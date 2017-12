Fostul presedinte peruan Alberto Fujimori, internat la terapie intensiva

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte peruan Alberto Fujimori se afla in continuare luni in sectia de terapie intensiva a clinicii din Lima unde a fost transferat sambata din inchisoare, suferind de aritmie si tensiune arteriala mica, transmite AFP. "Ramane la terapie intensiva, evolutia starii sale este pozitiva, dar…

- Alberto Fujimori, fost presedinte al Peru, condamnat la inchisoare pentru incalcarea drepturilor omului, a fost gratiat de Pedro Pablo Kuczynski, presedinte in exercitiu, potrivit BBC, citat de news.ro. Kuczynski a spus ca Fujimori, in varsta de 79 de ani, care a condus tara din 1990 pana in 2000, a…

- Presedintele peruan Pedro Pablo Kuczynski a anuntat duminica ca il va gratia din motive umanitare pe fostul sef al statului Alberto Fujimori, condamnat la 25 de ani de inchisoare pentru coruptie si...

- Alberto Fujimori, fost presedinte al Peru, a fost dus din inchisoare la spital din cauza unei aritmii si hipotensiuni arteriale, scrie BBC, conform news.ro.Doctorul lui a spus ca specialistii cardiologi i-au recomandat lui Fujimori, in varsta de 79 de ani, sa urmeze un tratament, potrivit…

- Robbie Williams (43 de ani) a dezvaluit ca doctorii i-au descoperit o anomalie cerebrala in luna septembrie, motiv pentru care a fost internat timp de o saptamana la terapie intensiva si a fost nevoit sa anuleze trei concerte pe care ar fi trebuit sa le sustina in Rusia, in cadrul turneului „The Heavy…

- Salvați Copiii Romania a dotat 77 de maternitați din toata țara cu echipamente in valoare de 3.100.000 euro. Saptamana aceasta, organizația a ajuns la Spitalul Clinic Județean de Urgența ”Pius Brinzeu”, unde a facut o donație vitala pentru bebeluși, a treia oara.

- Managerul Spitalului Universitar de Urgența București Adriana Nica a declarat luni intr-o conferința de presa ca actorului Alexandru Arșinel i-a fost implantat luni un stent, starea acestuia dupa intervenție fiind una favorabila. „(…) A fost supus mai multor analize medicale. S-a decis internarea in…

- Echipajele SMURD au intervenit la 31 de cazuri pentru acordarea asistentei medicale de urgenta, dintre care, la 3 dintre acestea s-a deplasat echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. Un echipaj cu ambulanța SMURD de terapie intensiva mobila de la Detașamentul de Pompieri Pitești a intervenit, la…

- Secția de terapie intensiva pentru nou-nascuți de la spitalul Marie Curie din București, care este cea mai moderna din țara, va avea o copie: secția de nou-nascuți de la Spitalul Județean din Constanța. Acum se lucreaza de zor la renovarea și modernizarea ei. Pacienți de 700 de grame, pacienți mici,…

- Directorul Teatrului Artistic „Cehov” de la Moscova, artistul poporului din URSS Oleg Tabakov a fost spitalizat, comunica RIA Novosti cu referire la Serviciul de informații al Spitalului Orașenesc Nr.1, relateaza NOI.md cu referire la presa rusa. „El a fost internat in Secția de terapie intensiva nr.6”,…

- Echipajele SMURD au intervenit la 24 de cazuri pentru acordarea asistentei medicale de urgenta, dintre care, la 3 dintre acestea s-a deplasat echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. Un echipaj cu ambulanța SMURD de prim ajutor calificat de la Detașamentul de Pompieri Bradu a intervenit in municipiul…

- Un echipaj cu o autospeciala cu modul de descarcerare, echipajul SMURD de terapie intensiva mobila și echipajul SMURD de prim ajutor calificat de la Detasamentul de Pompieri Pitești au intervenit in localitatea Bascov, strada Stejaret, la un accident rutier in urma caruia au rezultat patru victime.…

- Echipajele SMURD au intervenit la 33 de cazuri pentru acordarea asistentei medicale de urgenta, dintre care, la 3 dintre acestea s-a deplasat echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. Un echipaj cu ambulanța SMURD de terapie intensiva mobila de la Detașamentul de Pompieri Pitești a intervenit in…

- Echipajul de descarcerare al Detasamentului de pompieri “Capitan Marchis Adrian” Baia Mare a intervenit marti seara pe strada Mihai Eminescu din municipiul Baia Mare in cazul unui accident rutier, anunta ISU Maramures pe pagina de Facebook . In urma accidentului a rezultat o victima, care a fost extrasa…

- Viorel Lis e rau. Soția lui a facut dezvaluiri dureroase in cadrul unei emisiuni tv. Oana trece prin clipe grele de cand fostul edil al Capitalei se afla la terapie intensiva. Oana Lis a dat detalii despre starea de sanatate a soțului ei. Viorel Lis a fost operat și se afla inca la terapie intensiva.…

- Echipajele SMURD au intervenit la 24 de cazuri pentru acordarea asistentei medicale de urgenta, dintre care, la 3 dintre acestea s-a deplasat echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. Un echipaj cu ambulanța SMURD de terapie intensiva mobila de la Detașamentul de Pompieri Pitești a intervenit in…

- Barbatul care a ucis duminica 26 de oameni intr-o biserica din Texas, Devin Kelley, a fost internat intr-o clinica de psihiatrie in perioada in care era militar, dupa ce a amenintat ca ii va ucide pe superiorii sai, au informat marti media americane, scrie AFP.Kelley, la acea data caporal…

- Echipajele SMURD au intervenit la 23 de cazuri pentru acordarea asistentei medicale de urgenta, dintre care, la 3 dintre acestea s-a deplasat echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. Un echipaj cu ambulanța SMURD de terapie intensiva mobila și un echipaj cu o autospeciala de stingere de la Detașamentul…

- In perioada 27.10.2017, ora 08.00 - 29.10.2017, ora 08.00, echipajele SMURD au intervenit la 52 de cazuri pentru acordarea asistentei medicale de urgenta, dintre care, la 5 dintre acestea s-a deplasat echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. Un echipaj cu ambulanța SMURD de prim ajutor calificat…

- Deputatul Dan Barna este noul președinte al Uniunii Salvați Romania (USR). El a fost ales sambata, in cadrul Congresului extraordinar al partidului, desfașurat la Poiana Brașov. Barna a caștigat cu 127 de voturi din cele 191 exprimate, in timp ce contracandidatul sau, Vlad Alexandrescu, fost ministru…

- Robbie Williams si-a suspendat turneul mondial in luna septembrie, fara sa ofere detalii pana acum. In cadrul unei inregistrari video cu titlul "Multumesc foarte mult", simpaticul cantareț a incercat sa-și linișteasca fanii, dar și sa puna capat zvonurilor aparute dupa intreruperea turneului.…

- Cantarețul britanic Robbie Williams, care și-a intrerupt in luna septembrie turneul sau mondial și a anulat cateva concerte pe care trebuia sa le susțina in Rusia, a anunțat miercuri, prin intermediul unei inregistrari video publicata pe Internet, ca se afla in

- Târgoviște, 26 octombrie 2017: Secția de neonatologie a Spitalului Județean de Urgența Târgoviște va avea, începând de joi, un ventilator de suport respirator în valoare de 23.

- Cantarețul britanic Robbie Williams, care și-a intrerupt in luna septembrie turneul sau mondial și a anulat cateva concerte pe care trebuia sa le susțina in Rusia, a anunțat miercuri, prin intermediul unei inregistrari video publicata pe internet, ca se afla in convalescența dupa ce a fost ''la terapie…

- Echipajele SMURD au intervenit la 19 de cazuri pentru acordarea asistentei medicale de urgenta, dintre care, la 4 dintre acestea s-a deplasat echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. Un echipaj cu ambulanța SMURD de prim-ajutor calificat de la Garda de Intervenție nr. 2 Topoloveni a intervenit in…

- Robbie Williams si-a anulat intreg turneul dupa ce a primit „rezultate ingrijoratoare” de la medicii. Celebrul artist si-a facut o serie de teste medicale si a ajuns la sectia de terapie intensiva.

- Echipajele SMURD au intervenit la 25 de cazuri pentru acordarea asistentei medicale de urgenta, dintre care, la 5 dintre acestea s-a deplasat echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. Astfel, un echipaj cu ambulanța SMURD de terapie intensiva mobila de la Detașamentul de Pompieri Pitești a intervenit…

- Amintim ca ieri premierul Mihai Tudose a transmis Parlamentului propunerea sa privind sefia acestei institutii, nominalizandu-l pe Sorin Grindeanu. "In data de 20 octombrie 2017, domnul Adrian Dita si-a prezentat demisia din functia de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Administrare…

- Slovenii au inceput duminica sa voteze in cadrul primului tur al alegerilor prezidențiale, in care actualul șef al statului, Boris Pahor, pare favorit pentru obținerea unui nou mandat de cinci ani, relateaza agenția DPA. Potrivit sondajelor de opinie, Pahor ar urma sa obțina o victorie…

- CIAO.ro dezvaluia, in exclusivitate,A AICI , relatia Elenei Basescu cu tanarul Catalin Tomata. La randul sau,A CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , publica astazi informatii incendiare despre noul partener al Elenei Basescu. El s-a iubit cu nimeni alta decat Corina Corolevschi, actuala "nora" a…

- Un baiat în vârsta de 19 ani este grav ranit dupa ce mașina acestuia a intrat în coleziune cu o autoutilitara. Evenimentul a avut loc la prima ora a dimineții de miercuri, într-o intersecție din județul Galați.

- Din pacate, vestile rele din teatru continua sa curga. Si marele actor de comedie a ajuns in grija medicilor. Luni, Alexandru Arsinel s-a simtit rau, asa ca a chemat salvarea. Ajuns la resedinta actorului de 78 de ani, echipajul de paramedici a constatat ca acesta avea ameteli cauzate de tensiunea scazuta…

- Pacienții internați in compartimentul de anestezie și terapie intensiva (ATI) care deservește Secțiile Clinice Ortopedie I și II din cadrul spitalului, precum și pacienții Secției Cardiologie II (Intervenționala) beneficiaza de ingrijiri și investigații de ultima generație, grație unei generoase donații…

- Procuratura Nationala Financiara (PNF) din Franta a cerut condamnarea lui Nicolas Sarkozy pentru "coruptie" si "trafic de influenta" in scandalul interceptarilor, comparand unele metode ale fostului presedinte cu ale unui "infractor experimentat", a dezvaluit sambata cotidianul Le Monde, citat de…

- Actrița Olga Tudorache, in varsta de 88 de ani, internata in urma cu cateva zile la Spitalul Universitar de Urgența Elias, a fost transferata joi dimineața in secția de Terapie intensiva pentru supraveghere continua și continuarea tratamentului adecvat. Potrivit unui comunicat de presa al unitații…

- Vicepremierul Sevil Shhaideh a sosit miercuri la sediul DNA, unde ar urma sa aiba loc noi audieri in dosarul “Belina”, in care este suspectata de abuz in serviciu. Advertisement Prezenta lui Sevil Shhaideh la DNA are loc in contextul in care premierul Mihai Tudose doreste inlocuirea sa din Guvern tocmai…

- Fostul presedinte Traian Basescu a iscat valuri in timpul ultimei sale apariții la o emisiune televizata din Chisinau, cand a spus ca este o diferenta radicala intre fostul si actualul presedinte al Republicii Moldova. Concret, Basescu a susținut ca Dodon ar da maine tara rusilor.

- Fostul presedinte irakian, kurdul Jalal Talabani, a murit marti in Germania, au anuntat oficiali ai partidului sau, relateaza AFP.'Liderul nostru a murit in Germania', a declarat unul dintre liderii Uniunii Patriotice a Kurdistanului (UPK). Citește și: Revoltator! Ce faceau mecanicii…

- Fostul ministru al Culturii Vlad Alexandrescu a anuntat, sambata, intr-o postare pe Facebook, ca si-a depus candidatura pentru functia de presedinte al USR, decizia urmand sa fie luata la Congresul extraordinar al partidului din 28 octombrie, de la Brasov. El este cel de-al doilea candidat inscris…

- Actorul francez Alain Delon se afla spitalizat, dupa ce a fost supus la mijlocul lunii septembrie unei operatii pe inima. Actorul a fost internat la 18 septembrie dupa ce a acuzat dureri puternice de spate si...

- Traian Basescu, fostul presedinte al României, a declarat, miercuri seara la postul B1TV ca "judecatorii trebuiesc protejati de agresivitatea procurorilor". "Nu o sa avem o justitie completa atâta timp cât judecatorul este dependent de hachitele unui procuror.…