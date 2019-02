Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, care fusese arestat in luna aprilie, a fost condamnat miercuri la condamnat in cadrul altui dosar, a anuntat miercuri un tribunal brazilian, relateaza cotidianul spaniol El Mundo.

- Sustinut de sute de mii de prostetatari, Guaido s-a autoproclamat miercuri presedinte interimar al Venezuelei si a facut apel la organizarea unor alegeri libere. Nicolas Maduro tocmai a inceput al doilea mandat de presedinte al Venezuelei, dar zeci de mii de persoane continua protestele, denuntand fraude…

- Guvernul din Brazilia a anunțat miercuri ca îl recunoaște pe Juan Guaido, liderul opoziției venezuelene și al Adunarii Nationale, ca președinte interimar și declara ca va oferi susținere politica și economica în tranziția Venezuelei catre democrație, relateaza site-ul publicației New York…

- Ministrul brazilian al apararii, generalul Fernando Azevedo e Silva, a afirmat ca nu vede nici un motiv pentru a le permite Statelor Unite ale Americii (SUA) sa amplaseze o baza militara pe teritoriul Braziliei, idee fata de care s-a declarat deschis presedintele Jair Bolsonaro, relateaza marti agentia…

- Noul presedinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, un politician de extrema-dreapta, a promis in discursul sau de la ceremonia de investire sa construiasca “o societate fara discriminare sau diviziune” si sa elibereze tara de socialism si corectitudine politica, scrie BBC.

- Justitia columbiana a condamnat grupul brazilian de constructii Odebrecht, implicat intr-un vast scandal de coruptie in America Latina, sa plateasca o amenda de 252 de milioane de dolari si i-a interzis orice contract public in tara timp de zece ani, relateaza AFP preluata de Agerpres. Compania…

- Fostul presedinte brazilian, Luiz Inacio Lula da Silva, aflat in inchisoare pentru coruptie, a fost pus sub acuzare intr-un nou dosar, pentru spalare de bani in cursul unor tranzactii cu Guineea Ecuatoriala, a anuntat luni procuratura din Sao Paolo, relateaza AFP preluata de Agerpres "Utilizand…

