- George H.W. Bush, cel de-al 41-lea președinte al Statelor Unite, a murit la varsta de 94 de ani, a anunțat CNN. Bush este președintele sub mandatul caruia s-au petrecut transformarile radicale din Europa de Est, culminand cu prabușirea Uniunii Sovietice. Republican, George Bush, fost director al CIA…

- O batrana in varsta de 80 de ani este principala suspeta intr-un caz de posibil omor. In curtea femeii a fost descoperit un barbat in varsta de 77 de ani, fara suflare. Primele informatii arata ca femeia l-ar fi impins pe barbat pe scarile casei, iar cazatura i-a fost fatala. Suspecta neaga cele intamplate,…