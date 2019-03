Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte brazilian Michel Temer a fost arestat joi, la Sao Paolo, in cadrul amplei anchete anticoruptie cunoscute ca 'Lava Jato' ('Car Wash', 'Spalatorie auto'), potrivit unor surse media citate de Reuters si AFP. Michel Temer a fost presedinte al Braziliei intre 2016…

- Presedintele american, Donald Trump, ia in calcul admiterea Braziliei in Alianta Nord-Atlantica. Ideea a fost vociferata in timpul intalnirii de la Washington cu omologul sau brazilian, Jair Bolsonaro.

- ​Fostul presedinte al Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, care fusese arestat în luna aprilie, a fost condamnat miercuri la condamnat în cadrul altui dosar, a anuntat miercuri un tribunal brazilian, relateaza cotidianul spaniol El Mundo, citat de Mediafax. Lula da Silva, care a…

- Presedintele Venezuelei, socialistul Nicolas Maduro, l-a calificat luni pe omologul sau brazilian Jair Bolsonaro, de extrema dreapta, drept ''Hitler al timpurilor moderne'', relateaza AFP, potrivit Agerpres.''Bolsonaro este Hitler al timpurilor moderne. El este. In schimb el duce lipsa de…

- Ministrul brazilian al apararii, generalul Fernando Azevedo e Silva, a afirmat ca nu vede nici un motiv pentru a le permite Statelor Unite ale Americii (SUA) sa amplaseze o baza militara pe teritoriul Braziliei, idee fata de care s-a declarat deschis presedintele Jair Bolsonaro, relateaza marti agentia…

- In ultimii ani, justiția a devenit principala arma in lupta politica, liderii politici folosindu-se de plangeri penale sau de influența asupra unor magistrați atunci cand au dorit sa plateasca polițe. De cele mai multe ori, sesizarile formulate de politicieni nu au avut niciun efect penal, miza fiind…

- Noul presedinte brazilian, Jair Bolsonaro, a declarat ca ar fi deschis posibilitatii ca SUA sa opereze o baza militara pe teritoriul Braziliei, o miscare care ar marca schimbarea directiei politicii externe a tarii. Bolsonaro, care si-a inceput mandatul, marti, a declarat ca sustinerea Rusiei…

- Jair Bolsonaro a fost investit marti in functia de presedinte al Braziliei in cadrul unei ceremonii oficiale la Brasilia, relateaza AFP. Investirea vine la peste doua luni dupa ce el a castigat alegerile cu un program de extrema-dreapta in fata stangii, la capatul unei campanii care i-a divizat…