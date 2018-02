Stiri pe aceeasi tema

- Profitul brut pe anul trecut depaseste 1,5 miliarde de euro, iar anul acesta estimam ca vom avea un profit mai mare. Am pornit anul trecut un proces de mentenanta si investitii, reusind per total sa realizam undeva la 60% din bugetul de investitii. Trebuie sa ne concentram pe investitii, a spus Bogdan…

- Presedintele Donald Trump a scris, pe Twitter, ca campania sa electorala "nu a facut nimic rau", dupa ce justitia americana a inculpat 13 cetateni rusi pentru interferenta in alegerile din 2016, relateaza BBC .

- Nord-coreenii marcheaza 76 de ani de la nașterea fostului lor lider, Kim Jong Il, tatal actualului președinte Kim Jong Un. Zeci de mii de oameni au venit la monumentul lui din centrul capitalei Phenian pentru a-i aduce un omagiu.

- Fostul sportiv Alexandru Dedu a fost reales, miercuri, in functia de presedinte al Federatiei Romane de Handbal, invingand-o in turul doi al alegerilor desfasurate in Capitala pe Narcisa Lecusanu. Dedu a obtinut 100 de voturi, iar Lecusanu 99.

- Confidenta din umbra a fostei presedinte sud-coreene Park Geun-hye, care s-a aflat in centrul unui scandal de coruptie ce a zguduit elita politica si de afaceri din tara si a dus la caderea sefei statului, a fost condamnata la 20 de ani de inchisoare, a anuntat marti un tribunal din Seul, potrivit Reuters…

- Fostul presedinte al Republicii Moldova Vladimir Voronin a declarat, vineri, ca Traian Basescu trebuie audiat de Serviciul de Informatii si Securitate al Republicii Moldova (SIS) deoarece actiunile fostului presedinte roman ar submina statalitatea moldoveana, relateaza Deschide.md.”Cum sa…

- Federatia italiana de fotbal (FIGC), a carei adunare generala a avut loc luni, nu a reusit sa aleaga un nou presedinte în locul lui Carlo Tavecchio, care a demisionat în luna noiembrie, dupa ce Squadra Azzurra a ratat calificarea la Cupa Mondiala din acest an, informeaza Reuters. Dupa patru…

- Rusia a lansat o campanie sofisticata de influentare a scrutinului prezidential din Mexic, programat sa se desfasoare in iulie 2018, a declarat H.R.McMaster, consilier prezidential pentru Siguranta Nationala a SUA, potrivit unei inregistrari pe site-ul cotidianului mexican Reforma,relateaza Reuters.…

- Donald Trump a publicat sambata trei mesaje pe contul sau de Twitter in care si-a aparat capacitatea mintala si faptul ca este potrivit pentru a ocupa functia de presedinte, descriindu-se ca un „geniu” si, in fapt, „un geniu foarte stabil”.

- Seful diplomatiei iraniene a denuntat sambata drept "o noua gafa" decizia Administratiei presedintelui american Donald Trump de a aduce problema recentelor proteste din Iran in fata Consiliului de Securitate al ONU, informeaza AFP. "Consiliul de Securitate a respins tentativa flagranta…

- Statele Unite au anuntat joi suspendarea asistentei de securitate pentru fortele pakistaneze, carora le-au solicitat o "actiune decisiva" impotriva factiunilor talibane stabilite in aceasta tara teoretic aliata a Americii in lupta contra terorismului. Purtatoarea de cuvant a diplomatiei americane,…

- Fostul presedinte peruan Alberto Fujimori, condamnat pentru crime contra umanitatii, a plecat liber joi seara de la clinica unde fusese transferat pe 23 decembrie, cu o zi înainte ca actualul sef al statului, Pedro Pablo Kuczynski, sa-l gratieze, declansând o criza politica, transmite AFP.…

- Ministrul peruan al apararii, Jorge Nieto, a demisionat miercuri in semn de protest dupa gratierea acordata de seful statului, Pedro Pablo Kuczynski, fostului presedinte Alberto Fujimori, condamnat pentru crime impotriva umanitatii, relateaza AFP. "Da, a demisionat", a declarat pentru…

- Viscolul a provocat marți seara un teribil accident în lant lânga Buffalo, în statul New York. Cel putin o persoana a murit în carambolul în care au fost implicate 75 de masini. De zece zile, gerul bate recorduri vechi de un secol pe coasta de Est.…

- Presedintele american Donald Trump a denuntat marti regimul 'brutal si corupt' aflat la putere in Iran, in cea de-a sasea zi a unei miscari de protest marcata de violente in tara, relateaza AFP. 'Iranienii actioneaza in sfarsit impotriva regimului iranian brutal si corupt',…

- La cateva saptamani dupa ce presa internationala a anuntat ca Simona Halep nu isi va prelungi contractul cu sponsorul tehnic german Adidas, liderul clasamentului WTA a confirmat aceasta informatie prin intermediul unui mesaj postat pe Twitter. Halep a tinut sa le multumesca celor de la Adidas…

- Un barbat a decedat dupa ce a cazut de la balconul locuintei sale din statiunea balneara catalana Segur de Calafell din cauza fortei vantului, a notat pe contul sau de Twitter serviciul public de salvare din Catalonia (nord-est). Serviciul a primit peste o mie de apeluri de urgenta, in special…

- Fostul presedinte peruan Alberto Fujimori le-a cerut, marti, iertare celor pe care i-a dezamagit prin actele comise in perioada in care a condus tara.Fujimori, aflat in spital, a postat pe Facebook un filmulet prin care ii multumeste presedintelui Pedro Pablo Kuczynski pentru ca l-a gratiat…

- Fostul presedinte peruan Alberto Fujimori si-a cerut marti "scuze", de pe patul sau de spital, pentru actele comise de guvernul sau (1990-2000), la doua zile dupa o gratiere controversata care i-a fost acordata de seful statului Pedro Pablo Kuczynski, informeaza AFP. "Sunt constient ca…

- Peste 5.000 de oameni au protestat in Peru, chiar in timpul sarbatorii de Craciun. Oamenii au vrut sa-și arate nemulțumirea fața de grațierea acordata fostului președinte Alberto Fujimori, care a fost condamnat la 25 de ani de inchisoare pentru corupție și crime impotriva umanitații. Totodata, ei au…

- "Afara, PKK afara!" (acronim sub care este cunoscut presedintele Pedro Pablo Kuczynski), au scandat manifestantii iesiti in strada la caderea noptii dupa apeluri difuzate pe retelele sociale.Importante forte de ordine au fost desfasurate pe strazile capitalei peruane pentru a-i impiedica…

- Mai mult de 5.000 de peruani au manifestat luni seara la Lima, in ciuda sarbatorilor de Craciun, pentru a denunta gratierea acordata fostului presedinte Alberto Fujimori si au cerut demisia actualului sef de stat, pe care-l acuza ca a negociat politic aceasta masura, relateaza News.ro citand AFP.

- Fostul presedinte peruan Alberto Fujimori se afla in continuare luni in sectia de terapie intensiva a clinicii din Lima unde a fost transferat sambata din inchisoare, suferind de aritmie si tensiune arteriala mica, transmite AFP. "Ramane la terapie intensiva, evolutia starii sale este pozitiva, dar…

- "Ramane la terapie intensiva, evolutia starii sale este pozitiva, dar sunt necesare alte analize medicale", a declarat medicul care il trateaza pe fostul sef de stat, Alejandro Aguinaga.In opinia sa, Alberto Fujimori este suferind de "mai multe patologii degenerative, cum ar fi o fibrilatie…

- Fostul presedinte peruan Alberto Fujimori se afla in continuare in sectia de terapie intensiva a clinicii din Lima unde a fost transferat sambata din inchisoare, suferind de aritmie si tensiune arteriala mica, transmite AFP citata de Agerpres.

- Presedintele peruvian Pedro Pablo Kuczynski l-a gratiat pe fostul dictator Alberto Fujimori, inchis pentru incalcari ale drepturilor omului, care a fost spitalizat la finalul saptaminii trecute din cauza hipertensiunii si aritmiei cardiace, informeaza agentia de stiri Dpa. Kuczynski l-a gratiat pe fostul…

- Alberto Fujimori, fost presedinte al Peru, condamnat la inchisoare pentru incalcarea drepturilor omului, a fost gratiat de Pedro Pablo Kuczynski, presedinte in exercitiu, potrivit BBC, citat de news.ro. Kuczynski a spus ca Fujimori, in varsta de 79 de ani, care a condus tara din 1990 pana in 2000, a…

- Decizia președintelui peruan Pedro Pablo Kuczynski de grațiere a fostului lider autoritar Alberto Fujimori, condamnat la 25 de ani de inchisoare pentru corupție și crime importriva umanitații, a declanșat incidente violente in Lima.

- Presedintele peruvian Pedro Pablo Kuczynski l-a gratiat pe fostul dictator Alberto Fujimori, inchis pentru incalcari ale drepturilor omului, care a fost spitalizat la finalul saptamanii trecute din cauza hipertensiunii si aritmiei cardiace, informeaza agentia de stiri Dpa.

- Alberto Fujimori, fost presedinte al Peru, condamnat la inchisoare pentru incalcarea drepturilor omului, a fost gratiat de Pedro Pablo Kuczynski, presedinte in exercitiu, potrivit BBC.Kuczynski a spus ca Fujimori, in varsta de 79 de ani, care a condus tara din 1990 pana in 2000, a fost eliberat…

- Presedintele peruan Pedro Pablo Kuczynski a anuntat duminica ca il va gratia din motive umanitare pe fostul sef al statului Alberto Fujimori, condamnat la 25 de ani de inchisoare pentru coruptie si...

- Kuczynski a spus ca Fujimori, in varsta de 79 de ani, care a condus tara din 1990 pana in 2000, a fost eliberat pe motive de sanatate. Recent, el a fost scos din inchisoare si internat din cauza unei artimii si hipotensiuni arteriale. Gratierea lui Fujimori a venit la cateva zile dupa ce sustinatorii…

- Presedintele peruan Pedro Pablo Kuczynski a anuntat duminica ca il va gratia din motive umanitare pe fostul sef al statului Alberto Fujimori, condamnat la 25 de ani de inchisoare pentru coruptie si crime impotriva umanitatii, acesta fiind in prezent spitalizat, relateaza luni AFP si Reuters.…

- Finn Wolfhard („Stranger Things"), Kevin Hart („Ride Along"), Noah Schnapp („Stranger Things") si Dove Cameron („Descendants") completeaza primele cinci locuri. Top Actors este o clasare a celor mai populari actori pe Facebook, Instagram, Twitter, YouTube si Google Plus, bazat pe date furnizate de MVPindex.…

- Alberto Fujimori, fost presedinte al Peru, a fost dus din inchisoare la spital din cauza unei aritmii si hipotensiuni arteriale, scrie BBC, conform news.ro.Doctorul lui a spus ca specialistii cardiologi i-au recomandat lui Fujimori, in varsta de 79 de ani, sa urmeze un tratament, potrivit…

- * Veste surprinzatoare pentru fanii sportului alb. Marion Bartoli, campioana de la Wimbledon 2013, isi reia activitatea de jucatoare profesionista, dupa patru ani in care s-a crezut ca s-a retras definitiv din circuitul WTA. Viata frantuzoaicei Bartoli a fost un cosmar in ultimii ani, dar sportiva in…

- Tuturor ni se intampla sa avem o zi grea sau sa primim vesti ingrijoratoare si sa nu gasim momentul sau dispozitia necesara pentru a apela un prieten. Retelele de socializare si microblogging au o valoare insemnata in astfel de momente, actionand ca un instrument ce reduce axietatea, sugereaza un studiu…

- Doliu în lumea sportului! Un jucator de fotbal a murit sâmbata în timpul unui meci care a avut loc în localitatea Villarrobledo din Spania. Fotbalistul facea parte din echipa El Rayo San Anton. Sportivului i s-a facut rau în timp ce se afla…

- Potrivit ultimelor informatii, un tren a intrat joi in coliziune cu un autobuz scolar in orasul Perpignan din sudul Frantei. Patru persoane, dintre care doi copii, au fost ucise in accident, informeaza presa franceza. Serviciile de urgenta au sosit rapid la locul accidentului si a fost instituita o…

- Donald Trump se uita la televizor aproape opt ore în fiecare zi, scrie &"New York Times“. Televiziunea îi serveste &"munitie“ pentru mesajele sale pe care le scrie pe Twitter.

- Ampla campanie de informare derulata de ITM Teleorman in Economie / Inspectoratul Teritorial de Munca Teleorman deruleaza, in perioada 4 decembrie 2017 – 31 ianuarie 2018, Campania de informare și conștientizare cu privire la modificarea salariului brut in contextul transferului contribuțiilor…

- Curtea Suprema din SUA i-a dat dreptate lui Donald Trump și a decis ca hotararea președintelui de a interzice calatoria cetațenilor din șase țari musulmane in Statele Unite este legala și poate fi pusa in aplicare imediat, scrie Reuters. Instanța, formata din noua membri, a admis cererea administrației…

- "Am ajuns la un acord pe toate subiectele cu reprezentanții instituțiilor", a declarat presei ministrul grec de Finanțe, Euclide Tsakalotos.Acesta și ministrul elen al Economiei, Georges Stathakis, au discutat de marți, la Atena, cu reprezentanții Uniunii Europene, Bancii Centrale Europene,…

- Peste 400 de militari americani din cadrul Corpului puscasilor marini urmeaza sa paraseasca Rakka si sa se intoarca in tara, dupa ce au ajutat o alianta kurdo-araba sa disloce gruparea Statul Islamic (SI) din acest oras din Siria, a anuntat joi coalitia internationala antijihadista, relateaza AFP.…

- Pe contul de Twitter al presedintelui american Donald Trump au fost publicate miercuri mai multe inregistrari video antimusulmane, intr-o serie de redistribuiri, situatie ce a provocat indignare de ambele parti ale Atlanticului, noteaza DPA si AFP.

- Vincezo Montella, dat afara de la AC Milan. ”Diavolii”, pe mana lui Gennaro Gattuso. Ultimul rezultat din Serie A, 0-0 acasa cu AC Torino, i-a fost fatal ”Aeroplanului”. Clubul a emis un comunicat pe Twitter in care anunța demiterea lui Montella (43 de ani). Montella, in 64 de partite, are un palmares…

- Presedintele american Donald Trump sustine ca a refuzat sa fie numit "Persoana Anului" de revista Time, dupa ce reprezentantii publicatiei i-au cerut un interviu si o fotografie, fara sa ii confirme ca ii vor acorda acest titlu, informeaza AFP. "Revista Time a sunat sa imi spuna ca probabil…

- Autoritati de reglementare din intreaga lume vor investiga Uber, in urma atacului hackerilor de anul trecut, dezvaluit de compania americana abia acum. In Uniunea Europeana, autoritatea pentru confidentialitatea datelor va discuta acest caz saptamana viitoare si ar putea crea o comisie pentru coordonarea…