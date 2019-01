Stiri pe aceeasi tema

- Comandantul Garzii Naționale de la Alba Iulia, Florian Medrea, care a avut un rol determinant in asigurarea pazei si ordinii in timpul ceremoniei de infaptuire a Marii Uniri, are acum pagina de Facebook si peste 1000 de persoane care ii urmaresc postarile. Una dintre cele mai importante figuri ale evenimentelor…

- Implinirea a 100 de ani de la infaptuirea Marii Uniri a fost marcata astazi la sediul Inspectoratului de Politie al Judetului Maramures, in cadrul unei sedinte festive inedite. Alaturi de politisti, la eveniment au fost prezenti prefectul judetului Maramures – Vasile Moldovan, si doamna director a…

- Ana Blandiana va sustine conferinta cu tema "Centenarul, un exercitiu de exorcizare", duminica, 2 decembrie, de la ora 11.00, la Sala Pictura a TNB, informeaza News.ro."Suntem urmasii a tot ce s-a intamplat in aceasta ultima suta de ani, inceputa prin miraculosul efort care a dat sens mileniilor…

- Situatia din Romania a ajuns, din nou, in atentia presei straine. De aceasta data, publicatia Financial Times scrie despre evenimente extrem de importante pentru tara noastra, precum sarbatorirea a 100 de ani de la Marea Unire, preluarea presedintiei rotative a Consiliului UE sau sarbatorirea a 30 de…

- Marea Unire e un proces istoric care nu a inceput nici in 1914, nici in 1848, ci este un deziderat de secole al poporului nostru, a declarat Adrian Badea, presedintele Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania (AOSR), la dezbaterea intitulata ''Scoala, Biserica, Armata - institutii cu rol fundamental…

- Poarta Sarutului din Targu Jiu a prins viata, in anul Centenarului Marii Uniri! Totul datorita unor liceeni, care au pus in scena un spectacol de sunet si lumina. Adolescentii au pus in scena chiar o mica piesa de teatru, pentru ca adevaratii eroi ai Romaniei sa fie readusi in memoria colectiva.

- Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Maramures in colaborare cu Ministerul Culturii si Identitatii Culturale si Consiliul Judetean Maramures organizeaza, in data de 2 noiembrie, sesiunea stiintifica de comunicari „Centenarul Unirii 1918-2018. Maramuresul inainte si dupa Marea Unire a Romanilor”.…

- Muzeul Civilizatiei Dacice si Romane Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, va invita sa participați vineri, 12 octombrie 2018, incepand cu ora 11.00, la un eveniment special organizat de Trupa de actori profesioniști „Hocus-Pocus” din Sibiu, care va avea loc la Palatul Magna Curia. Este…