In varsta de 80 de ani, Choua a murit la domiciliul sau din N'Djamena sambata in urma unei suferinte indelungate, a declarat ginerele sau, Mahamat Allahou Taher. Funeralii nationale vor avea loc luni in capitala tarii.



In primul razboi civil care a afectat intre 1965 si 1979 aceasta fosta colonie franceza, rivalii politici si militari ai vremii au convenit sa-l numeasca pe Lol Mahamat Choua presedinte interimar la sfarsitul lunii aprilie 1979 pana la inceputul lunii septembrie, cand a fost creat Guvernul de Uniune Nationala si de Tranzitie, GUNT, condus de liderul rebel Goukouni Oueddei.



