- Fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva, un simbol al stangii, ar putea sa ajunga in curand dupa gratii, dupa ce Curtea Suprema a respins joi o cerere habeas corpus - care i-ar fi permis sa evite inchisoarea pana la epuizarea tuturor recursurilor posibile, relateaza AFP, conform news.ro.Hotararea…

- Fostul deputat Chiril Lucinschi a fost condamnat astazi la cinci ani și jumatate de inchisoare pentru spalare de bani in proporții deosebit de mari, in dosarul fraudelor bancare, relateaza MOLDPRES.

- Cel putin doua autobuze din caravana de campanie electorala a fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva au fost lovite de focuri de arma, marti, conform Partidului Munictoresc (PT), din care face parte fostul sef de stat. Autoritatile investigheaza incidentul.

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta, Nicusor Daniel Constantinescu, a fost achitat definit vineri, 23 martie, in dosarul in care initial a fost condamnat la sase ani de inchisoare, de Tribunalul Bucuresti. Sentinta definitiva apartine magistratilor de la Curtea de Apel Bucuresti.Stire…

- Sentinta judecatorului Sergio Moro, magistrat emblematic al luptei anticoruptie din Brazilia, a amintit despre mita in valoare de trei milioane de reali (circa 750.000 de euro) platita lui Aldemir Bendine de gigantul din domeniul constructiilor Odebrecht. "Il condamn pe Aldemir Bendine ca a primit…

- Omul de afaceri Daniel Serghei Condratov, proprietarul companiei care produce uleiul Hexol in Romania, a fost condamnat definitiv la inchisoare cu suspendare pentru infractiunea de ucidere din culpa. Decizia definitiva a fost pronuntata in 27 februarie 2018, la Curtea de Apel Alba Iulia.

- Parchetul sud-coreean a cerut condamnarea la 30 de ani de închisoare a fostei presedinte a tarii, Park Geun-hye, într-un caz de coruptie si abuz de putere care a condus la demiterea acesteia, transmit marti dpa, AFP si Reuters, preluând agentia

- Reprezentanții IJP Cluj au confirmat pentru actualdecluj.ro ca Ioan Bene a fost gasit in Italia, fara a preciza insa daca acesta s-a predat sau a fost identificat de autoritați. Autoritatile italiene au notificat autoritațile romane in 20 februarie, la o zi dupa ce Bene a fost gasit in localitatea…

- Park, in varsta de 66 de ani, a fost destituita de Curtea Constitutionala in martie 2017, iar printre cele 18 capete de acuzare se regasesc fapte de coruptie, luare de mita, abuz de putere si divulgarea unor secrete de stat.Potrivit procurorilor, fostul presedinte si-a depasit atributiile…

- Tribunalul București a dat, astazi, sentința in cazul profesorului Dan Pacurariu, acuzat de uciderea fostei sale iubite, profesoara de limba chineza, Mihaela Fulga, in urma cu aproape 20 de ani. Profesorul a fost condamnat la 18 ani de inchisoare. Sentința nu este definitiva. Totodata, magistrații au…

- Confidenta din umbra a fostei presedinte sud-coreene Park Geun-hye, care s-a aflat in centrul unui scandal de coruptie ce a zguduit elita politica si de afaceri din tara si a dus la caderea sefei statului, a fost condamnata la 20 de ani de inchisoare, a anuntat marti un tribunal din Seul, potrivit Reuters…

- Sentinta grea pentru fostul ministru de Finante Darius Valcov, cel care este considerat artizanul programului de guvernare al actualei coalitii majoritare. Curtea Suprema l-a condamnat, joi, la 8 ani de inchisoare pentru fapte de coruptie. Decizia magistratilor nu este insa definitiva.

- Codrin Stefanescu a sustinut ca Darius Valcov a fost condamnat "pentru nimic", ca este supus unei "mari presiuni" si urmeaza sa decida daca, in conditiile in care este "vanat", isi asuma "riscul" de a mai continua pe functia din Guvern. Reprezentantul PSD a sustinut ca este mare nevoie de…

- Magistratii instantei supreme l-au condamnat, joi, pe fostul primar al Slatinei Darius Valcov, actual consilier in aparatul de lucru al prim-ministrului, la 8 ani de inchisoare, in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta, spalare de bani si operatiuni financiare sau acte de comert incompatibile…

- Fostul primar al sectorului 4 Cristian Popescu Piedone a fost condamnat definitiv la un an de inchisoare, insa nu va ajunge in spatele gratiilor, pentru ca judecatorii au decis sa amane aplicarea pedepsei vreme de 2...

- Dragos Basescu, nepotul fostului presedinte Traian Basescu, a fost condamnat la trei ani de inchisoare, cu executare. Curtea de Apel i-a dat aceasta sentinta, care este definitiva, intrr-un dosar de trafic de influenta.

- Dragos Basescu, nepotul fostului presedinte Traian Basescu, a fost condamnat definitiv luni de Curtea de Apel Bucuresti la trei ani inchisoare cu executare, intr-un dosar in care a fost trimis in judecata de DNA pentru trafic de influenta. AGERPRES/(AS - autor: Eusebi Manolache,…

- O instanta de apel din Coreea de Sud a confirmat, luni, vinovatia mostenitorului imperiului Samsung judecat pentru coruptie, insa i-a schimbat pedeapsa in inchisoare cu suspendare si a dispus sa fie eliberat imediat. Cel mai probabil va fi depus apel impotriva deciziei, care nu e definitiva.…

- Fostul guvernator al regiunii ruse Kirov si fost lider al opozitiei, Nikita Belikh, a fost condamnat vineri la opt ani de inchisoare pentru ca a acceptat o mita in valoare totala de 750.000 de dolari, a informat presa de stat rusa.

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Cluj, Horea Uioreanu a fost condamnat definitiv la sase ani si patru luni de inchisoare. Este decizia definitiva a Curtii de Apel dupa ce a fopst judecat pentru luare de mita, fals in inscrisuri sub semnatura privata si complicitate la spalare de bani, informeaza…

- Reprezentantii Curtii de Apel Cluj au declarat, miercuri, ca în cazul lui Horea Uioreanu a fost schimbata încadrarea unei fapte, din complicitate la spalare de bani în tentativa de spalare de bani. ”Curtea de Apel Cluj a pronuntat sentinta în cazul recursului…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Cluj, Horea Uioreanu, a fost condamnat la 6 ani si 4 luni de inchisoare pentru coruptie. Alaturi de el a fost condamnat si omul de afaceri acuzat ca i-a dat mita, Ioan Bene, la 3 ani si 8 luni de inchisoare.

- Un barbat fara casa, care a fost dat drept erou in urma atacului terorist de pe Manchester Arena de anul trecut , pentru ca ar fi acordat ajutor victimelor, a fost condamnat la patru ani si trei luni de inchisoare, pentru ca a furat bunuri de la persoanele ranite, relateaza Reuters.

- Un magistrat considera coruptia o amenintare grava la adresa democratiei, statului de drept si echitatii sociale. Aprecierile apar intr-un dosar in care un fermier a fost condamnat definitiv la inchisoare cu executare pentru ca a falsificat documente si a obtinut ilegal subventii din fonduri europene…

- Ex-directorul adjunct al Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane, a fost gasit vinovat de comiterea infracțiunii de trafic de influența, fiind condamnat la 4 ani inchisoare, cu executarea pedepsei in penitenciar de tip semi-inchis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții in organele de…

- Luiz Inacio Lula da Silva va candida pentru un nou mandat la presedintia Braziliei. Anuntul este facut de Partidul Muncitorilor la o zi dupa ce acesta a fost condamnat la 12 de închisoare pentru coruptie.

- Fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a fost impiedicat sa paraseasca teritoriul tarii cu cateva ore inainte de a pleca spre Etiopia, a anuntat joi ministerul Justitiei, a doua zi dupa condamnarea sa, in recurs, la o pedeapsa cu inchisoarea, transmite AFP. Favoritul la…

- Doi barbati din Bistrita-Nasaud au ajuns la inchisoare, dupa ce politistii au pus in aplicare doua mandate de executare a pedepsei inchisorii. Unul dintre ei este din Negrilesti si a fost condamnat pentru conducere a unui autovehicul fara permis. Celalalt este din Nasaud si a fost condamnat pentru furt…

- Fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a fost condamnat, miercuri, la 12 ani si o luna de inchisoare pentru coruptie si spalare de bani, sentinta fiind pronuntata de cei trei judecatori ai Curtii de Apel din Porto Alegre.

- ”De transferurile lui Cristi Tanase si Valeica Gaman se ocupa MM. Vorbeste el cu agentul care lucreaza la firma lui Victor si Giovani”, a spus Gigi Becali in direct la TV. Declaratia lui Becali ii poate cauza probleme mari lui Stoica in masura in care implicarea acestuia din urma este reala, dupa…

- Un om de afaceri controversat din Alba Iulia a fost condamnat la inchisoare cu suspendare pentru folosirea de documente false in obtinerea de fonduri europene. Gelu Iancu mai trebuie, potrivit deciziei Tribunalului, sa returneze suma de aproape 2,7 milioane de lei.

- Un barbat din Calafindești condamnat la inchisoare pentru furt calificat a fost identificat și reținut aseara de polițiștii suceveni, iar apoi incarcerat in Penitenciarul Botoșani. Individul are de ispașit o pedeapsa de 3 ani și 4 luni de inchisoare in baza unei decizii a Judecatoriei Radauți. El era…

- Un tribunal din Georgia l-a condamnat pe fostul lider Mihai Saakasvili, in absenta, la trei ani de inchisoare pentru incercarea de a acoperi deovezile cu privire la uciderea unui bancher georgian in timpul mandatului sau de presedinte - un verdict pe care l-a denuntat ca fiind ilegal, relateaza Reuters.

