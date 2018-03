Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy a fost retinut, marti, in legatura cu presupuse ilegalitati in ceea ce priveste finantarea campaniei sale prezidentiale din anul 2007, informeaza site-ul cotidianului Le Monde. El este acuzat ca a primit bani din partea fostului ...

- Fostul presedinte, Traian Basescu, a lansat socul serii in direct la Romania TV. Actualul senator spune ca ar exista o legatura foarte stransa intre sefa DNA, Laura Codruta Kovesi si mogulul Dan Voiculescu. Mai mult, Basescu 'ii face praf' si pe cei de la Antena 3, dar si pe politicienii care ar…

- Actorul francez nu s-a dezis de indatoririle sale de cetatean rus si a mers sa-l voteze pe Putin. Cetatean rus din 2013, actorul francez Gerard Depardieu a votat duminica la Paris pentru alegerile prezidentiale din Rusia. „Putem sa va confirmam ca a votat deja”, a anuntat reprezentanta diplomatica de…

- Fostul sef al ANAF, Gelu Diaconu, este audiat, luni, in dosarul Tel Drum, de procurorii DNA. Fostul sef al ANAF l-a acuzat pe presedintele PSD ca minte, dupa ce Liviu Dragnea a sustinut ca nu are nicio legatura cu firma Tel Drum. In dosarul „Tel Drum”, in 13 noiembrie 2017, procurorii…

- Luni dimineata, la sediul central al Directiei Nationale Anticoruptie a ajuns fostul presedinte al ANAF din perioada 2012-2016, Gelu Diaconu. Acesta este audiat in calitate de martor, in dosarul Tel Drum.In ultima perioada, Gelu Diaconu a facut mai mute referiri, in postari pe Facebook, la…

- Reprezentantii METROREX au precizat, in urma criticilor Comisiei Europene privind proiectul Magistrala 6, ca finantarea este asigurata in prezent si ca, in urma observatiilor oficialilor europeni, va fi formulat un raspuns intr-un termen de doua luni.

- Un tanar in varsta de 22 de ani, din județul Alba, pe numele caruia autoritațile judiciare germane au emis mandat european de arestare pentru savarșirea de infracțiuni contra patrimoniului a fost reținut de polițiști in municipiul Sibiu. Persoana in cauza a fost predata polițiștilor din cadrul I.P.J.…

- "Eu nu fac compromisuri, nu am facut niciodata", a spus Badalau in legatura cu desemnarea sa pentru presedinte al Consiliului National al PSD, potrivit news.ro. Intrebat pe cine sustine la functiile de presedinte executiv si secretar general, el a raspuns: "Doamna premier si domnul Neacsu".…

- Decapitarea Departamentului „Centenar – Romania 100” la inceputul lunii martie (a treia din calendar, pentru cei care nu știu cat de repede trece un an) a scapat aproape neobservata in harmalaia care s-a produs in jurul Congresului PSD.

- Fostul presedinte Traian Basescu a surprins in ultima perioada printr-o tacere totala pe cel mai important subiect al inceputului de an: cererea de revocare a sefei DNA. Daca anul trecut Basescu afirma despre Kovesi ca ar trebui arestata, demersul ministrului Tudorel Toader l-a lasat pe fostul sef…

- Marine Le Pen, liderul formatiunii de extrema-dreapta Frontul National, a fost inculpata dupa ce a postat pe Twitter imagini cu atrocitati comise de reteaua terorista Stat Islamic, fiind acuzata de distribuirea de mesaje violente care incita la terorism sau aduc atingere grava demnitatii umane.…

- Poliția din Argentina a reținut in aeroportul din Buenos Aires un cetațean al Rusiei, care incerca sa transporte 3,5 kilograme de cocaina, scrie meduza.io, cu referire la ministrul de securitate din Argentina, Patricia Bullrich. Substanțele narcotice au fost gasite intr-un compartiment al bagajului.

- Un cetatean francez va comparea in fata judecatorilor, fiind invinuit de proxenetism. Potrivit procurorilor, in luna ianuarie 2018, dupa ce a facut cunostinta, pe o retea de socializare, cu o tanara de 19 ani din Chisinau, inculpatul, impreuna cu un moldovean, au stabilit o

- Opozantul rus Alexei Navalnii a fost reținut din nou la Moscova. Despre acest fapt a informat insuși Navalnii printr-o postare pe twitter. In prezent nu se cunoaște motivul reținerii. Tot astazi, a fost reținut și șeful sediului campaniei politicianului Leonid Volkov. El a fost reținut la aeroportul…

- Consumul excesiv de alcool poate duce la dementa. Consumul regulat al unei cantitati semnificative de alcool reprezinta un factor important de risc pentru dezvoltarea dementei de toate tipurile, dar in special a celei precoce, conform unui studiu publicat miercuri, 21 februarie, bazat pe date prelevate…

- Un tribunal peruan a dispus ca fostul presedinte Alberto Fujimori (1990-2000), in varsta de 79 de ani, gratiat recent, sa fie judecat din nou in legatura cu uciderea a sase tarani in 1992, au anuntat autoritatile judiciare, scrie AFP, conform news.ro.In acest dosar, ”dreptul la gratiere din…

- Fostul sef al Consiliului Judetean (CJ), Mircea Cosma, a fost audiat de Completul de 5 judecatori al Instantei supreme in dosarul in care a fost condamnat pe fond la 8 ani de inchisoare, alaturi de fiul sau, Vlad Cosma, care a primit 5 ani de inchisoare, in dosarul de coruptie privind atribuirea unor…

- Un marocan in varsta de 36 de ani, suspectat ”ca a oferit un ajutor logistic” autorului atacului jihadist dejucat intr-un tren Thalys, in 2015, a fost arestat miercuri intr-o autogara, la Paris, a declarat o sursa apropiata anchetei pentru AFP. Barbatul, rezident in Spania, a fost retinut in cadrul…

- 'Vom lovi locul de unde se fac aceste transporturi sau acolo unde sunt organizate. Linia rosie va fi respectata', a afirmat presedintele francez, relateaza AFP. 'Dar astazi nu avem dovada, intr-o maniera stabilita de serviciile noastre secrete, ca arme chimice interzise de tratate sunt utilizate…

- Presedintele PSD ar putea fi audiat in legatura cu declaratiile privind SPP Liviu Dragnea la sediul DNA. Foto: Agerpres. Senatorii din Comisia de aparare au decis sa solicite comisiei similare din Camera Deputatilor convocarea unei sedinte comune pentru a analiza daca liderul PSD…

- In anul 2008, ministrul de Finanțe francez, Christine Lagarde, aproba efectuarea unei plați ilegale masive (400 mil. euro) spre un om de afaceri- prieten al șefului ei, președintele Franței, Nicolas Sarkozy.

- Marți, 6 februarie 2018, politistii din Alba Iulia au depistat, pe raza municipiului, un barbat, de 62 de ani, cetațean italian, urmarit internațional. Pe numele acestuia, autoritatile judiciare din Italia au emis un mandat european de arestare, pentru savarșirea infracțiunii de bancruta frauduloasa,…

- Fostul presedinte al Republicii Moldova Vladimir Voronin a declarat, vineri, ca Traian Basescu trebuie audiat de Serviciul de Informatii si Securitate al Republicii Moldova (SIS) deoarece actiunile fostului presedinte roman ar submina statalitatea moldoveana, relateaza Deschide.md. ”Cum sa fii cetatean…

- Elena Udrea nu s-a prezentat la procesul privind finantare ilegala a campaniei electorale din 2009, iar avocatul sau a confirmat ca fostul ministru este in Grecia, la Atena. Alexandru Chiciu,...

- Presedintele francez Emmanuel Macron va efectua in jurul datei de 24 aprilie o vizita de stat in Statele Unite ale Americii, prima de acest rang a unui lider strain sub mandatul lui Donald Trump, informeaza miercuri AFP, citand mai multe surse diplomatice. Presedintele Trump a decis la sfarsitul lui…

- Noul ministru al energiei, Anton Anton, sustine ca toate prioritatile sale sunt legate de investitii. "Hai sa ne apucam de treaba! Orice banut pe care il am il voi baga in investitii", a declarat joi ministrul, cu ocazia conferintei "Finantarea eficientei energetice in Romania, Ungaria si Bulgaria",…

- Fostul iubit al femeii injunghiate in coaforul din Titu a fost retinut pentru sechestrarea unei tinere, au declarat, miercuri, surse judiciare. Potrivit unui comunicat al al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, remis, miercuri, AGERPRES, un barbat de 28 de ani din Branistea,…

- Fostul deputat PSD, Ionel Arsene, retinut de DNA pentru trafic de influenta Fostul deputat PSD, Ionel Arsene, actual presedinte al Consiliului Judetean Neamt, a fost retinut de procurorii DNA pentru trafic de influenta. Anchetatorii precizeaza ca în 2013, în calitate de…

- Steve Bannon, fostul consilier al presedintelui american Donald Trump, va fi audiat in ancheta speciala privind presupusa implicare a Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016, dupa ce a fost citat de procurorul special Robert Mueller, informeaza New York Times, relateaza Reuters.

- Noul presedinte al Eurogrupului, portughezul Mario Centeno, s-a angajat vineri ca in mandatul sau sa aduca mai aproape cele 19 state care utilizeaza moneda unica si sa le faca mai rezistente la crize, informeaza AFP si AP. Vineri a avut loc la Paris o ceremonie simbolica in cursul careia fostul…

- Eugen Stan, agentul de la Brigada Rutiera acuzat de fapte de pedofilie, este audiat, la ora transmiterii stirii, de procurorii de la Parchetul Capitalei. Audierea are legatura cu toate cazurile in care Stan este principalul suspect.

- Cetateanul francez are 61 de ani. El a fost retinut sambata, sub acuzația de pedofilie. Politistii au descins in locuinta sa, de unde au ridicat calculatoare, telefoane si mai multe medii de stocare electronice.

- Evolutiile recente in domeniul drepturilor omului din Turcia exclud orice progres in negocierile de aderare a acestei tari la Uniunea Europeana, a declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, dupa intrevederea avuta la Paris cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza AFP si Reuters.…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan va calatori la Paris, vineri, pentru a purta discutii cu omologul sau francez Emmanuel Macron, menite sa imbunatateasca relatiile intre Turcia si Uniunea Europeana, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Turcia va trebui sa faca ''gesturi foarte concrete'' cu privire la drepturile omului daca doreste sa dea un nou impuls candidaturii sale europene, a declarat joi un responsabil francez, in ajunul vizitei presedintelui turc la Paris, relateaza AFP. "Pentru moment, acest…

- Consiliul de Stat francez a validat decizia guvernului de la Paris de a continua controalele la frontierele interne ale spatiului Schengen, desi starea de urgenta nu mai este in vigoare, considerand ca masura este proportionala cu gravitatea amenintarii teroriste, relateaza AFP,

- Deputatul PNL Mihai Alexandru Voicu a fost trimis in judecata, joi, de procurorii DNA, el fiind acuzat ca si-a folosit autoritatea pentru a determina mai multi membri de partid sa faca „donatii” formatiunii politice, in cadrul campaniei electorale din anul 2012, anunta unitatea de parchet.