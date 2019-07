Fostul preşedinte argentinian Fernando de la Rua a fost spitalizat în stare gravă Fostul presedinte argentinian Fernando de la Rua (1999-2001) a fost spitalizat in stare grava, au anuntat surse medicale citate luni de presa locala, informeaza marti AFP.



Fernando de la Rua, 81 de ani, "a fost spitalizat in stare grava cauzata de o decompensare cardiaca si renala", a declarat un reprezentant al clinicii Fleming din Buenos Aires, citat de publicatia Perfil.



Fostul sef al statului argentinian a mai fost spitalizat la inceputul anului la terapie intensiva si a suferit o interventie chirurgicala pentru o afectiune cardiovasculara grava. Dupa o lunga perioada… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 33 de ani cu probleme psihice, intervata in centrul de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica din Carei a trecut printr-o adevarata trauma. Femeia a fost batjocorita de mai mulți barbați din centrul respectiv și a ajuns in stare grava, la spital.

- O simpla gluma pe care a vrut sa i-o faca soțului ei a fost la un pas sa o coste viața pe o femeie in varsta de 45 de ani, din satul Catamarești Vale, Botoșani. Aceasta a fost batuta crunt și biciuita de barbat, motiv pentru care a ajuns la spital.

- In luna martie, pacienta Rodica Ghimiș se zbatea pe un pat de spital in timp ce mai multe spitale cu secții de neurochirurgie refuzau transferul bolnavei și o intervenție chirurgicala care, se spera, ar fi urmat sa-i salveze viața. Pentru ea a intervenit ministrul Sanatații, dar in urma operației a…

- Fetei i s-a facut rau ieri dupa iesirea de la cursuri si a fost transferata de urgenta la Institutul Matei Bals din Capitala. Adolescenta a venit de la scoala, i s-a facut rau, parintii au dus-o la spitalul de copii din Pitesti, iar medicii au decis transferul la Bucuresti. Medicii urmeaza sa afle daca…

- Interventie dificila pentru medicii de la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, care au salvat viata unui pacient care a ajuns la Unitatea de Primiri Urgenta intr-o stare foarte grava, cu plamanul iesit din torace, conform unei postari pe contul de Facebook al spitalului.

- Bilantul intervenției de la Stoina este de patru victime: – 2 persoane (un barbat si o femeie) au fost prinși de traversa cazuta. Pompierii militari au intervenit pentru extragerea acestora. Alti doi barbati au suferit leziuni minore in urma accidentului. „Femeia care a…

- Fostul presedinte peruan Pedro Pablo Kuczynski, aflat in detentie provizorie in cadrul scandalului de coruptie Odebrecht, a fost spitalizat de urgenta miercuri pentru o problema de tensiune, a anuntat unul dintre apropiatii sai, la putin timp dupa ce un alt fost sef de stat, Alan Garcia, implicat…

- Un copil de patru ani, din Husi, judetul Vaslui, a fost dus in stare grava la Spitalul din Vaslui, medicii suspectand o intoxicatie cu nitriti, transmite corespondentul MEDIAFAX Potrivit ISU Vaslui, un echipaj de terapie intensiva mobila a transportat, marti dimineata, un copil de patru ani, de la CPU…