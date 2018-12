Stiri pe aceeasi tema

- Cel de-al 41-lea presedinte american, George H.W. Bush, urmeaza sa fie inmormantat joi in Texas dupa patru zile de omagiu care au oferit o imagine rara de unitate intr-o America de obicei divizata, comenteaza AFP. Dupa funeraliile de stat de miercuri de la Washington la care au asistat impreuna presedintele…

- Dupa ceremoniile emotionante din Washington, sicriul fostului presedinte George H W Bush a fost transportat cu avionul la Houston, statul Texas. La bordul aceluiasi aparat de zbor se afla si fiul defunctului George Bush si sotia sa Laura.

- Funeraliile fostului președinte american George H.W. Bush au inceput la Washington, la ceremonie participand foști și actuali lideri și președinți din intreaga lume, transmite postul CNN.Ceremonia se desfașoara la Catedrala Naționala din Washington, incepand cu ora locala 11.

- Corpul neinsufletit al fostului presedinte american George H.W. Bush a fost depus luni in Capitoliul Statelor Unite ale Americii, in Washington, unde cetatenii isi pot prezenta omagiile, relateaza CNN.

- Sicriul in care se afla trupul neinsuflețit al lui George H.W. Bush a fost adus la Washington D.C. cu avionul Air Force One. Rudele și cunoscuții fostului președinte american vor veni și ei in capitala SUA pentru a sta la capataiul lui. Vezi galeria foto + 8 + 8 Jim Baker, un prieten apropiat și fost…

- Corpul neinsufletit al fostului presedinte american George H.W. Bush a fost depus luni in Capitoliul Statelor Unite ale Americii, in Washington, unde cetatenii isi pot prezenta omagiile, relateaza CNN si Reuters.

- Un omagiu national de o saptamana al lui George Herbert Walker Bush, fostul presedinte american decedat vineri la varsta de 94 de ani, incepe luni, prin transferul sicriului acestuia din Texas, la bordul avionului prezidential, imprumutat de Donald Trump in acest sens, relateaza AFP, potrivit News.ro.La…

- Cainele lui George H.W.Bush il va insoți pe ultimul drum pe fostul președinte american, care a murit sambata la varsta de 94 de ani. Sully, labradorul fostului lider de la Casa Alba, va merge la Washington, pentru a participa la fubneralii, potrivit unei surse citate de CNN.