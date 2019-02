Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte de stanga al Braziliei Luiz Inacio Lula da Silva, incarcerat din aprilie, a fost condamnat miercuri la 12 ani si 11 luni de inchisoare pentru coruptie si spalare de bani in cadrul altui dosar, a anuntat un tribunal, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: Consultanții…

- Fostul presedinte de stanga al Braziliei Luiz Inacio Lula da Silva, incarcerat din aprilie, a fost condamnat miercuri la 12 ani si 11 luni de inchisoare pentru coruptie si spalare de bani in cadrul altui dosar, a anuntat un tribunal, relateaza AFP. Lula, aflat la conducerea celei mai mari…

- Horea Uioreanu, fostul președinte al Consiliului Județean Cluj a caștigat in instanța daune morale de 4.500 euro pentru condițiile de detenție din arestul de la IPJ Cluj. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ministrul brazilian al apararii, generalul Fernando Azevedo e Silva, a afirmat ca nu vede nici un motiv pentru a le permite Statelor Unite ale Americii (SUA) sa amplaseze o baza militara pe teritoriul Braziliei, idee fata de care s-a declarat deschis presedintele Jair Bolsonaro, relateaza marti agentia…

- Condamnarea Andreei Cosma, care este fiica fostului presedinte al Consiliului Judetean Prahova Mircea Cosma, a venit in dosarul de corupție in care este inculpata pentru infractiunea de complicitate la abuz in serviciu in forma continuata, fapta care ar fi fost comisa in calitate de notar. Cosma a fost…

- Avionul decolase de pe aeroportul Pampulha, din Belo Horizonte, si s-a prabusit in apropiere de aeroportul din Jequitai. Patru persoane se aflau in aparat, pilotul, copilotul si doi pasageri, toti acestia pierzandusi viata. Cei doi pasageri morti sunt chiar proprietarul avionului, influentul…

- Fostul presedinte brazilian, Luiz Inacio Lula da Silva, aflat in inchisoare pentru coruptie, a fost pus sub acuzare intr-un nou dosar, pentru spalare de bani in cursul unor tranzactii cu Guineea Ecuatoriala, a anuntat luni procuratura din Sao Paolo, relateaza AFP preluata de Agerpres "Utilizand…

- Fostul presedinte brazilian, Luiz Inacio Lula da Silva, aflat in inchisoare pentru coruptie, a fost pus sub acuzare intr-un nou dosar, pentru spalare de bani in cursul unor tranzactii cu Guineea Ecuatoriala, a anuntat luni procuratura din Sao Paolo, relateaza AFP. "Utilizand prestigiul sau international,…