Fostul presedinte peruan Alan Garcia a cerut azil la ambasada Uruguayului din Lima dupa ce i-a fost interzisa iesirea din tara pe durata unei anchete intr-un caz de coruptie, a anuntat duminica Ministerul Afacerilor Externe din Peru, transmite AFP.



Ministerul a precizat intr-un comunicat ca a fost informat de ambasada Uruguayului ca Garcia a solicitat azil in noaptea de sambata spre duminica.



Alan Garcia, care a avut doua mandate prezidentiale, este suspectat de implicare in scandalul mitei date in mai multe tari din America de Sud de gigantul brazilian de lucrari publice…