostul presedinte pakistanez Asif Ali Zardari a fost arestat luni sub acuzatia de coruptie, retinerea sa echivaland cu o lovitura pentru Partidul Poporului din Pakistan (PPP), de opozitie, transmite Reuters.

- Temer a fost arestat la sfarsitul lui martie sub acuzatia de coruptie si a stat cinci zile la inchisoare, dupa care i s-a acordat dreptul de 'habeas corpus' si a fost eliberat din detentie. Dupa revocarea masurii miercuri seara, fostul presedinte a avut la dispozitie o zi pentru a se preda, in caz contrar…

- Temer a fost arestat la sfarsitul lui martie sub acuzatia de coruptie si a stat cinci zile la inchisoare, dupa care i s-a acordat dreptul de 'habeas corpus' si a fost eliberat din detentie. Dupa revocarea masurii miercuri seara, fostul presedinte a avut la dispozitie o zi pentru a se preda, in caz…

- Președintele PMP, Eugen Tomac, a scris, luni, pe Facebook, ca Emanoil Catelly, un parlamentar roman din perioada interbelica, a enunțat ideea Statelor Unite ale Europei. Aceasta tema a fost susținuta in ultimii ani și de fostul președinte Traian Basescu.„ In aceasta zi de Paște, va invit sa…