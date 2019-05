Fostul preşedinte brazilian Michel Temer s-a predat poliţiei Temer a fost arestat la sfarsitul lui martie sub acuzatia de coruptie si a stat cinci zile la inchisoare, dupa care i s-a acordat dreptul de 'habeas corpus' si a fost eliberat din detentie. Dupa revocarea masurii miercuri seara, fostul presedinte a avut la dispozitie o zi pentru a se preda, in caz contrar era arestat. Temer este acuzat de faptul ca s-a aflat la conducerea unei largi scheme de coruptie despre care se spune ca a durat ani de zile. In cursul anchetei s-a constatat ca schema implica construirea unei centrale nucleare Agra 3 in statul Rio de Janeiro. Fostul presedinte a fost… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

