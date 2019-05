Stiri pe aceeasi tema

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a declarat ca liderul rus, Vladimir Putin, nu intenționeaza sa-l felicite pe Volodimir Zelenski pentru investirea in funcția de președinte al Ucrainei, informeaza site-ul cotidianului The Mosscow Times, potrivit mediafax.Citește și: PSD arunca…

- In conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, aducem la cunostinta investitorilor și tuturor celor interesati ca, incepand cu data de 25.04.2019, ora 8:00, Raportul anual 2018 este disponibil si poate fi consultat: in format electronic, la adresa de internet…

- Grupul de la Lima, din care fac parte 13 tari latino-americane si Canada, a lansat luni un apel Natiunilor Unite "sa ia masuri" pentru a evita o escaladare a crizei din Venezuela si a garanta un ajutor umanitar migrantilor, relateaza AFP potrivit Agerpres. Cei 14 membri ai acestei aliante,…

- Probabil plictisit de viata de pensionar sau poate din cauza ca inca mai duce dorul functiilor, Decebal Arnautu, fostul primar al orasului Targu Neamt, s-a gandit ca nu ar fi rau sa obtina o functie de presedinte. De data aceasta, cea de presedinte a C.A.R Pensionari Targu Neamt (Casa de Ajutor Reciproc),…

- Partidul Socialistilor ar putea sa o voteze in functia de premier pe lidera PAS, Maia Sandu, in cazul in care blocul ACUM va sustine candidatura socialistilor la sefia Parlamentului – lidera formatiunii Zinaida Greceanii. Declaratia apartine deputatului socialist Vlad Batrincea si a fost facuta la emisiunea…

- Banca a spus ca Malpass, Subsecretarul Trezoreriei Statelor Unite pentru Afaceri Internationale, isi va incepe noul rol marti, pe masura ce Banca Mondiala si Intalnirile de primavara ale Fondului Monetar International sunt in curs de desfasurare. Malpass, fostul economist sef al Bear Stearns si Co,…

- Comunicat de presa In calitatea de membru al Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Slovaca, deputatul USR de Dambovița, domnul Post-ul Agenda parlamentara: Dumitru Lupescu (USR) – Saluta alegerea Zuzanei Caputova in funcția de președinte al Slovaciei apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- O conferința a Națiunilor Unite a asigurat marți o suma de 2.6 miliarde$ (2.3 miliarde de euro) din donații pentru a ajuta milioanele de persoane care se confrunta cu foametea in Yemenul devastat de razboi. Cu mai mulți bani stranși comparativ cu anul trecut, ONU a catalogat sesiunea de colectare de…