Deputatii kirgizi, majoritatea loiali presedintelui actual Sooronbai Jeenbekov, fost aliat devenit rival al lui Atambaev, vor trebui sa decida miercuri daca ii retrag sau nu imunitatea fostului sef al statului.



In aprilie, Parlamentul kirgiz a votat un text care-l incrimineaza pe presedinte in fata legii pentru infractiuni comise in timpul mandatului sau dupa ce acesta preda puterea. Aceasta lege este considerata o masura menita sa accentueze presiunea asupra lui Almazbek Atambaev, devenit un critic virulent al lui Sooronbai Jeenbekov, potrivit Agerpres.





Alegerea lui…