- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul Teritorial Bacau au dispus au dispus efectuarea urmaririi penale fata de suspectul ARSENE IONEL, la data faptelor deputat in Parlamentul Romaniei si presedinte al organizatiei judetene Neamt a unui partid politic cercetat in stare…

- Fostul deputat PSD Ionel Arsene este cercetat într-un nou dosar sub aspectul savârșirii infracțiunii de trafic de influența. Acesta se afla în stare de arest preventiv într-un alt dosar.

- Ionel Arsene, președintele CJ Neamț, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, in dosarul in care este acuzat de trafic de influența. Magistratii Curtii de Apel Bacau au dispus arestarea preventiva pentru 30 de zile a președintelui CJ Neamț, dupa ce au admis contestatia procurorilor Serviciului Teritorial…

- Liderul PSD Neamt, Ionel Arsene, a declarat, luni, inainte de sedinta CExN, ca se considera nevinovat in privinta acuzatiilor DNA la adresa sa, mentionand ca nu are de ce sa faca un pas inapoi. "Sunt nevinovat si am convingerea ca adevarul se gaseste intre copertile dosarului. De ce sa fac un pas…

- Secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu, a avut o reactie dura dupa ce fostul deputat Ionel Arsene, in prezent presedinte al CJ Neamt, a fost retinut, ulterior eliberat sub control judiciar. Stefanescu a marturisit, intr-o interventie la Romania TV, ca intreaga situatie nu este altceva decat…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Neamt, Ionel Arsene, a fost plasat, vineri, sub control judiciar, pentru trafic de influenta, printr-o decizie a magistratilor Tribunalului Bacau. Judecatorii au respins propunerea de arestare preventiva inaintata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Bacau au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 18 ianuarie 2018, a inculpatului ARSENE IONEL, la data faptelor deputat in Parlamentul Romaniei si președinte al organizației…

- Un prim mesaj din zona PSD Neamț de susținere fața de președintele organizației județene acuzat de DNA de trafic de influența a venit din partea senatorului Emilia Arcan. „Sunt alaturi de președintele Ionel Arsene și cred in prezumția de nevinovație pana la momentul in care o instanța de judecata va…

